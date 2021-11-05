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Rusya ordusu, Kovid-19'la mücadele için yedek güç birimi kurdu
Rusya ordusu, Kovid-19'la mücadele için yedek güç birimi kurdu
Rusya Savunma Bakanlığı bünyesinde bölgelerde koronavirüs hastalarına yardım amacıyla askeri sağlık hizmetleri yedek güçleri kuruldu, dokuz adet seyyar hastane... 05.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-05T16:40+0300
2021-11-05T16:40+0300
koronavirüs
rus ordusu
tedavi
rusya’da koronavirüs salgını
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Bakanlığın açıklamasında, “Yedek güçler bünyesinde dokuz özel amaçlı sağlık birimi, dokuz seyyar hastane ve doktorlarla hemşirelerden oluşan 100 ekip kuruldu” ifadeleri kullanıldı.Açıklamada ekiplerdeki doktor ve hemşirelerin ülkenin farklı bölgelerinde koronavirüs hastalarını tedavi deneyimi olduğu kaydedildi.Açıklamaya göre ekibin içinde göğüs hastalıkları ve anestezi uzmanlarının yanı sıra alanında uzman başka askerler yer alıyor.Bununla birlikte bakanlığa bağlı sağlık merkezlerinde koronavirüs hastaları için 2 bin 800 yatak açıldı, kurumun yatak kapasitesinin yüzde 50’si sivillerin tedavisi için ayrıldı.Pandeminin başından beri bakanlığın inşa ettiği çok fonksiyonlu sağlık merkezlerinde halihazırda 10 bin Kovid-19 hastası sivil tedavi edildi. Şimdilerde bu merkezlerde yaklaşık bin kişi tedavi görüyor.Artan koronavirüs vakaları ve Kovid-19 kaynaklı can kayıpları nedeniyle Rusya’da 30 Ekim’de ilan edilen izin günleri 7 Kasım’a kadar sürecek.
https://tr.sputniknews.com/20211103/rusya-savunma-bakanliginin-220-uzmani-kovide-karsi-mucadeleye-yardim-edecek-1050450102.html
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rus ordusu, tedavi, rusya’da koronavirüs salgını

Rusya ordusu, Kovid-19'la mücadele için yedek güç birimi kurdu

16:40 05.11.2021
© SputnikRusya, asker, koronavirüs, maske
Rusya, asker, koronavirüs, maske - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2021
© Sputnik
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Rusya Savunma Bakanlığı bünyesinde bölgelerde koronavirüs hastalarına yardım amacıyla askeri sağlık hizmetleri yedek güçleri kuruldu, dokuz adet seyyar hastane açıldı.
Bakanlığın açıklamasında, “Yedek güçler bünyesinde dokuz özel amaçlı sağlık birimi, dokuz seyyar hastane ve doktorlarla hemşirelerden oluşan 100 ekip kuruldu” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada ekiplerdeki doktor ve hemşirelerin ülkenin farklı bölgelerinde koronavirüs hastalarını tedavi deneyimi olduğu kaydedildi.
Açıklamaya göre ekibin içinde göğüs hastalıkları ve anestezi uzmanlarının yanı sıra alanında uzman başka askerler yer alıyor.
Bununla birlikte bakanlığa bağlı sağlık merkezlerinde koronavirüs hastaları için 2 bin 800 yatak açıldı, kurumun yatak kapasitesinin yüzde 50’si sivillerin tedavisi için ayrıldı.
Pandeminin başından beri bakanlığın inşa ettiği çok fonksiyonlu sağlık merkezlerinde halihazırda 10 bin Kovid-19 hastası sivil tedavi edildi. Şimdilerde bu merkezlerde yaklaşık bin kişi tedavi görüyor.
Artan koronavirüs vakaları ve Kovid-19 kaynaklı can kayıpları nedeniyle Rusya’da 30 Ekim’de ilan edilen izin günleri 7 Kasım’a kadar sürecek.
Rusya, koronavirüs mobil ekip, Tambov, - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
KORONAVİRÜS
Rusya Savunma Bakanlığı'nın 220 uzmanı Kovid'e karşı mücadeleye yardım edecek
3 Kasım, 16:57
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