https://tr.sputniknews.com/20211105/resmi-olarak-taninmayan-daglik-karabagda-zorunlu-askeri-gorev-cagrisi-1050521864.html

Resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ'da zorunlu askeri görev çağrısı

Resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ'da zorunlu askeri görev çağrısı

Resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ'ın lideri Araik Arutyunyan, zorunlu askerlik celp dönemi ilan edilmesini öngören kararnameyi imzaladı. 05.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-05T17:50+0300

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2021-11-05T17:50+0300

dünya

ermenistan

azerbaycan

ordu

dağlık karabağ

savaş

askerlik

dağlık karabağ krizi

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Eylül 2020'de yeniden alevlenen ve Azerbaycan'ın topraklarını geri kazanmasıyla sonuçlanan Dağlık Karabağ çatışmalarının yıldönümü yaklaşırken resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ'ın yönetimi zorunlu askeri celp dönemi ilan etti.Kararnameye göre zorunlu askerlik hizmetine ilişkin kış celp dönemi Ocak-Şubat 2022'de uygulanacak.31 Aralık 2021'e kadar 18 yaşına girecek olan Dağlık Karabağ'daki tüm erkekler bu celp döneminde orduya katılacak.Zorunlu askeri görevini yapan kişilere yönelik seferberlik emri de Ocak 2022'de kaldırılacak.Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin üçlü anlaşması uyarınca 10 Kasım 2020'den itibaren Dağlık Karabağ'da ateşkes ilan edilmiş ve tüm askeri faaliyetler durdurulmuştu.Ateşkesin ve askeri faaliyetlerin kontrol edilmesi için Dağlık Karabağ'da Rus barış gücü birlikleri görev yapmaya başlamıştı.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'da çatışmaların sona erdiği Zafer Günü'nün kutlanma tarihi 10 Kasım'ı, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olması nedeniyle 8 Kasım olarak değiştirmişti. 8 Kasım, Şuşa'nın işgalden kurtarıldığı gün.

https://tr.sputniknews.com/20210930/daglik-karabag-catismalari-sonrasi-istifa-eden-eski-ermeni-savunma-bakani-tonoyan-gozaltina-alindi-1049389914.html

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ermenistan, azerbaycan, ordu, dağlık karabağ, savaş, askerlik, dağlık karabağ krizi