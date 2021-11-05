https://tr.sputniknews.com/20211105/moldovada-halk-dogalgaz-fiyati-konusunda-uyarildi-ulke-tarihindeki-en-yuksek-fiyat-olacak-1050500100.html

Moldova’da halk, doğalgaz fiyatı konusunda uyarıldı: Ülke tarihindeki en yüksek fiyat olacak

Moldova’da halk, doğalgaz fiyatı konusunda uyarıldı: Ülke tarihindeki en yüksek fiyat olacak

Moldova Başbakanı Natalya Gavrilitsa, tüketiciler için doğalgaz fiyatının ülke tarihinde en yüksek seviyeye ulaştığını belirtti. 05.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-05T04:20+0300

2021-11-05T04:20+0300

2021-11-05T04:21+0300

dünya

moldova

doğalgaz

fiyat artışı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1049545334_0:53:1200:728_1920x0_80_0_0_3b4e457add8ec80fbd08d93b41afa2d5.jpg

Gavrilitsa, Moldova medyasına açıklamasında, “Gazprom ile yaptığımız görüşmeler sonucunda mevcut koşullarda iyi bir fiyat elde etmeyi başardık. Ama bu fiyat yine de çok yüksek. Kabul ediyoruz, bu Moldova tarihinde en yüksek fiyat olacak. Hükümet tüketicilere harcamalarının bir kısmını tazmin etmek zorunda kalacak” ifadesini kullandı.Bu süreçte karmaşık yaklaşıma başvurma niyetinde olduklarını söyleyen Moldova Başbakanı, “Bir yandan, yılın soğuk döneminde imkanları kıt vatandaşlarımıza destek amacıyla tazminat miktarı artırılacak. Diğer yandan da gelire bağlı olarak hedeflenen tazminat programı başlatılacak” dedi.Doğalgazda şu anda yüzde 8 olan KDV’den vazgeçmeyeceklerini dile getiren Gavrilitsa, sözlerini şöyle sürdürdü: Moldova ve Rusya arasında 29 Ekim’de imzalanan yeni beş yıllık doğalgaz anlaşması 1 Kasım’da yürürlüğe girmişti.

moldova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

moldova, doğalgaz, fiyat artışı