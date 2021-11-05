https://tr.sputniknews.com/20211105/novak-petrol-talebinde-buyuk-bir-artis-olursa-opec-hizli-sekilde-yanit-verebilir-1050498985.html
Novak: Petrol talebinde büyük bir artış olursa, OPEC+ hızlı şekilde yanıt verebilir
Novak: Petrol talebinde büyük bir artış olursa, OPEC+ hızlı şekilde yanıt verebilir
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, OPEC+ ülkelerinin petrol talebinde büyük bir artış olması halinde duruma hızlı şekilde karşılık vermek için her... 05.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-05T02:37+0300
2021-11-05T02:37+0300
2021-11-05T02:38+0300
dünya
rusya
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OPEC+ ülkeleri bugün bir toplantı yaparak pazardaki durumu ve petrol üretimini artırma çağrılarını değerlendirdi.Toplantı sonucunda ülkeler, özellikle ABD'den gelen baskıya rağmen üretim artışına gitmeyerek Aralık ayında petrol üretimi artışının planlandığı gibi günlük 400 bin varilde tutma kararı aldı.Toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen Novak, "Dönemsel faktöre rağmen talebin önemli ölçüde artacağını görürsek, hızlı bir şekilde yanıt vermek için elbette her türlü imkanımız olacak" dedi.OPEC+ ülkelerinin Aralık ayında günlük üretim artışını 400 bin varilde tutma kararını petrol talebinin dönemsel olarak azalmasıyla açıklayan Novak, "Piyasanın toparlandığını anlıyoruz, ayrıca piyasaya ek kapasiteler sunuyoruz. Bununla birlikte bildiğiniz gibi, dördüncü ve birinci çeyrekte dönemsel olarak talepte düşüş var" ifadelerini kullandı.Tüm OPEC+ ülkelerinin piyasada dengenin sağlanmasına bağlılığını koruduğunu anlatan Novak, "Küresel talep, önemli tüketici bölgelerdeki 'delta' virüsünün baskısı altında ve bazı ülkelerde bazı kısıtlayıcı önlemler devam ediyor. Bu nedenle, tüm bu artı ve eksilere dayanarak, üzerinde çalışılan ve yaklaşık 400 bin varillik bir artışı öngören bu stratejinin talebin düşük olduğu bir dönemde bile doğru olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.Novak, Ocak ve Şubat 2022'de de günlük üretim artışının 400 bin varil olarak kalacağını beklediklerini ekledi.ABD Başkanı Joe Biden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının tedarik zincirini etkilemesi nedeniyle fiyat artışlarının meydana geldiğini ifade etti.Artan petrol ve gaz fiyatları için ise Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nü (OPEC) suçlayan Biden, petrol ve gaz fiyatlarındaki artışın "OPEC ülkelerinin daha fazla petrol pompalamayı reddetmesinin bir sonucu" olduğunu söylemişti.OPEC+, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü üyeleri ile örgüte üye olmayan 10 ülkeyi kapsıyor. Rusya, OPEC üyesi olmamasına rağmen Rusya ve Suudi Arabistan'nın ekonomisinde zarar veren 2014 yılındaki ekonomik durgunluk sonrası petrol tedarikini ve fiyatlarını sınırlamak için OPEC'le yakın işbirliği yapmaya başlamıştı.
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rusya, opec, aleksandr novak, petrol, opec+
Novak: Petrol talebinde büyük bir artış olursa, OPEC+ hızlı şekilde yanıt verebilir
02:37 05.11.2021 (güncellendi: 02:38 05.11.2021)
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, OPEC+ ülkelerinin petrol talebinde büyük bir artış olması halinde duruma hızlı şekilde karşılık vermek için her türlü imkana sahip olduğunu söyledi.
OPEC+ ülkeleri bugün bir toplantı yaparak pazardaki durumu ve petrol üretimini artırma çağrılarını değerlendirdi.
Toplantı sonucunda ülkeler, özellikle ABD'den gelen baskıya rağmen üretim artışına gitmeyerek Aralık ayında petrol üretimi artışının planlandığı gibi günlük 400 bin varilde tutma kararı aldı.
Toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen Novak, "Dönemsel faktöre rağmen talebin önemli ölçüde artacağını görürsek, hızlı bir şekilde yanıt vermek için elbette her türlü imkanımız olacak" dedi.
OPEC+ ülkelerinin Aralık ayında günlük üretim artışını 400 bin varilde tutma kararını petrol talebinin dönemsel olarak azalmasıyla açıklayan Novak, "Piyasanın toparlandığını anlıyoruz, ayrıca piyasaya ek kapasiteler sunuyoruz. Bununla birlikte bildiğiniz gibi, dördüncü ve birinci çeyrekte dönemsel olarak talepte düşüş var" ifadelerini kullandı.
Tüm OPEC+ ülkelerinin piyasada dengenin sağlanmasına bağlılığını koruduğunu anlatan Novak, "Küresel talep, önemli tüketici bölgelerdeki 'delta' virüsünün baskısı altında ve bazı ülkelerde bazı kısıtlayıcı önlemler devam ediyor. Bu nedenle, tüm bu artı ve eksilere dayanarak, üzerinde çalışılan ve yaklaşık 400 bin varillik bir artışı öngören bu stratejinin talebin düşük olduğu bir dönemde bile doğru olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.
Novak, Ocak ve Şubat 2022'de de günlük üretim artışının
400 bin varil olarak kalacağını beklediklerini ekledi.
ABD Başkanı Joe Biden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının tedarik zincirini etkilemesi nedeniyle fiyat artışlarının meydana geldiğini ifade etti.
Artan petrol ve gaz fiyatları için ise Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nü (OPEC) suçlayan Biden, petrol ve gaz fiyatlarındaki artışın "OPEC ülkelerinin daha fazla petrol pompalamayı reddetmesinin bir sonucu" olduğunu söylemişti.
OPEC+, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü üyeleri ile örgüte üye olmayan 10 ülkeyi kapsıyor. Rusya, OPEC üyesi olmamasına rağmen Rusya ve Suudi Arabistan'nın ekonomisinde zarar veren 2014 yılındaki ekonomik durgunluk sonrası petrol tedarikini ve fiyatlarını sınırlamak için OPEC'le yakın işbirliği yapmaya başlamıştı.