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https://tr.sputniknews.com/20211105/nafaka-yerine-sadaka-yazinca-bir-kez-daha-nafaka-odemeye-mahkum-oldu--1050497905.html
Nafaka yerine sadaka yazınca bir kez daha nafaka ödemeye mahkum oldu
Nafaka yerine sadaka yazınca bir kez daha nafaka ödemeye mahkum oldu
Bursa'da eski eşine her ay 300 lira nafaka ödeyen bir erkek, hazirandaki ödeme için açıklama kısmına nafaka yerine ‘sadaka’ yazdı. Kadın, bu tutarın sadaka... 05.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-05T00:50+0300
2021-11-05T01:06+0300
yaşam
boşanma
nafaka
sadaka
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Bursa'da her ay tedbir nafakası olarak boşanma arefesindeki eşi S.Ç.'ya 300 lira ödeyen M.Ç. geçtiğimiz yıl eylül ayında internet bankacılığını kullanarak yaptığı ödemenin açıklama kısmına nafaka yerine sadaka yazınca eşi, nafakanın ödenmediğini ileri sürerek icra takibi başlattı.İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre M.Ç. ise olayda kasıt olmadığını cep telefonundaki otomatik klavyenin mağduru olduğunu belirtip icra takibinin iptali için karşı bir dava açtı. Yerel mahkeme, açıklama kısmına yazan ifadeyi göz önünde bulundurarak M.Ç.'nin yeniden nafaka ödemesine hükmetti. Üst kanun yoluna başvuru için miktar sınırın altında kalması sebebiyle karar kesin olarak verildi. Bir üst mahkemeye itirazının önü kapanan M.Ç. bu sayede nafakayı yeniden ödemekle yükümlü kalacak.
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boşanma, nafaka, sadaka

Nafaka yerine sadaka yazınca bir kez daha nafaka ödemeye mahkum oldu

00:50 05.11.2021 (güncellendi: 01:06 05.11.2021)
© AAMahkeme - dava - duruşma salonu
Mahkeme - dava - duruşma salonu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2021
© AA
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Bursa'da eski eşine her ay 300 lira nafaka ödeyen bir erkek, hazirandaki ödeme için açıklama kısmına nafaka yerine ‘sadaka’ yazdı. Kadın, bu tutarın sadaka olarak verildiğini, nafakanın verilmediğini söyledi ve haciz başlattı. Mahkeme eski eşin yeniden nafaka ödemesine karar verdi.
Bursa'da her ay tedbir nafakası olarak boşanma arefesindeki eşi S.Ç.'ya 300 lira ödeyen M.Ç. geçtiğimiz yıl eylül ayında internet bankacılığını kullanarak yaptığı ödemenin açıklama kısmına nafaka yerine sadaka yazınca eşi, nafakanın ödenmediğini ileri sürerek icra takibi başlattı.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre M.Ç. ise olayda kasıt olmadığını cep telefonundaki otomatik klavyenin mağduru olduğunu belirtip icra takibinin iptali için karşı bir dava açtı.
Yerel mahkeme, açıklama kısmına yazan ifadeyi göz önünde bulundurarak M.Ç.'nin yeniden nafaka ödemesine hükmetti. Üst kanun yoluna başvuru için miktar sınırın altında kalması sebebiyle karar kesin olarak verildi.
Bir üst mahkemeye itirazının önü kapanan M.Ç. bu sayede nafakayı yeniden ödemekle yükümlü kalacak.
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