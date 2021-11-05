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https://tr.sputniknews.com/20211105/rakipler-zarara-thy-735-milyon-dolar-kara-uctu-1050509085.html
Rakipler zarara, THY 735 milyon dolar kara uçtu
Rakipler zarara, THY 735 milyon dolar kara uçtu
THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, 2021’in ilk 9 ayını 735 milyon dolarlık net karla tamamladıklarını bildirdi. Lufthansa, Air France gibi firmaların zarar... 05.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-05T12:46+0300
2021-11-05T12:46+0300
ekonomi
thy
kar
uçuş
havayolu
2021
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Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, 9 aylık bilanço verilerini anlatırken, “Dünyada herkesten daha hızlı toparlandık. 2021’in ilk 9 ayında 722 milyon dolarlık esas faaliyet karıyla pandemi öncesindeki aynı dönemin önüne geçtik. İlk 9 ayı 735 milyon dolarlık net kârla tamamladık. Aynı dönemde Lufthansa 2.4 milyar dolar, Air France-KLM 2.1 milyar dolar, United Airlines (UA) 600 milyon dolar zarar etti. En büyük darbeyi havacılık sektörünün yediği COVID-19 krizinde proaktif davranıp herkesin önüne geçtik” dedi.İlker Aycı, THY Genel Müdür Yardımcıları Baran Gülbaran, Turhan Özen, Ali Serdar Yakut, Ahmet Olmuştur, Murat Şeker, Abdulkerim Çay ve Basın Müşaviri Yahya Üstün’le birlikte dün sohbet toplantısı düzenledi.Dünya gazetesinden Vahap Munyar'ın yazısına göre; toplantıda THY’nin Kovid-19 krizi ortamındaki stratejisi ve elde edilen başarılı sonuçları anlatıldı.'9 aylık gelir 3.4 milyar dolar'İlker Aycı, pandeminin ilk aylarında, uçuşların yapılamadığı dönemde 'kriz stratejisi' hazırladıklarını dile getirdi ve şunları ifade etti:'Diğerleri devletten para istedi'Türk Hava Yolları'nın sahadan çekilmemesi adına büyük çaba sarf ettiklerini de dile getiren Aycı, "Öncelikle pandeminin ilk günlerinden itibaren yolcularla empati kurduk. Biletleri koşulsuz değiştirdik veya ücretlerini iade ettik. Milyar doları aşan bir nakit çıkışı oldu ama verdiğimiz sözün arkasında durduk. Dünyada birçok havayolu şirketi bilet ücreti iadesini belli bir aşamadan sonra kesti. Cumhurbaşkanımız bu konuda, ‘Çok sıkışırsanız yanınızdayız’ mesajıyla desteğini verdi. Türkiye’nin çok hızlı karar alabiliyor olması da bizim önümüz açtı. Bir ülkeye uçuşu yeniden başlatmak için diplomatik görüşmelere ihtiyaç duyuldu. Dışişleri Bakanlığımız çok ciddi diplomasi yürüttü. Havacılık sektöründe dünya devi olan rakiplerimiz hükümetlerinden sadece para ve hibe istedi. Biz THY’nin sahadan çekilmemesi için çaba harcadık. Bu konuda da hükümetimizin desteği hep yanımızda oldu. Krizde çizdiğimiz strateji Avrupa’da lider, dünyada ilk 5’teki yerimizi korumamızı sağladı” dedi.'60 bin kişilik istihdam var, kimseyi geride bırakmadık'THY Yönetim ve İcra Başkanı İlker Aycı, iştiraklerle birlikte 60 bin kişiye istihdam sağladıklarını belirterek şöyle konuştu:
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thy, kar, uçuş, havayolu, 2021

Rakipler zarara, THY 735 milyon dolar kara uçtu

12:46 05.11.2021
© AATHY seyahat kısıtlaması
THY seyahat kısıtlaması - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2021
© AA
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THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, 2021’in ilk 9 ayını 735 milyon dolarlık net karla tamamladıklarını bildirdi. Lufthansa, Air France gibi firmaların zarar açıkladığını belirten Aycı, “En büyük darbeyi havacılık sektörünün yediği Kovid-19 krizinde, proaktif davranıp herkesin önüne geçtik” dedi.
Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, 9 aylık bilanço verilerini anlatırken, “Dünyada herkesten daha hızlı toparlandık. 2021’in ilk 9 ayında 722 milyon dolarlık esas faaliyet karıyla pandemi öncesindeki aynı dönemin önüne geçtik. İlk 9 ayı 735 milyon dolarlık net kârla tamamladık. Aynı dönemde Lufthansa 2.4 milyar dolar, Air France-KLM 2.1 milyar dolar, United Airlines (UA) 600 milyon dolar zarar etti. En büyük darbeyi havacılık sektörünün yediği COVID-19 krizinde proaktif davranıp herkesin önüne geçtik” dedi.
İlker Aycı, THY Genel Müdür Yardımcıları Baran Gülbaran, Turhan Özen, Ali Serdar Yakut, Ahmet Olmuştur, Murat Şeker, Abdulkerim Çay ve Basın Müşaviri Yahya Üstün’le birlikte dün sohbet toplantısı düzenledi.
Dünya gazetesinden Vahap Munyar'ın yazısına göre; toplantıda THY’nin Kovid-19 krizi ortamındaki stratejisi ve elde edilen başarılı sonuçları anlatıldı.

