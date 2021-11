https://tr.sputniknews.com/20211105/natalie-wood-kirk-douglas-tarafindan-cinsel-saldiriya-ugradi-1050510268.html

Kardeşinin yazdığı kitaptan: Natalie Wood, Kirk Douglas tarafından cinsel saldırıya uğradı

Hollywood aktrisi Natalie Wood'un, oyuncu Kirk Douglas tarafından cinsel saldırıya uğradığı ortaya çıktı. 05.11.2021, Sputnik Türkiye

Hollywood aktrisi Natalie Wood'un kardeşi Lana, kaleme aldığı yeni kitapta ablasının gençken aktör Kirk Douglas tarafından cinsel saldırıya uğradığını söyledi.Lana Wood'un 9 Kasım'da çıkacak olan 'Little Sister' (Küçük Kız Kardeş) adlı anı kitabında, hadisenin 1955 yılının yaz aylarında meydana geldiği belirtildi.AP ajansı tarafından yayınlanan kitap alıntılarına göre, cinsel saldırı 'The Searchers' filminin çekimleri sırasında gerçekleşti.O sırada 30'lu yaşlarında olan Douglas; 'Spartacus', 'The Bad and the Beautiful' ve 'Gunfight at the OK Corral' gibi filmlerde rol almıştı ve Hollywood'un en yüksek profilli aktörlerinden biri olarak öne çıkıyordu.Lana Wood'a göre, annesi Mariya Zaharenko tarafından kızı Natalie için şöhret kapılarının açılması arzusuyla ünlü Chateau Marmont otelinde, Hollywood yıldızlarının katıldığı bir buluşma düzenlenmiş ve burada Douglas da yer almıştı.'Berbat görünüyordu'Lana Wood, "Natalie, arabaya geri dönüp kapıyı sertçe kapatarak beni uyandırana kadar uzun bir zaman geçmiş gibiydi" ifadelerini kullandı.Yazar, "Berbat görünüyordu, çok dağınık ve sinirliydi. Annemle birlikte aceleyle fısıldaşmaya başladılar. Ne dediklerini tam olarak duymadım ya da anlayamadım. Görünüşe göre kardeşime kötü bir olmuştu, her neydiyse galiba bunun hakkında konuşmak için çok küçüktüm" dedi.Lana Wood, kardeşinin ona gerçeği yıllar sonra anlattığını kaydetti.'Douglas'ı suçlamanın kariyerini mahvedeceğini düşündü'O sırada 8 yaşında olan Lana Wood, ablasının, Douglas'ı alenen suçlamanın kariyerini mahvedeceğinde annesiyle birlikte hemfikir olduğunu belirtti.Kirk Douglas, geçen yılın şubat ayında 103 yaşında hayatını kaybetmişti.Natalie Wood'a yönelik cinsel saldırı suçlamasından, Douglas'ın öldüğü günde de sosyal medyada sıkça söz edilmişti.Ölümü de şaibeliydiNatalie Wood ise, 1981 yılının kasım ayında, Kaliforniya'daki Santa Catalina Adası'na bir hafta sonu tekne gezisinde şaibeli bir şekilde boğularak yaşamını yitirdi.Başlangıçta kaza olarak kabul edilen ölüm nedeni, 2012 yılında 'boğulma ve diğer belirlenemeyen faktörler' olarak değiştirilmişti.Wood'un o zamanki kocası Robert Wagner, 2018'de polis tarafından şüpheli bulundu ve Lana Wood, Natalie'nin ölümünden onu sorumlu tutanlar arasında.

