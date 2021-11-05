Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211105/novak-petrol-talebinde-buyuk-bir-artis-olursa-opec-hizli-sekilde-yanit-verebilir-1050498985.html
Novak: Petrol talebinde büyük bir artış olursa, OPEC+ hızlı şekilde yanıt verebilir
Novak: Petrol talebinde büyük bir artış olursa, OPEC+ hızlı şekilde yanıt verebilir
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, OPEC+ ülkelerinin petrol talebinde büyük bir artış olması halinde duruma hızlı şekilde karşılık vermek için her... 05.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-05T02:37+0300
2021-11-05T02:38+0300
dünya
rusya
opec
aleksandr novak
petrol
opec+
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1b/1044594179_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_8c49fd7cdbb379d70a017b934fc99fd7.jpg
OPEC+ ülkeleri bugün bir toplantı yaparak pazardaki durumu ve petrol üretimini artırma çağrılarını değerlendirdi.Toplantı sonucunda ülkeler, özellikle ABD'den gelen baskıya rağmen üretim artışına gitmeyerek Aralık ayında petrol üretimi artışının planlandığı gibi günlük 400 bin varilde tutma kararı aldı.Toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen Novak, "Dönemsel faktöre rağmen talebin önemli ölçüde artacağını görürsek, hızlı bir şekilde yanıt vermek için elbette her türlü imkanımız olacak" dedi.OPEC+ ülkelerinin Aralık ayında günlük üretim artışını 400 bin varilde tutma kararını petrol talebinin dönemsel olarak azalmasıyla açıklayan Novak, "Piyasanın toparlandığını anlıyoruz, ayrıca piyasaya ek kapasiteler sunuyoruz. Bununla birlikte bildiğiniz gibi, dördüncü ve birinci çeyrekte dönemsel olarak talepte düşüş var" ifadelerini kullandı.Tüm OPEC+ ülkelerinin piyasada dengenin sağlanmasına bağlılığını koruduğunu anlatan Novak, "Küresel talep, önemli tüketici bölgelerdeki 'delta' virüsünün baskısı altında ve bazı ülkelerde bazı kısıtlayıcı önlemler devam ediyor. Bu nedenle, tüm bu artı ve eksilere dayanarak, üzerinde çalışılan ve yaklaşık 400 bin varillik bir artışı öngören bu stratejinin talebin düşük olduğu bir dönemde bile doğru olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.Novak, Ocak ve Şubat 2022'de de günlük üretim artışının 400 bin varil olarak kalacağını beklediklerini ekledi.ABD Başkanı Joe Biden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının tedarik zincirini etkilemesi nedeniyle fiyat artışlarının meydana geldiğini ifade etti.Artan petrol ve gaz fiyatları için ise Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nü (OPEC) suçlayan Biden, petrol ve gaz fiyatlarındaki artışın "OPEC ülkelerinin daha fazla petrol pompalamayı reddetmesinin bir sonucu" olduğunu söylemişti.OPEC+, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü üyeleri ile örgüte üye olmayan 10 ülkeyi kapsıyor. Rusya, OPEC üyesi olmamasına rağmen Rusya ve Suudi Arabistan'nın ekonomisinde zarar veren 2014 yılındaki ekonomik durgunluk sonrası petrol tedarikini ve fiyatlarını sınırlamak için OPEC'le yakın işbirliği yapmaya başlamıştı.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1b/1044594179_110:0:1710:1200_1920x0_80_0_0_974828c52252edd049c1abc7a11b8a3d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, opec, aleksandr novak, petrol, opec+

Novak: Petrol talebinde büyük bir artış olursa, OPEC+ hızlı şekilde yanıt verebilir

02:37 05.11.2021 (güncellendi: 02:38 05.11.2021)
© REUTERS / Ahmed YosriRusya Başbakan Yardımcısı Alekandr Novak
Rusya Başbakan Yardımcısı Alekandr Novak - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2021
© REUTERS / Ahmed Yosri
Abone ol
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, OPEC+ ülkelerinin petrol talebinde büyük bir artış olması halinde duruma hızlı şekilde karşılık vermek için her türlü imkana sahip olduğunu söyledi.
OPEC+ ülkeleri bugün bir toplantı yaparak pazardaki durumu ve petrol üretimini artırma çağrılarını değerlendirdi.
Toplantı sonucunda ülkeler, özellikle ABD'den gelen baskıya rağmen üretim artışına gitmeyerek Aralık ayında petrol üretimi artışının planlandığı gibi günlük 400 bin varilde tutma kararı aldı.
Toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen Novak, "Dönemsel faktöre rağmen talebin önemli ölçüde artacağını görürsek, hızlı bir şekilde yanıt vermek için elbette her türlü imkanımız olacak" dedi.
OPEC+ ülkelerinin Aralık ayında günlük üretim artışını 400 bin varilde tutma kararını petrol talebinin dönemsel olarak azalmasıyla açıklayan Novak, "Piyasanın toparlandığını anlıyoruz, ayrıca piyasaya ek kapasiteler sunuyoruz. Bununla birlikte bildiğiniz gibi, dördüncü ve birinci çeyrekte dönemsel olarak talepte düşüş var" ifadelerini kullandı.
Tüm OPEC+ ülkelerinin piyasada dengenin sağlanmasına bağlılığını koruduğunu anlatan Novak, "Küresel talep, önemli tüketici bölgelerdeki 'delta' virüsünün baskısı altında ve bazı ülkelerde bazı kısıtlayıcı önlemler devam ediyor. Bu nedenle, tüm bu artı ve eksilere dayanarak, üzerinde çalışılan ve yaklaşık 400 bin varillik bir artışı öngören bu stratejinin talebin düşük olduğu bir dönemde bile doğru olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.
Novak, Ocak ve Şubat 2022'de de günlük üretim artışının 400 bin varil olarak kalacağını beklediklerini ekledi.
ABD Başkanı Joe Biden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının tedarik zincirini etkilemesi nedeniyle fiyat artışlarının meydana geldiğini ifade etti.
Artan petrol ve gaz fiyatları için ise Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nü (OPEC) suçlayan Biden, petrol ve gaz fiyatlarındaki artışın "OPEC ülkelerinin daha fazla petrol pompalamayı reddetmesinin bir sonucu" olduğunu söylemişti.
OPEC+, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü üyeleri ile örgüte üye olmayan 10 ülkeyi kapsıyor. Rusya, OPEC üyesi olmamasına rağmen Rusya ve Suudi Arabistan'nın ekonomisinde zarar veren 2014 yılındaki ekonomik durgunluk sonrası petrol tedarikini ve fiyatlarını sınırlamak için OPEC'le yakın işbirliği yapmaya başlamıştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
03:22TOGG'un elektrik şarj istasyonlarına ilişkin standartlar belirlendi
03:07İran yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunu ikiye katladı
02:58Portekiz 30 Ocak'ta erken genel seçime gidecek
02:40ABD, Suudi Arabistan'a 650 milyon dolarlık mühimmat satışına onay verdi
02:37Novak: Petrol talebinde büyük bir artış olursa, OPEC+ hızlı şekilde yanıt verebilir
02:20Teröre finansman sağlama gerekçesiyle 10 kişi ve 3 kuruluşun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu
02:11Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, ‘Sadakatsiz’ dizisindeki rüşvet sahnesi için RTÜK’e başvurdu
02:10Marmara Denizi ve Adalar, Cumhurbaşkanı kararıyla 'Özel Çevre Koruma Bölgesi' ilan edildi
01:33Taliban lideri 'sızma' şüphesine karşı uyardı: Uzuvlardan biri bozulursa tüm beden zarar görür
01:28Kırıkkale'de 40 bin makaron ele geçirildi
00:54Fenerbahçe, Royal Antwerp'i 3-0'lık skorla mağlup etti
00:53Bakan Yanık: Avrupa'da yükselen başörtüsünü kısıtlayıcı eylemleri kaygıyla izliyoruz
00:50Nafaka yerine sadaka yazınca bir kez daha nafaka ödemeye mahkum oldu
00:49Şanlıurfa otogarında çöp konteynırı içerisinde el bombası bulundu
00:41Irak'taki IŞİD karşıtı uluslararası koalisyon askeri araçlarını ülkeden çekiyor
00:33Lüleburgaz’da evine doğru yürüdüğü sırada bıçaklı saldırıya uğrayan kadın yaşamını yitirdi
00:27Bursa'da süpermarkette zehirli yılan paniği
00:21Nusret'in iş ilanı İngiliz medyasında: Aradığı şefin saatlik ücreti, patates püresi fiyatına denk
00:21İçeceğine uyku ilacı atıp 5 bin lira parasını çaldılar: 2'si kadın 3 kişi yakalandı
00:14İngiltere'de gökyüzünde yeşil ışık topu görüntülendi