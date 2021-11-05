ABD merkezli ilaç devlerinden birbiri ardına Kovid ilacı açıklaması geliyor. Merck'in Molnupiravir isimli hapının ardından Pfizer de Kovid'i tedavi eden hap geliştirdiğini duyurdu.Pfizer'in açıklamasına göre deney aşamasındaki hap, Kovid'i ağır geçirme riski taşıyan yetişkinler için hastaneye yatış veya ölüm olasılığını yüzde 89 oranında azaltıyor.Merck'in Molnupiravir hapında ise bu oran yüzde 50 olarak açıklanmıştı. Tam deney verileri henüz her iki şirketten de gelmiş değil.
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2021
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252
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Pfizer'den de Kovid ilacı: Yüksek riskli kişilerde hastaneye yatma-ölüm riskini yüzde 89 azaltıyor