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Rusya’daki madende yangın: İşçiler tahliye edildi
Rusya’daki madende yangın: İşçiler tahliye edildi
Rusya’nın Kemerovo bölgesindeki Taştagolskaya madenindeki işçilerin yangın nedeniyle tahliye edildiği bilgisi verildi. 05.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-05T17:41+0300
2021-11-05T17:41+0300
2021-11-05T17:41+0300
dünya
rusya
yangın
maden
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na göre öğleden sonra EVRAZ şirketine ait Taştagolskaya madeninde yangın çıktı.Yangın 300 metre derinlikte meydana geldi.Rus basınına konuşan bölgedeki görevli kuruluşlardan bir kaynak, madende 230 kişinin bulunduğunu ve tamamının tahliye edildiğini ifade etti. Yangının çıktığı bölümde ise 6 kişi vardı.Olayda ölen veya yaralanan kimse olmadı. Yangının söndürüldüğü bilgisi de aktarıldı.
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rusya, yangın, maden
Rusya’daki madende yangın: İşçiler tahliye edildi
Rusya’nın Kemerovo bölgesindeki Taştagolskaya madenindeki işçilerin yangın nedeniyle tahliye edildiği bilgisi verildi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na göre öğleden sonra EVRAZ şirketine ait Taştagolskaya madeninde yangın çıktı. Yangın 300 metre derinlikte meydana geldi.
Rus basınına konuşan bölgedeki görevli kuruluşlardan bir kaynak, madende 230 kişinin bulunduğunu ve tamamının tahliye edildiğini ifade etti. Yangının çıktığı bölümde ise 6 kişi vardı.
Olayda ölen veya yaralanan kimse olmadı.
Yangının söndürüldüğü bilgisi de aktarıldı.