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MSB’den sosyal medyada başlatılan 'üniformalı fotoğraf' akımına karşı önlem
MSB’den sosyal medyada başlatılan 'üniformalı fotoğraf' akımına karşı önlem
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitelerinde "üniformanla fotoğraf paylaş" etiketiyle başlatılan akıma karşı harekete geçti. Güvenlik sıkıntısına neden... 05.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-05T10:26+0300
2021-11-05T10:26+0300
türkiye
sosyal medya
polis
asker
askeri üniforma
üniforma
yasal işlem
milli savunma bakanlığı (msb)
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Milli Savunma Bakanlığı, "üniformanla fotoğraf paylaş" etiketiyle başlatılan sosyal medya akımına ilişkin yasal işlem başlattı.Güvenlik sıkıntısına neden olabilecek paylaşımları yapan personel tek tek tespit edildi ve askeri kurallara aykırı paylaşımlarla ilgili yasal işlem başlatıldı.Bir sosyal paylaşım sitesinde "üniformanla fotoğraf paylaş" etiketiyle başlatılan ve nasıl ortaya çıktığı henüz belli olmayan akımla 24 saat içinde asker ve polisin aralarında bulunduğu çok sayıda paylaşım yapıldığı tespit edildi.Kışlaların içinden yapılan ve güvenlik sıkıntısına neden olabilecek paylaşımlara yönelik Milli Savunma Bakanlığı harekete geçti. Paylaşım yapanların tek tek tespiti için çalışma başlatıldı. Askeri kurallara aykırı paylaşım yapan personelle ilgili yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.Birliklerde konuyla ilgili daha sıkı tedbirlerin alınmasına yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20211103/egm-cumhurbaskanini-kastederek-olmus-etiketiyle-paylasim-yapanlar-hakkinda-islem-baslatildi-1050441941.html
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sosyal medya, polis, asker, askeri üniforma, üniforma, yasal işlem, milli savunma bakanlığı (msb)

MSB’den sosyal medyada başlatılan 'üniformalı fotoğraf' akımına karşı önlem

10:26 05.11.2021
© AAMilli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2021
© AA
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Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitelerinde "üniformanla fotoğraf paylaş" etiketiyle başlatılan akıma karşı harekete geçti. Güvenlik sıkıntısına neden olabilecek paylaşımları yapan personel tek tek tespit edilirken askeri kurallara aykırı paylaşımlarla ilgili yasal işlem başlatıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, "üniformanla fotoğraf paylaş" etiketiyle başlatılan sosyal medya akımına ilişkin yasal işlem başlattı.
Güvenlik sıkıntısına neden olabilecek paylaşımları yapan personel tek tek tespit edildi ve askeri kurallara aykırı paylaşımlarla ilgili yasal işlem başlatıldı.
Bir sosyal paylaşım sitesinde "üniformanla fotoğraf paylaş" etiketiyle başlatılan ve nasıl ortaya çıktığı henüz belli olmayan akımla 24 saat içinde asker ve polisin aralarında bulunduğu çok sayıda paylaşım yapıldığı tespit edildi.
Kışlaların içinden yapılan ve güvenlik sıkıntısına neden olabilecek paylaşımlara yönelik Milli Savunma Bakanlığı harekete geçti. Paylaşım yapanların tek tek tespiti için çalışma başlatıldı. Askeri kurallara aykırı paylaşım yapan personelle ilgili yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.
Birliklerde konuyla ilgili daha sıkı tedbirlerin alınmasına yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
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