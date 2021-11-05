Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211105/rekabet-kurumu-pazar-payi-esigini-yuzde-30a-indirdi-1050523585.html
Rekabet Kurumu, pazar payı eşiğini yüzde 30'a indirdi
Rekabet Kurumu, pazar payı eşiğini yüzde 30'a indirdi
Rekabet Kurumu, dikey anlaşmalara ilişkin grup muafiyetinin kapsamını belirleyen pazar payı eşiğini yüzde 30'a düşürdü. 05.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-05T18:51+0300
2021-11-05T18:51+0300
ekonomi
indirim
tedarikçi
rekabet kurulu
pazar
kur
üretim
market
tedarik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/08/1048724442_1:0:863:485_1920x0_80_0_0_0759b3c8e12703e9edcfb23598757e3a.jpg
Kurumun, 'Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Herhangi bir pazar payı eşiğine bağlı olmaksızın tüm dikey anlaşmaları grup muafiyeti kapsamına alan tebliğ, uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçtan dolayı, muafiyetin kapsamındaki anlaşmanın niteliğine göre sağlayıcının veya alıcının pazar payının yüzde 40 eşiğinin altında kaldığı anlaşmalarla sınırlıydı.Kurum tarafından, yüzde 40'a yakın pazar payına sahip sağlayıcılar ve alıcılarca yapılan dikey anlaşmaların, özellikle dijitalleşmenin etkisiyle ticari hayatta ve pazar dinamiklerinde yaşanan değişim nedeniyle bazı pazarlardaki rekabeti, görece düşük pazar payına sahip teşebbüsler aleyhine etkileyebildiği tespit edildi.Pazar payı eşiğinin uygulanma sürecinde edinilen bu deneyim ve Avrupa Birliği mevzuatına uyum gerekçesi söz konusu pazar payı eşiğinin güncellenmesini gerektirdi.Bu gerekliliğe istinaden yapılan tebliğ değişikliğiyle grup muafiyetinin kapsamını belirleyen pazar payı eşiği yüzde 30'a indirildi.Tebliğde belirtilen yüzde 30'luk pazar payı eşiğinin uygulanmasında şu kurallar uygulanacak:"Pazar payı bir önceki yılın verisi kullanılarak hesaplanacak. Pazar payı, bağlı dağıtıcılara satış amacıyla sağlanan tüm mal ve hizmetleri içerecek. Başlangıçta yüzde 30'dan fazla olmayıp daha sonra yüzde 35'i aşmayacak şekilde eşiğin üzerine çıkarsa muafiyet, pazar payı eşiğinin ilk aşıldığı yılı takip eden sonraki 2 yıl boyunca da geçerli olmaya devam edecek."
https://tr.sputniknews.com/20211029/rekabet-kurumu-fahis-fiyat-sorusturmasini-tamamladi-6-zincir-markete-para-cezasi-1050290816.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/08/1048724442_108:0:755:485_1920x0_80_0_0_99cdcacd56bf0cee2ed8ebfcd5261c67.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
indirim, tedarikçi, rekabet kurulu, pazar, kur, üretim, market, tedarik

Rekabet Kurumu, pazar payı eşiğini yüzde 30'a indirdi

18:51 05.11.2021
© AAmarket alışverişi
market alışverişi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2021
© AA
Abone ol
Rekabet Kurumu, dikey anlaşmalara ilişkin grup muafiyetinin kapsamını belirleyen pazar payı eşiğini yüzde 30'a düşürdü.
Kurumun, 'Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Herhangi bir pazar payı eşiğine bağlı olmaksızın tüm dikey anlaşmaları grup muafiyeti kapsamına alan tebliğ, uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçtan dolayı, muafiyetin kapsamındaki anlaşmanın niteliğine göre sağlayıcının veya alıcının pazar payının yüzde 40 eşiğinin altında kaldığı anlaşmalarla sınırlıydı.
Kurum tarafından, yüzde 40'a yakın pazar payına sahip sağlayıcılar ve alıcılarca yapılan dikey anlaşmaların, özellikle dijitalleşmenin etkisiyle ticari hayatta ve pazar dinamiklerinde yaşanan değişim nedeniyle bazı pazarlardaki rekabeti, görece düşük pazar payına sahip teşebbüsler aleyhine etkileyebildiği tespit edildi.
Pazar payı eşiğinin uygulanma sürecinde edinilen bu deneyim ve Avrupa Birliği mevzuatına uyum gerekçesi söz konusu pazar payı eşiğinin güncellenmesini gerektirdi.
Bu gerekliliğe istinaden yapılan tebliğ değişikliğiyle grup muafiyetinin kapsamını belirleyen pazar payı eşiği yüzde 30'a indirildi.
Tebliğde belirtilen yüzde 30'luk pazar payı eşiğinin uygulanmasında şu kurallar uygulanacak:
"Pazar payı bir önceki yılın verisi kullanılarak hesaplanacak. Pazar payı, bağlı dağıtıcılara satış amacıyla sağlanan tüm mal ve hizmetleri içerecek. Başlangıçta yüzde 30'dan fazla olmayıp daha sonra yüzde 35'i aşmayacak şekilde eşiğin üzerine çıkarsa muafiyet, pazar payı eşiğinin ilk aşıldığı yılı takip eden sonraki 2 yıl boyunca da geçerli olmaya devam edecek."
market - alışveriş - poşet - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2021
TÜRKİYE
Rekabet Kurumu 'fahiş fiyat' soruşturmasını tamamladı: 6 zincir markete para cezası
29 Ekim, 09:26
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce