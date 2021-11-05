https://tr.sputniknews.com/20211105/rusyadaki-madende-yangin-isciler-tahliye-edildi-1050521590.html

Rusya’daki madende yangın: İşçiler tahliye edildi

Rusya’daki madende yangın: İşçiler tahliye edildi

Rusya’nın Kemerovo bölgesindeki Taştagolskaya madenindeki işçilerin yangın nedeniyle tahliye edildiği bilgisi verildi. 05.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-05T17:41+0300

2021-11-05T17:41+0300

2021-11-05T17:41+0300

dünya

rusya

yangın

maden

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/05/1050521547_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e0235f732894c046776c3d85c10d2186.jpg

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na göre öğleden sonra EVRAZ şirketine ait Taştagolskaya madeninde yangın çıktı.Yangın 300 metre derinlikte meydana geldi.Rus basınına konuşan bölgedeki görevli kuruluşlardan bir kaynak, madende 230 kişinin bulunduğunu ve tamamının tahliye edildiğini ifade etti. Yangının çıktığı bölümde ise 6 kişi vardı.Olayda ölen veya yaralanan kimse olmadı. Yangının söndürüldüğü bilgisi de aktarıldı.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, yangın, maden