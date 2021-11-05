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KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20211105/rusyada-40-bin-735-yeni-koronavirus-vakasi-1050508275.html
Rusya’da 40 bin 735 yeni koronavirüs vakası
Rusya’da 40 bin 735 yeni koronavirüs vakası
Rusya’da son 24 saatte 40 bin 735 yeni koronavirüs vakası kaydedildi. Şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısı 8 milyon 714 bin 595 oldu. 05.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-05T12:27+0300
2021-11-05T12:27+0300
2021-11-05T12:27+0300
koronavirüs
rusya
can kaybı
vaka
koronavirüs
kovid-19
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Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, Rusya'da gün içinde tespit edilen vaka sayısı 40 bin 735 artışla 8 milyon 714 bin 595’e çıktı.Başkent Moskova, St. Petersburg ve Moskova bölgesi en çok vakanın görüldüğü yerler olarak kayda geçti.Gün içinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı bin 192 oldu. Bu dünkü can kaybı sayısından üç kişi daha az.Son 24 saatte iyileşenlerin sayısı 28 bin 605 artışla 7 milyon 505 bin 971’e çıktı.
https://tr.sputniknews.com/20211101/vasiliy-akimkin-rusyada-delta-turunun-10-cesidi-var-1050383747.html
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rusya, can kaybı, vaka, koronavirüs, kovid-19
Rusya’da 40 bin 735 yeni koronavirüs vakası
Rusya’da son 24 saatte 40 bin 735 yeni koronavirüs vakası kaydedildi. Şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısı 8 milyon 714 bin 595 oldu.
Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, Rusya'da gün içinde tespit edilen
vaka sayısı 40 bin 735 artışla 8 milyon 714 bin 595’e çıktı.
Başkent
Moskova, St. Petersburg ve Moskova bölgesi en çok vakanın görüldüğü yerler olarak kayda geçti.
Gün içinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı bin 192 oldu. Bu dünkü can kaybı sayısından üç kişi daha az.
Son 24 saatte iyileşenlerin sayısı 28 bin 605 artışla 7 milyon 505 bin 971’e çıktı.