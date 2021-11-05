Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211105/portekiz-30-ocakta-erken-genel-secime-gidecek-1050499289.html
Portekiz 30 Ocak'ta erken genel seçime gidecek
Portekiz 30 Ocak'ta erken genel seçime gidecek
Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, 30 Ocak'ta erken genel seçime gidilmesi kararı aldı. 05.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-05T02:58+0300
2021-11-05T02:58+0300
dünya
avrupa
seçim
marcelo rebelo de sousa
erken seçim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/05/1050499264_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_b40373c3d831c8192ac25c034836900f.jpg
Portekiz'de iki yıldır azınlık hükûmetiyle iktidarda olan Sosyalist Parti'nin (PS) sunduğu ve 27 Ekim'de mecliste reddedilen 2022 bütçesinin ardından başlayan hükümet krizi erken seçim kararıyla son buldu.Cumhurbaşkanı De Sousa, yaptığı açıklamada, "Tüm tarafları ve Devlet Konseyini dinledim. Ülkedeki ekonomik ve sosyal durumu analiz ettim. Tüm bunların sonunda meclisi feshederek, 30 Ocak'ta erken seçime gitme kararı aldım" dedi."Sözü halka vermenin demokrasinin bir parçası olduğunu" vurgulayan De Sousa, bütçe krizine alternatif sunmanın en iyi yolunun sandığa gitmek olduğunu savundu.Bu arada De Sousa'nın erken seçim için belirlediği 30 Ocak 2022 tarihi ülkedeki siyasi partiler arasında tartışma konusu oldu.Bazı siyasi partiler, AB'nin kurtarma fonundan gelecek kaynakların yönetiminin en kısa zamanda yapılması için seçim tarihinin öne çekilmesi gerektiğini savundu.Portekiz yasalarına göre meclisin feshedilmesi kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 55 ila 60 gün içinde seçimlerin yapılması gerekiyor.Meclisi feshetme kararını açıklayan Cumhurbaşkanı De Sousa'nın ise seçimlerin ocak ayı sonunda yapılmasını sağlamak için henüz kararın üzerine imza atmadığı belirtiliyor.Portekiz'de 6 Ekim 2019'da yapılan son seçimlerin ardından PS, Başbakan Antonio Costa öncülüğünde azınlık hükûmeti kurarak iktidara gelmişti.PS'nin sunduğu 2022 bütçesine ise, hükûmete dışarıdan destek veren Sol Blok (BE) ve Komünist Parti (PCP), "asgari ücrette ve emekli maaşlarında artış, yoksullukla mücadele ve elektrik faturalarında KDV'nin düşürülmesi" vaatlerinin gerçekleşmediği gerekçesiyle destek vermemişti.PS lideri olan ve 6 yıldır başbakan olarak görev yapan Costa, gelecek seçimlerde de partisinin başında olacağını açıklamıştı.Ülkede yayımlanan son anketler PS'nin yine 1. parti olacağını ancak tek başına iktidara gelecek yeterli meclis çoğunluğunu elde edemeyeceğini gösteriyor.Anketlerde ayrıca, aşırı sağ görüşlü Chega (Yeter) partisinin oy oranını artıracağı iddia ediliyor.
https://tr.sputniknews.com/20211104/portekizde-erken-secime-gitmek-icin-meclis-feshedildi-1050463770.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/05/1050499264_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_27a1046143c3dedcba39582e7578a8e4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
avrupa, seçim, marcelo rebelo de sousa, erken seçim

Portekiz 30 Ocak'ta erken genel seçime gidecek

02:58 05.11.2021
© AAseçim - sandık - oy verme
seçim - sandık - oy verme - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2021
© AA
Abone ol
Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, 30 Ocak'ta erken genel seçime gidilmesi kararı aldı.
Portekiz'de iki yıldır azınlık hükûmetiyle iktidarda olan Sosyalist Parti'nin (PS) sunduğu ve 27 Ekim'de mecliste reddedilen 2022 bütçesinin ardından başlayan hükümet krizi erken seçim kararıyla son buldu.
Cumhurbaşkanı De Sousa, yaptığı açıklamada, "Tüm tarafları ve Devlet Konseyini dinledim. Ülkedeki ekonomik ve sosyal durumu analiz ettim. Tüm bunların sonunda meclisi feshederek, 30 Ocak'ta erken seçime gitme kararı aldım" dedi.
