https://tr.sputniknews.com/20211105/pfizerden-de-kovid-ilaci-yuksek-riskli-kisilerde-hastaneye-yatma-olum-riskini-yuzde-89-azaltiyor-1050512313.html

Pfizer'den de Kovid ilacı: Yüksek riskli kişilerde hastaneye yatma-ölüm riskini yüzde 89 azaltıyor

Pfizer'den de Kovid ilacı: Yüksek riskli kişilerde hastaneye yatma-ölüm riskini yüzde 89 azaltıyor

Kovid'e karşı Biontech ile birlikte aşı üreten Pfizer, antiviral hapının Kovid üzerindeki etkisine dair araştırma sonuçlarını açıkladı. 05.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-05T13:52+0300

2021-11-05T13:52+0300

2021-11-05T14:04+0300

koronavirüs

pfizer

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/images/sharing/article/tur/1050512313.jpg?1636110240

ABD merkezli ilaç devlerinden birbiri ardına Kovid ilacı açıklaması geliyor. Merck'in Molnupiravir isimli hapının ardından Pfizer de Kovid'i tedavi eden hap geliştirdiğini duyurdu.Pfizer'in açıklamasına göre deney aşamasındaki hap, Kovid'i ağır geçirme riski taşıyan yetişkinler için hastaneye yatış veya ölüm olasılığını yüzde 89 oranında azaltıyor.Merck'in Molnupiravir hapında ise bu oran yüzde 50 olarak açıklanmıştı. Tam deney verileri henüz her iki şirketten de gelmiş değil.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

pfizer