'9 aylık gelir 3.4 milyar dolar'

İlker Aycı, pandeminin ilk aylarında, uçuşların yapılamadığı dönemde 'kriz stratejisi' hazırladıklarını dile getirdi ve şunları ifade etti:
“2020’de uçamadığımız birkaç ayın ardından kriz stratejisi hazırladık. THY olarak bu dönemde başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, Ulaştırma Bakanlığı’nın, Ticaret Bakanlığı’nın, İçişleri Bakanlığı’nın ve Dışişleri Bakanlığı’nın desteğini hep yanımızda hissettik. Tüm kademelerdeki çalışma arkadaşlarımız THY’nin başarısı için seferber oldu. Bu seferberliğin güzel sonuçlarını ilk 9 aylık verilerde gördük. THY’nin gelirleri ilk 9 ayda 2 milyar 372 milyon dolara, kargo gelirlerimiz de 969 milyon dolara ulaştı. Toplam gelirlerimiz 3,4 milyar dolar ile 2019 yılının yüzde 85’ini yakaladı. FAVKÖK (Faiz, vergi, amortisman ve kira öncesi kâr) ilk 9 ayda yüzde 7 artarak 1.4 milyar doları buldu. 2019 yılında 9 aylık net kârımız 675 milyon dolar iken bu yıl 735 milyon dolara ulaştık. Böylece kârlılıkta pandemi öncesini geride bıraktık.”

'Diğerleri devletten para istedi'

Türk Hava Yolları'nın sahadan çekilmemesi adına büyük çaba sarf ettiklerini de dile getiren Aycı, "Öncelikle pandeminin ilk günlerinden itibaren yolcularla empati kurduk. Biletleri koşulsuz değiştirdik veya ücretlerini iade ettik. Milyar doları aşan bir nakit çıkışı oldu ama verdiğimiz sözün arkasında durduk. Dünyada birçok havayolu şirketi bilet ücreti iadesini belli bir aşamadan sonra kesti. Cumhurbaşkanımız bu konuda, ‘Çok sıkışırsanız yanınızdayız’ mesajıyla desteğini verdi. Türkiye’nin çok hızlı karar alabiliyor olması da bizim önümüz açtı. Bir ülkeye uçuşu yeniden başlatmak için diplomatik görüşmelere ihtiyaç duyuldu. Dışişleri Bakanlığımız çok ciddi diplomasi yürüttü. Havacılık sektöründe dünya devi olan rakiplerimiz hükümetlerinden sadece para ve hibe istedi. Biz THY’nin sahadan çekilmemesi için çaba harcadık. Bu konuda da hükümetimizin desteği hep yanımızda oldu. Krizde çizdiğimiz strateji Avrupa’da lider, dünyada ilk 5’teki yerimizi korumamızı sağladı” dedi.

'60 bin kişilik istihdam var, kimseyi geride bırakmadık'

THY Yönetim ve İcra Başkanı İlker Aycı, iştiraklerle birlikte 60 bin kişiye istihdam sağladıklarını belirterek şöyle konuştu:
"Kovid-19 krizinde kimseyi işten çıkarmadık. Kimseyi geride bırakmadık. Tüm çalışma arkadaşlarım sağlık riskine rağmen THY’nin başarısı için canla başla çalışmayı sürdürdü. THY ve iştiraklerinde örgütlü işçi sendikaları da Kovid-19 krizi döneminde anlayışlı davrandı. Onların da desteğiyle pandemi döneminde çalışma barışı açısından sıkıntı yaşamadık. Pandemi nedeniyle orta kademe yöneticilerin ücretlerinde yaptığımız kesintiyi kaldırdık. Oluşan açığı kapattık. Pilot ve kabin ekiplerinin bu konudaki açıklarını da epey telafi ettik. Yakında onları da tamamlayacağız."
THY-Türk Hava Yolları - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
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