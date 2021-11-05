https://tr.sputniknews.com/20211105/nasa-savunma-teknolojisini-test-etmek-icin--asteroidi-vuracak-ilk-uzay-aracini-firlatacak-1050520529.html

NASA, savunma teknolojisini test etmek için asteroidi vuracak ilk uzay aracını fırlatacak

NASA, savunma teknolojisini test etmek için asteroidi vuracak ilk uzay aracını fırlatacak

NASA, 24 Kasım'da bir asteroitle çarpışması için tasarlanan uzay aracını ilk kez fırlatacak. Bu, dünyayı olası uzay çarpışmalarının yaratacağı felaketlerden... 05.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-05T16:59+0300

2021-11-05T16:59+0300

2021-11-05T16:59+0300

yaşam

nasa

uzay

göktaşı yağmuru

çarpışma

göktaşı

asteroit

dart

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Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), ‘Double Asteroid Redirection Test (DART)’ görevi için ilk kez uzay aracını bir asteroitle (göktaşı) çarpışması için fırlatacağını duyurdu. Görev, iki gök taşı sistemi Didymos’un daha küçük gök taşına çarpmak ve yörüngesini kinetik etki yoluyla değiştirmek için ayarlandı. 24 Kasım'da gerçekleşecek bu çarpışma ile dünyanın önünüzdeki dönem uzay felaketlerinden korunması planlanıyor.Dünya için herhangi bir tehdit oluşturmayan, Dimporphos olarak bilinen daha küçük göktaşının çapı yaklaşık 160 metre, büyük olanı ise yaklaşık 780 metre. Dimorphos’tan yüzlerce kat daha küçük olan DART, gök taşını saatte 24 bin kilometre hızla vuracak. DART koordinasyon lideri Nancy Chabot, çarpışmanın asteroidi tamamen yok etmeyi değil, yörüngesini bir derece içinde hafifçe değiştirmeyi amaçladığını belirtti.DART, ABD’nin California eyaletindeki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü’nden SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatılacak.

https://tr.sputniknews.com/20211011/catisina-isabet-eden-goktasi-yastigina-dustu-1049700818.html

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nasa, uzay, göktaşı yağmuru, çarpışma, göktaşı, asteroit, dart