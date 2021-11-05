https://tr.sputniknews.com/20211105/rakipler-zarara-thy-735-milyon-dolar-kara-uctu-1050509085.html

Rakipler zarara, THY 735 milyon dolar kara uçtu

Rakipler zarara, THY 735 milyon dolar kara uçtu

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, 2021’in ilk 9 ayını 735 milyon dolarlık net karla tamamladıklarını bildirdi. Lufthansa, Air France gibi firmaların zarar... 05.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-05T12:46+0300

2021-11-05T12:46+0300

2021-11-05T12:46+0300

ekonomi

thy

kar

uçuş

havayolu

2021

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/10/1044514366_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_04c2f71622b803145eae95b315dec100.jpg

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, 9 aylık bilanço verilerini anlatırken, “Dünyada herkesten daha hızlı toparlandık. 2021’in ilk 9 ayında 722 milyon dolarlık esas faaliyet karıyla pandemi öncesindeki aynı dönemin önüne geçtik. İlk 9 ayı 735 milyon dolarlık net kârla tamamladık. Aynı dönemde Lufthansa 2.4 milyar dolar, Air France-KLM 2.1 milyar dolar, United Airlines (UA) 600 milyon dolar zarar etti. En büyük darbeyi havacılık sektörünün yediği COVID-19 krizinde proaktif davranıp herkesin önüne geçtik” dedi.İlker Aycı, THY Genel Müdür Yardımcıları Baran Gülbaran, Turhan Özen, Ali Serdar Yakut, Ahmet Olmuştur, Murat Şeker, Abdulkerim Çay ve Basın Müşaviri Yahya Üstün’le birlikte dün sohbet toplantısı düzenledi.Dünya gazetesinden Vahap Munyar'ın yazısına göre; toplantıda THY’nin Kovid-19 krizi ortamındaki stratejisi ve elde edilen başarılı sonuçları anlatıldı.'9 aylık gelir 3.4 milyar dolar'İlker Aycı, pandeminin ilk aylarında, uçuşların yapılamadığı dönemde 'kriz stratejisi' hazırladıklarını dile getirdi ve şunları ifade etti:'Diğerleri devletten para istedi'Türk Hava Yolları'nın sahadan çekilmemesi adına büyük çaba sarf ettiklerini de dile getiren Aycı, "Öncelikle pandeminin ilk günlerinden itibaren yolcularla empati kurduk. Biletleri koşulsuz değiştirdik veya ücretlerini iade ettik. Milyar doları aşan bir nakit çıkışı oldu ama verdiğimiz sözün arkasında durduk. Dünyada birçok havayolu şirketi bilet ücreti iadesini belli bir aşamadan sonra kesti. Cumhurbaşkanımız bu konuda, ‘Çok sıkışırsanız yanınızdayız’ mesajıyla desteğini verdi. Türkiye’nin çok hızlı karar alabiliyor olması da bizim önümüz açtı. Bir ülkeye uçuşu yeniden başlatmak için diplomatik görüşmelere ihtiyaç duyuldu. Dışişleri Bakanlığımız çok ciddi diplomasi yürüttü. Havacılık sektöründe dünya devi olan rakiplerimiz hükümetlerinden sadece para ve hibe istedi. Biz THY’nin sahadan çekilmemesi için çaba harcadık. Bu konuda da hükümetimizin desteği hep yanımızda oldu. Krizde çizdiğimiz strateji Avrupa’da lider, dünyada ilk 5’teki yerimizi korumamızı sağladı” dedi.'60 bin kişilik istihdam var, kimseyi geride bırakmadık'THY Yönetim ve İcra Başkanı İlker Aycı, iştiraklerle birlikte 60 bin kişiye istihdam sağladıklarını belirterek şöyle konuştu:

https://tr.sputniknews.com/20211103/thy-gunluk-sefer-sayisiyla-avrupada-2-sirada-1050440889.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

thy, kar, uçuş, havayolu, 2021