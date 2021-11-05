https://tr.sputniknews.com/20211105/rusyada-40-bin-735-yeni-koronavirus-vakasi-1050508275.html

Rusya’da 40 bin 735 yeni koronavirüs vakası

Rusya’da 40 bin 735 yeni koronavirüs vakası

Rusya’da son 24 saatte 40 bin 735 yeni koronavirüs vakası kaydedildi. Şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısı 8 milyon 714 bin 595 oldu. 05.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-05T12:27+0300

2021-11-05T12:27+0300

2021-11-05T12:27+0300

koronavirüs

rusya

can kaybı

vaka

koronavirüs

kovid-19

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Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, Rusya'da gün içinde tespit edilen vaka sayısı 40 bin 735 artışla 8 milyon 714 bin 595’e çıktı.Başkent Moskova, St. Petersburg ve Moskova bölgesi en çok vakanın görüldüğü yerler olarak kayda geçti.Gün içinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı bin 192 oldu. Bu dünkü can kaybı sayısından üç kişi daha az.Son 24 saatte iyileşenlerin sayısı 28 bin 605 artışla 7 milyon 505 bin 971’e çıktı.

https://tr.sputniknews.com/20211101/vasiliy-akimkin-rusyada-delta-turunun-10-cesidi-var-1050383747.html

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rusya, can kaybı, vaka, koronavirüs, kovid-19