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https://tr.sputniknews.com/20211105/moldovada-halk-dogalgaz-fiyati-konusunda-uyarildi-ulke-tarihindeki-en-yuksek-fiyat-olacak-1050500100.html
Moldova’da halk, doğalgaz fiyatı konusunda uyarıldı: Ülke tarihindeki en yüksek fiyat olacak
Moldova’da halk, doğalgaz fiyatı konusunda uyarıldı: Ülke tarihindeki en yüksek fiyat olacak
Moldova Başbakanı Natalya Gavrilitsa, tüketiciler için doğalgaz fiyatının ülke tarihinde en yüksek seviyeye ulaştığını belirtti. 05.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-05T04:20+0300
2021-11-05T04:21+0300
dünya
moldova
doğalgaz
fiyat artışı
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Gavrilitsa, Moldova medyasına açıklamasında, “Gazprom ile yaptığımız görüşmeler sonucunda mevcut koşullarda iyi bir fiyat elde etmeyi başardık. Ama bu fiyat yine de çok yüksek. Kabul ediyoruz, bu Moldova tarihinde en yüksek fiyat olacak. Hükümet tüketicilere harcamalarının bir kısmını tazmin etmek zorunda kalacak” ifadesini kullandı.Bu süreçte karmaşık yaklaşıma başvurma niyetinde olduklarını söyleyen Moldova Başbakanı, “Bir yandan, yılın soğuk döneminde imkanları kıt vatandaşlarımıza destek amacıyla tazminat miktarı artırılacak. Diğer yandan da gelire bağlı olarak hedeflenen tazminat programı başlatılacak” dedi.Doğalgazda şu anda yüzde 8 olan KDV’den vazgeçmeyeceklerini dile getiren Gavrilitsa, sözlerini şöyle sürdürdü: Moldova ve Rusya arasında 29 Ekim’de imzalanan yeni beş yıllık doğalgaz anlaşması 1 Kasım’da yürürlüğe girmişti.
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moldova, doğalgaz, fiyat artışı

Moldova’da halk, doğalgaz fiyatı konusunda uyarıldı: Ülke tarihindeki en yüksek fiyat olacak

04:20 05.11.2021 (güncellendi: 04:21 05.11.2021)
© REUTERS / Lee SmithDoğalgaz
Doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2021
© REUTERS / Lee Smith
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Moldova Başbakanı Natalya Gavrilitsa, tüketiciler için doğalgaz fiyatının ülke tarihinde en yüksek seviyeye ulaştığını belirtti.
Gavrilitsa, Moldova medyasına açıklamasında, “Gazprom ile yaptığımız görüşmeler sonucunda mevcut koşullarda iyi bir fiyat elde etmeyi başardık. Ama bu fiyat yine de çok yüksek. Kabul ediyoruz, bu Moldova tarihinde en yüksek fiyat olacak. Hükümet tüketicilere harcamalarının bir kısmını tazmin etmek zorunda kalacak” ifadesini kullandı.

Bu süreçte karmaşık yaklaşıma başvurma niyetinde olduklarını söyleyen Moldova Başbakanı, “Bir yandan, yılın soğuk döneminde imkanları kıt vatandaşlarımıza destek amacıyla tazminat miktarı artırılacak. Diğer yandan da gelire bağlı olarak hedeflenen tazminat programı başlatılacak” dedi.

Doğalgazda şu anda yüzde 8 olan KDV’den vazgeçmeyeceklerini dile getiren Gavrilitsa, sözlerini şöyle sürdürdü:
“KDV indirimleri çarpıtmalara neden oluyor, siyasi nitelik kazanıyor, bu yüzden net sosyal sebepler varsa başvurulması gerekiyor. Deneyim, Moldovagaz'ın vergi yükünü azaltmak yerine halka doğrudan para yardımı yapılmanın daha iyi olduğunu gösteriyor. En iyi seçeneğin vatandaş destek programları aracılığıyla tazminat sağlamak olduğuna inanıyoruz.”
Moldova ve Rusya arasında 29 Ekim’de imzalanan yeni beş yıllık doğalgaz anlaşması 1 Kasım’da yürürlüğe girmişti.
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