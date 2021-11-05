https://tr.sputniknews.com/20211105/nusret-riyadda-28-subesini-acmak-icin-londradaki-tartismali-restoranindan-ayrildi-1050518721.html

Nusret, Riyad'da 28. şubesini açmak için Londra'daki tartışmalı restoranından ayrıldı

Nusret, Riyad'da 28. şubesini açmak için Londra'daki tartışmalı restoranından ayrıldı

Dünyada 'Salt Bae' adıyla tanınan ve çeşitli ülkelerde restoran zinciri olan fenomen şef Nusret Gökçe, İngiltere'nin başkenti Londra'da 6 hafta önce açtığı ve... 05.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-05T16:01+0300

2021-11-05T16:01+0300

2021-11-05T16:28+0300

yaşam

riyad

londra

restoran

nusret

fahiş fiyat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103916/86/1039168687_0:46:1024:622_1920x0_80_0_0_2faf1b7f27fbca8b00b31bd04882ceab.jpg

'Salt Bae' adıyla tanınan fenomen şef Nusret Gökçe, Londra'da 6 hafta önce açtığı ve fahiş fiyatlar nedeniyle eleştirilen restoranını bırakarak 28. restoranını açmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a geçti.Daily Star'da yer alan habere göre Nusret, 23 Eylül'de açtığı restorandan pazar günü ayrılacağını duyurdu.Instagram hesabından paylaşımda bulunan Nusret, "Pazar güzel Londra'daki son günüm. 28. restoranımı açmak için Riyad'a gideceğim. Gitmeden önce siz güzel insanları görmek istiyorum" ifadelerini kullandı.Nusret'in Riyad'daki restoranı ise 7 Kasım'da açılacak.MyLondon'ın aktardığına göre Nusret, ayrıca yakın zamanda İtalyan restoran zinciri Cipriani'nin İstanbul'da yeni bir şubesini açmak üzere sözleşme imzaladı.Nusret'in halihazırda New York ve Dubai başta olmak üzere 15 farklı kentte en az 13 restoranı bulunuyor.Nusret'in Londra şubesinde biftek 630, hamburger 100, salata 23 ve kola 9 pound'a satılıyordu.Restoranın fahiş fiyatları, daha önce birçok kez İngiltere'de eleştiri konusu olmuştu.Restoranın müşterileri arasında Wayne Rooney, David Beckham ve Naomi Campbell gibi ünlü isimler yer almıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211105/nusretin-is-ilani-ingiliz-medyasinda-aradigi-sefin-saatlik-ucreti-patates-puresi-fiyatina-denk-1050497295.html

riyad

londra

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

riyad, londra, restoran, nusret, fahiş fiyat