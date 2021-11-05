https://tr.sputniknews.com/20211105/neseli-olsun-diye-yeni-dogan-bebeklerinin-basinda-davul-caldirdilar-1050506226.html

'Neşeli olsun' diye yeni doğan bebeklerinin başında davul çaldırdılar

'Neşeli olsun' diye yeni doğan bebeklerinin başında davul çaldırdılar

Tekirdağ'da Levent Buğra ve Tuğçe Vartemel çifti, 'Neşeli bir hayatı olsun' temennisiyle yeni doğan bebeklerinin başında bir davulcuya Trakya havaları... 05.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-05T11:28+0300

2021-11-05T11:28+0300

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yaşam

tekirdağ

bebek

müzik

davul

müzisyen

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Tekirdağ'da yaşayan Vartemel çifti bebeklerini doğumdan 3 saat sonra Trakya oyun havası eşliğinde kucaklarına aldı. Çiftin müzisyen arkadaşı Ahmet Çelik, odada davuluyla oyun havası çaldı.'Biz Trakya kızanıyız, oyun havaları olmazsa olmazımızdır'Baba Levent Buğra Vartemel, müziğin, oyun havasının verdiği enerjiyle mutlu olması için bebeklerine davul dinlettiklerini söyledi ve şunları ifade etti:Müzisyen Çelik de davul çalmayı çok sevdiğini ve sürekli çeşitli etkinliklerle farkındalık oluşturmaya çalıştığını dile getirdi. Bebeğin de davul sesine güzel tepki verdiğini anlatan Çelik, "Bebeğe davul çaldık ve inanılmaz da güzel oldu. Bebek ağlayarak gözlerini açtı ama davulun sesiyle ağlaması bile durdu diyebilirim. Hastane yönetimi de bizlere çok teşekkür etti." diye konuştu.Çelik, daha önce de hem paraşütte hem de deniz altında davul çalarak farklı gösterilere imza attığını belirtti.

https://tr.sputniknews.com/20210611/ailesinin-html-ismini-koydugu-bebek-sosyal-medyada-viral-oldu-1044711188.html

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tekirdağ, bebek, müzik, davul, müzisyen