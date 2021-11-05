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Real Madrid, Santiago Bernabeu'nun tanıtım videosu paylaştı
Real Madrid, Santiago Bernabeu'nun tanıtım videosu paylaştı
İspanya'nın köklü kulüplerinden Real Madrid'in Santiago Bernabeu Stadı'nda yenileme çalışmaları devam ediyor. Kulüpten yapılan paylaşımda stadın yenileme... 05.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-05T23:22+0300
2021-11-05T23:22+0300
spor
ispanya
real madrid
santiago bernabeu stadı
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Real Madrid, 2019 Haziran ayından bu yana yenileme çalışmaları süren Santiago Bernabeu Stadı'na 560 gün sonra eylül ayında geri döndü.Oda.tv'nin haberine göre Real Madrid, Santiago Bernabeu'ndaki yenileme çalışmaları tamamen bittiğinde stadın konserlere, tenis maçları, fuarlara ve basketbol maçlarına da ev sahipliği yapacağını açıkladı.'2022'de sona erecek'Bernabeu'daki tadilat çalışmalarına maçlardan 3-4 gün önce ara verileceği, diğer günler devam edeceği bildirildi. Stattaki yenileme çalışmalarının 2022 aralık ayında sona ermesi öngörülüyor.'Maliyeti 7965 milyon euro bulacak'Santiago Bernabeu Stadı'nı yenilemek için yüzde 2,5 sabit faizle 30 yıllık 575 milyon euroluk kredi alan Real Madrid Kulübüne projenin toplam maliyeti 7965 milyon euro bulacak.
ispanya
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ispanya, real madrid, santiago bernabeu stadı

Real Madrid, Santiago Bernabeu'nun tanıtım videosu paylaştı

23:22 05.11.2021
© REUTERS / Juan MedinaSantiago Bernabeu stadyumu
Santiago Bernabeu stadyumu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2021
© REUTERS / Juan Medina
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İspanya'nın köklü kulüplerinden Real Madrid'in Santiago Bernabeu Stadı'nda yenileme çalışmaları devam ediyor. Kulüpten yapılan paylaşımda stadın yenileme sonucunda nasıl olacağı paylaşıldı.
Real Madrid, 2019 Haziran ayından bu yana yenileme çalışmaları süren Santiago Bernabeu Stadı'na 560 gün sonra eylül ayında geri döndü.
Oda.tv'nin haberine göre Real Madrid, Santiago Bernabeu'ndaki yenileme çalışmaları tamamen bittiğinde stadın konserlere, tenis maçları, fuarlara ve basketbol maçlarına da ev sahipliği yapacağını açıkladı.

'2022'de sona erecek'

Bernabeu'daki tadilat çalışmalarına maçlardan 3-4 gün önce ara verileceği, diğer günler devam edeceği bildirildi. Stattaki yenileme çalışmalarının 2022 aralık ayında sona ermesi öngörülüyor.

'Maliyeti 7965 milyon euro bulacak'

Santiago Bernabeu Stadı'nı yenilemek için yüzde 2,5 sabit faizle 30 yıllık 575 milyon euroluk kredi alan Real Madrid Kulübüne projenin toplam maliyeti 7965 milyon euro bulacak.
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