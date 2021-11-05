https://tr.sputniknews.com/20211105/nusret-riyadda-28-subesini-acmak-icin-londradaki-tartismali-restoranindan-ayrildi-1050518721.html
Nusret, Riyad'da 28. şubesini açmak için Londra'daki tartışmalı restoranından ayrıldı
Nusret, Riyad'da 28. şubesini açmak için Londra'daki tartışmalı restoranından ayrıldı
Dünyada 'Salt Bae' adıyla tanınan ve çeşitli ülkelerde restoran zinciri olan fenomen şef Nusret Gökçe, İngiltere'nin başkenti Londra'da 6 hafta önce açtığı ve... 05.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-05T16:01+0300
2021-11-05T16:01+0300
2021-11-05T16:28+0300
yaşam
riyad
londra
restoran
nusret
fahiş fiyat
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'Salt Bae' adıyla tanınan fenomen şef Nusret Gökçe, Londra'da 6 hafta önce açtığı ve fahiş fiyatlar nedeniyle eleştirilen restoranını bırakarak 28. restoranını açmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a geçti.Daily Star'da yer alan habere göre Nusret, 23 Eylül'de açtığı restorandan pazar günü ayrılacağını duyurdu.Instagram hesabından paylaşımda bulunan Nusret, "Pazar güzel Londra'daki son günüm. 28. restoranımı açmak için Riyad'a gideceğim. Gitmeden önce siz güzel insanları görmek istiyorum" ifadelerini kullandı.Nusret'in Riyad'daki restoranı ise 7 Kasım'da açılacak.MyLondon'ın aktardığına göre Nusret, ayrıca yakın zamanda İtalyan restoran zinciri Cipriani'nin İstanbul'da yeni bir şubesini açmak üzere sözleşme imzaladı.Nusret'in halihazırda New York ve Dubai başta olmak üzere 15 farklı kentte en az 13 restoranı bulunuyor.Nusret'in Londra şubesinde biftek 630, hamburger 100, salata 23 ve kola 9 pound'a satılıyordu.Restoranın fahiş fiyatları, daha önce birçok kez İngiltere'de eleştiri konusu olmuştu.Restoranın müşterileri arasında Wayne Rooney, David Beckham ve Naomi Campbell gibi ünlü isimler yer almıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211105/nusretin-is-ilani-ingiliz-medyasinda-aradigi-sefin-saatlik-ucreti-patates-puresi-fiyatina-denk-1050497295.html
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riyad, londra, restoran, nusret, fahiş fiyat
Nusret, Riyad'da 28. şubesini açmak için Londra'daki tartışmalı restoranından ayrıldı
16:01 05.11.2021 (güncellendi: 16:28 05.11.2021)
Dünyada 'Salt Bae' adıyla tanınan ve çeşitli ülkelerde restoran zinciri olan fenomen şef Nusret Gökçe, İngiltere'nin başkenti Londra'da 6 hafta önce açtığı ve fahiş fiyatlar nedeniyle eleştirilen restoranından ayrılarak Riyad'a gitti.
'Salt Bae' adıyla tanınan fenomen şef Nusret Gökçe
, Londra'da 6 hafta önce açtığı ve fahiş fiyatlar nedeniyle eleştirilen
restoranını bırakarak 28. restoranını açmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a geçti.
Daily Star'da yer alan habere göre Nusret, 23 Eylül'de açtığı restorandan pazar günü ayrılacağını duyurdu.
Instagram hesabından paylaşımda bulunan Nusret, "Pazar güzel Londra'daki son günüm. 28. restoranımı açmak için Riyad'a gideceğim. Gitmeden önce siz güzel insanları görmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
Nusret'in Riyad'daki restoranı ise 7 Kasım'da açılacak.
MyLondon'ın aktardığına göre Nusret, ayrıca yakın zamanda İtalyan restoran zinciri Cipriani'nin İstanbul'da yeni bir şubesini açmak üzere sözleşme imzaladı.
Nusret'in halihazırda New York ve Dubai başta olmak üzere 15 farklı kentte en az 13 restoranı bulunuyor.
Nusret'in Londra şubesinde biftek 630, hamburger 100, salata 23 ve kola 9 pound'a satılıyordu.
Restoranın fahiş fiyatları, daha önce birçok kez İngiltere'de eleştiri konusu olmuştu.
Restoranın müşterileri arasında Wayne Rooney, David Beckham ve Naomi Campbell gibi ünlü isimler yer almıştı.