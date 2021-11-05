Rusya ordusu, Kovid-19'la mücadele için yedek güç birimi kurdu

Bakanlığın açıklamasında, “Yedek güçler bünyesinde dokuz özel amaçlı sağlık birimi, dokuz seyyar hastane ve doktorlarla hemşirelerden oluşan 100 ekip kuruldu” ifadeleri kullanıldı.Açıklamada ekiplerdeki doktor ve hemşirelerin ülkenin farklı bölgelerinde koronavirüs hastalarını tedavi deneyimi olduğu kaydedildi.Açıklamaya göre ekibin içinde göğüs hastalıkları ve anestezi uzmanlarının yanı sıra alanında uzman başka askerler yer alıyor.Bununla birlikte bakanlığa bağlı sağlık merkezlerinde koronavirüs hastaları için 2 bin 800 yatak açıldı, kurumun yatak kapasitesinin yüzde 50’si sivillerin tedavisi için ayrıldı.Pandeminin başından beri bakanlığın inşa ettiği çok fonksiyonlu sağlık merkezlerinde halihazırda 10 bin Kovid-19 hastası sivil tedavi edildi. Şimdilerde bu merkezlerde yaklaşık bin kişi tedavi görüyor.Artan koronavirüs vakaları ve Kovid-19 kaynaklı can kayıpları nedeniyle Rusya’da 30 Ekim’de ilan edilen izin günleri 7 Kasım’a kadar sürecek.
Rusya Savunma Bakanlığı bünyesinde bölgelerde koronavirüs hastalarına yardım amacıyla askeri sağlık hizmetleri yedek güçleri kuruldu, dokuz adet seyyar hastane açıldı.
Bakanlığın açıklamasında, “Yedek güçler bünyesinde dokuz özel amaçlı sağlık birimi, dokuz seyyar hastane ve doktorlarla hemşirelerden oluşan 100 ekip kuruldu” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada ekiplerdeki doktor ve hemşirelerin ülkenin farklı bölgelerinde koronavirüs hastalarını tedavi deneyimi olduğu kaydedildi.
Açıklamaya göre ekibin içinde göğüs hastalıkları ve anestezi uzmanlarının yanı sıra alanında uzman başka askerler yer alıyor.
Bununla birlikte bakanlığa bağlı sağlık merkezlerinde koronavirüs hastaları için 2 bin 800 yatak açıldı, kurumun yatak kapasitesinin yüzde 50’si sivillerin tedavisi için ayrıldı.
Pandeminin başından beri bakanlığın inşa ettiği çok fonksiyonlu sağlık merkezlerinde halihazırda 10 bin Kovid-19 hastası sivil tedavi edildi. Şimdilerde bu merkezlerde yaklaşık bin kişi tedavi görüyor.
Artan koronavirüs vakaları ve Kovid-19 kaynaklı can kayıpları nedeniyle Rusya’da 30 Ekim’de ilan edilen izin günleri 7 Kasım’a kadar sürecek.