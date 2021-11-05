https://tr.sputniknews.com/20211105/msbden-sosyal-medyada-baslatilan-uniformali-fotograf-akimina-karsi-onlem-1050504366.html

MSB’den sosyal medyada başlatılan 'üniformalı fotoğraf' akımına karşı önlem

MSB’den sosyal medyada başlatılan 'üniformalı fotoğraf' akımına karşı önlem

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitelerinde "üniformanla fotoğraf paylaş" etiketiyle başlatılan akıma karşı harekete geçti. Güvenlik sıkıntısına neden... 05.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-05T10:26+0300

2021-11-05T10:26+0300

2021-11-05T10:26+0300

türkiye

sosyal medya

polis

asker

askeri üniforma

üniforma

yasal işlem

milli savunma bakanlığı (msb)

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Milli Savunma Bakanlığı, "üniformanla fotoğraf paylaş" etiketiyle başlatılan sosyal medya akımına ilişkin yasal işlem başlattı.Güvenlik sıkıntısına neden olabilecek paylaşımları yapan personel tek tek tespit edildi ve askeri kurallara aykırı paylaşımlarla ilgili yasal işlem başlatıldı.Bir sosyal paylaşım sitesinde "üniformanla fotoğraf paylaş" etiketiyle başlatılan ve nasıl ortaya çıktığı henüz belli olmayan akımla 24 saat içinde asker ve polisin aralarında bulunduğu çok sayıda paylaşım yapıldığı tespit edildi.Kışlaların içinden yapılan ve güvenlik sıkıntısına neden olabilecek paylaşımlara yönelik Milli Savunma Bakanlığı harekete geçti. Paylaşım yapanların tek tek tespiti için çalışma başlatıldı. Askeri kurallara aykırı paylaşım yapan personelle ilgili yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.Birliklerde konuyla ilgili daha sıkı tedbirlerin alınmasına yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20211103/egm-cumhurbaskanini-kastederek-olmus-etiketiyle-paylasim-yapanlar-hakkinda-islem-baslatildi-1050441941.html

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sosyal medya, polis, asker, askeri üniforma, üniforma, yasal işlem, milli savunma bakanlığı (msb)