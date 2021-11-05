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https://tr.sputniknews.com/20211105/nijerde-69-kisinin-oldugu-saldiri-sonrasi-48-saatlik-yas-ilan-edildi-1050500746.html
Nijer'de 69 kişinin öldüğü saldırı sonrası 48 saatlik yas ilan edildi
Nijer'de 69 kişinin öldüğü saldırı sonrası 48 saatlik yas ilan edildi
Nijer'in Mali sınırına düzenlenen ve 69 kişinin yaşamını yitirdiği saldırı sonrası 48 saatlik ulusal yas ilan edildi. 05.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-05T05:23+0300
2021-11-05T05:23+0300
dünya
nijer
saldırı
yas
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Hükûmetten yapılan yazılı açıklamada, Tillaberi bölgesindeki Adab-Dab köyüne düzenlenen saldırı sonrası 69 kişinin yaşamını yitirmesi nedeniyle 5 Kasım itibarıyla 48 saatlik ulusal yas ilan edildiği duyuruldu.İçişleri Bakanı Alkache Alhada, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, 2 Kasım'da yaşanan saldırıda köyün bağlı olduğu Banibangou ilçesi belediye başkanının da hayatını kaybettiğini duyurmuştu.Saldırının, Banibangou Belediyesinden bir heyetin köye yaptığı ziyaret esnasında düzenlendiği ve hayatını kaybedenler arasında güvenliği sağlayan milislerin de olduğu öğrenilmişti.Türkiye'den taziye mesajıTürkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Nijer'de düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Nijer'in Tillaberi bölgesindeki bir köyde düzenlenen saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğinin derin üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Nijer halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa diliyoruz" ifadesi kullanıldı.7 ayda 420 sivil yaşamını yitirdiKomşu ülke Mali'de faaliyet gösteren El Kaide ve IŞİD bağlantılı gruplar, Burkina Faso ve Nijer'de de sık sık saldırı düzenliyor.Nijer, Sahel'deki diğer komşusu Burkina Faso ile ortak askeri operasyonlar düzenlese de Mali'de konuşlu grupların gücünü zayıflatamıyor.Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Nijer'deki saldırılar nedeniyle son 3 yılda 313 bin kişi ülke içinde yer değiştirdi, 235 bin kişi komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), ocaktan temmuza kadar Nijer'in Mali ve Burkina Faso sınırında düzenlenen 9 saldırıda 420 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.
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nijer, saldırı, yas

Nijer'de 69 kişinin öldüğü saldırı sonrası 48 saatlik yas ilan edildi

05:23 05.11.2021
© AANijer'de terör saldırısında 58 sivil hayatını kaybetti
Nijer'de terör saldırısında 58 sivil hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2021
© AA
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Nijer'in Mali sınırına düzenlenen ve 69 kişinin yaşamını yitirdiği saldırı sonrası 48 saatlik ulusal yas ilan edildi.
Hükûmetten yapılan yazılı açıklamada, Tillaberi bölgesindeki Adab-Dab köyüne düzenlenen saldırı sonrası 69 kişinin yaşamını yitirmesi nedeniyle 5 Kasım itibarıyla 48 saatlik ulusal yas ilan edildiği duyuruldu.
İçişleri Bakanı Alkache Alhada, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, 2 Kasım'da yaşanan saldırıda köyün bağlı olduğu Banibangou ilçesi belediye başkanının da hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
Saldırının, Banibangou Belediyesinden bir heyetin köye yaptığı ziyaret esnasında düzenlendiği ve hayatını kaybedenler arasında güvenliği sağlayan milislerin de olduğu öğrenilmişti.

Türkiye'den taziye mesajı

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Nijer'de düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Nijer'in Tillaberi bölgesindeki bir köyde düzenlenen saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğinin derin üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.
Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Nijer halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa diliyoruz" ifadesi kullanıldı.

7 ayda 420 sivil yaşamını yitirdi

Komşu ülke Mali'de faaliyet gösteren El Kaide ve IŞİD bağlantılı gruplar, Burkina Faso ve Nijer'de de sık sık saldırı düzenliyor.
Nijer, Sahel'deki diğer komşusu Burkina Faso ile ortak askeri operasyonlar düzenlese de Mali'de konuşlu grupların gücünü zayıflatamıyor.
Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Nijer'deki saldırılar nedeniyle son 3 yılda 313 bin kişi ülke içinde yer değiştirdi, 235 bin kişi komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.
İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), ocaktan temmuza kadar Nijer'in Mali ve Burkina Faso sınırında düzenlenen 9 saldırıda 420 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.
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