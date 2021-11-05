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Nijerya, korsanlarla mücadele için Gine Körfezi'ne 1500 asker gönderdi
Nijerya, korsanlarla mücadele için Gine Körfezi'ne 1500 asker gönderdi
Korsanlık nedeniyle dünyanın en tehlikeli deniz sahası olarak bilinen Gine Körfezi'nde 1500 Nijeryalı asker konuşlandırıldı. 05.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-05T05:34+0300
2021-11-05T05:34+0300
2021-11-05T05:34+0300
dünya
nijerya
korsanlar
korsan
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Nijerya Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Awwal Gambo, yaptığı açıklamada, Gine Körfezi'nde korsancılığa karşı operasyonlar başlatıldığını belirtti.Operasyonlar kapsamında bölgeye 1500 askerin sevk edildiğini kaydeden Gambo, 13 savaş gemisi ve 2 helikopterin de gönderildiğini söyledi.Gambo, Gine Körfezi'ndeki operasyonlara üç yabancı donanmanın da katılacağını ifade etti.Gine Körfezi, en çok mürettebatın kaçırıldığı bölgeGine Körfezi 2020'de korsanlar tarafından "en çok gemi mürettebatının kaçırıldığı bölge" oldu.Geçen yıl korsanlar tarafından gerçekleştirilen 135 gemi personeli kaçırma olayının yüzde 95'i Gine Körfezi'nde yaşandı.Saldırıların küresel ekonomiye maliyeti 818 milyon dolar olarak hesaplandı.
https://tr.sputniknews.com/20210214/kurtarilan-turk-denizciler-istanbulda-1043807213.html
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nijerya, korsanlar, korsan
Nijerya, korsanlarla mücadele için Gine Körfezi'ne 1500 asker gönderdi
Korsanlık nedeniyle dünyanın en tehlikeli deniz sahası olarak bilinen Gine Körfezi'nde 1500 Nijeryalı asker konuşlandırıldı.
Nijerya Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Awwal Gambo, yaptığı açıklamada, Gine Körfezi'nde korsancılığa karşı operasyonlar başlatıldığını belirtti.
Operasyonlar kapsamında bölgeye 1500 askerin sevk edildiğini kaydeden Gambo, 13 savaş gemisi ve 2 helikopterin de gönderildiğini söyledi.
Gambo, Gine Körfezi'ndeki operasyonlara üç yabancı donanmanın da katılacağını ifade etti.
Gine Körfezi, en çok mürettebatın kaçırıldığı bölge
Gine Körfezi 2020'de korsanlar tarafından "en çok gemi mürettebatının kaçırıldığı bölge" oldu.
Geçen yıl korsanlar tarafından gerçekleştirilen 135 gemi personeli kaçırma olayının yüzde 95'i Gine Körfezi'nde yaşandı.
Saldırıların küresel ekonomiye maliyeti 818 milyon dolar olarak hesaplandı.