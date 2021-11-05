Real Madrid, Santiago Bernabeu'nun tanıtım videosu paylaştı

Real Madrid, 2019 Haziran ayından bu yana yenileme çalışmaları süren Santiago Bernabeu Stadı'na 560 gün sonra eylül ayında geri döndü.Oda.tv'nin haberine göre Real Madrid, Santiago Bernabeu'ndaki yenileme çalışmaları tamamen bittiğinde stadın konserlere, tenis maçları, fuarlara ve basketbol maçlarına da ev sahipliği yapacağını açıkladı.'2022'de sona erecek'Bernabeu'daki tadilat çalışmalarına maçlardan 3-4 gün önce ara verileceği, diğer günler devam edeceği bildirildi. Stattaki yenileme çalışmalarının 2022 aralık ayında sona ermesi öngörülüyor.'Maliyeti 7965 milyon euro bulacak'Santiago Bernabeu Stadı'nı yenilemek için yüzde 2,5 sabit faizle 30 yıllık 575 milyon euroluk kredi alan Real Madrid Kulübüne projenin toplam maliyeti 7965 milyon euro bulacak.
İspanya'nın köklü kulüplerinden Real Madrid'in Santiago Bernabeu Stadı'nda yenileme çalışmaları devam ediyor. Kulüpten yapılan paylaşımda stadın yenileme sonucunda nasıl olacağı paylaşıldı.
Real Madrid, 2019 Haziran ayından bu yana yenileme çalışmaları süren Santiago Bernabeu Stadı'na 560 gün sonra eylül ayında geri döndü.
Oda.tv'nin haberine göre Real Madrid, Santiago Bernabeu'ndaki yenileme çalışmaları tamamen bittiğinde stadın konserlere, tenis maçları, fuarlara ve basketbol maçlarına da ev sahipliği yapacağını açıkladı.
'2022'de sona erecek'
Bernabeu'daki tadilat çalışmalarına maçlardan 3-4 gün önce ara verileceği, diğer günler devam edeceği bildirildi. Stattaki yenileme çalışmalarının 2022 aralık ayında sona ermesi öngörülüyor.
'Maliyeti 7965 milyon euro bulacak'
Santiago Bernabeu Stadı'nı yenilemek için yüzde 2,5 sabit faizle 30 yıllık 575 milyon euroluk kredi alan Real Madrid Kulübüne projenin toplam maliyeti 7965 milyon euro bulacak.