"Sözü halka vermenin demokrasinin bir parçası olduğunu" vurgulayan De Sousa, bütçe krizine alternatif sunmanın en iyi yolunun sandığa gitmek olduğunu savundu.
Bu arada De Sousa'nın erken seçim için belirlediği 30 Ocak 2022 tarihi ülkedeki siyasi partiler arasında tartışma konusu oldu.
Bazı siyasi partiler, AB'nin kurtarma fonundan gelecek kaynakların yönetiminin en kısa zamanda yapılması için seçim tarihinin öne çekilmesi gerektiğini savundu.
Portekiz yasalarına göre meclisin feshedilmesi kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 55 ila 60 gün içinde seçimlerin yapılması gerekiyor.
Meclisi feshetme kararını açıklayan Cumhurbaşkanı De Sousa'nın ise seçimlerin ocak ayı sonunda yapılmasını sağlamak için henüz kararın üzerine imza atmadığı belirtiliyor.
Portekiz'de 6 Ekim 2019'da yapılan son seçimlerin ardından PS, Başbakan Antonio Costa öncülüğünde azınlık hükûmeti kurarak iktidara gelmişti.
PS'nin sunduğu 2022 bütçesine ise, hükûmete dışarıdan destek veren Sol Blok (BE) ve Komünist Parti (PCP), "asgari ücrette ve emekli maaşlarında artış, yoksullukla mücadele ve elektrik faturalarında KDV'nin düşürülmesi" vaatlerinin gerçekleşmediği gerekçesiyle destek vermemişti.
PS lideri olan ve 6 yıldır başbakan olarak görev yapan Costa, gelecek seçimlerde de partisinin başında olacağını açıklamıştı.
Ülkede yayımlanan son anketler PS'nin yine 1. parti olacağını ancak tek başına iktidara gelecek yeterli meclis çoğunluğunu elde edemeyeceğini gösteriyor.
Anketlerde ayrıca, aşırı sağ görüşlü Chega (Yeter) partisinin oy oranını artıracağı iddia ediliyor.
Portekiz meclisi - Parlamentosu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2021
DÜNYA
Portekiz'de erken seçime gitmek için meclis feshedildi
Dün, 03:04
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
03:22TOGG'un elektrik şarj istasyonlarına ilişkin standartlar belirlendi
03:07İran yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunu ikiye katladı
02:58Portekiz 30 Ocak'ta erken genel seçime gidecek
02:40ABD, Suudi Arabistan'a 650 milyon dolarlık mühimmat satışına onay verdi
02:37Novak: Petrol talebinde büyük bir artış olursa, OPEC+ hızlı şekilde yanıt verebilir
02:20Teröre finansman sağlama gerekçesiyle 10 kişi ve 3 kuruluşun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu
02:11Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, ‘Sadakatsiz’ dizisindeki rüşvet sahnesi için RTÜK’e başvurdu
02:10Marmara Denizi ve Adalar, Cumhurbaşkanı kararıyla 'Özel Çevre Koruma Bölgesi' ilan edildi
01:33Taliban lideri 'sızma' şüphesine karşı uyardı: Uzuvlardan biri bozulursa tüm beden zarar görür
01:28Kırıkkale'de 40 bin makaron ele geçirildi
00:54Fenerbahçe, Royal Antwerp'i 3-0'lık skorla mağlup etti
00:53Bakan Yanık: Avrupa'da yükselen başörtüsünü kısıtlayıcı eylemleri kaygıyla izliyoruz
00:50Nafaka yerine sadaka yazınca bir kez daha nafaka ödemeye mahkum oldu
00:49Şanlıurfa otogarında çöp konteynırı içerisinde el bombası bulundu
00:41Irak'taki IŞİD karşıtı uluslararası koalisyon askeri araçlarını ülkeden çekiyor
00:33Lüleburgaz’da evine doğru yürüdüğü sırada bıçaklı saldırıya uğrayan kadın yaşamını yitirdi
00:27Bursa'da süpermarkette zehirli yılan paniği
00:21Nusret'in iş ilanı İngiliz medyasında: Aradığı şefin saatlik ücreti, patates püresi fiyatına denk
00:21İçeceğine uyku ilacı atıp 5 bin lira parasını çaldılar: 2'si kadın 3 kişi yakalandı
00:14İngiltere'de gökyüzünde yeşil ışık topu görüntülendi