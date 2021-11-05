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Sağlık Bakanlığı: Kadavra bağışlarında istenilen düzeyde değiliz
Sağlık Bakanlığı: Kadavra bağışlarında istenilen düzeyde değiliz
Sağlık Bakanlığı, 2021 yılında 26 bin 894 kişinin organ nakli beklediğini belirterek, kadavradan organ naklindeki düşüklüğe dikkat çekti. Açıklamada, "Ülke... 05.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-05T10:40+0300
2021-11-05T10:39+0300
yaşam
sağlık bakanlığı
kadavra
organ nakli
bağış
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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de her yıl 3-9 Kasım tarihleri arasında kutlanan ‘Organ ve Doku Bağışı Haftası’ nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı.Açıklamada Sağlık Bakanlığı’nın, organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli kampanyalar düzenlediği ve düzenlenen kampanyalara da destek verdiği belirtildi.172 organ nakli merkezi bulunuyorKadavradan organ naklindeki düşüklüğe dikkat çekilen açıklamada şu bilgiler verildi: “Yapılan çalışmalar sonucunda ülke olarak canlıdan organ bağışında oldukça iyi durumda olmamıza rağmen kadavra bağışlarında artışlar olsa da istenilen düzeyde değiliz .Ülkemizde eğitim araştırma, üniversite ve özel hastanelerde toplam 172 organ nakli merkezi bulunuyor. Bu zamana kadar 46 bin 267 böbrek, 17 bin 927 karaciğer, bin 156 kalp, 343 kalp kapağı, 307 akciğer, 6 kalp-akciğer, 198 pankreas, 48 ince bağırsak olmak üzere toplam 66 bin 253 nakil gerçekleştirildi. Bunlardan 16 bin 110'u kadavradan 50 bin 143'ü canlıdan nakledildi.”26 bin 894 kişi organ nakli bekliyorAçıklamada, yıllara göre beyin ölümü tespit sayılarının arttığı ancak aynı oranda aile izin sayılarında artışın gözlenmediği belirtilerek, “Toplam beyin ölümü tespit sayılarının içinde aile izni olan beyin ölümü oranı yüzde 20'ler civarında seyrediyor. 2021 yılında, 2 bin 376 kişi karaciğer, 22 bin 775 kişi böbrek, bin 290 kişi kalp, 285 kişi pankreas, 157 kişi akciğer, 8 kişi böbrek-pankreas, 2 kişi kalp kapağı, 1 kişi ince bağırsak olmak üzere toplam 26 bin 894 kişi organ nakli bekliyor. Ülkemizde gönüllü bağışçı sayısı her geçen gün artıyor. Türkiye Organ ve Doku Bağış Bilgi Sisteminde (TODBS) 607 bin 669 kayıtlı gönüllü bağışçı bulunuyor” denildi.Bakanlık, organ bağışı konusunda merak edilen soruları ve cevapları şu şekilde açıkladı:Kimler organ bağışında bulunabilir?On sekiz yaşından büyük ve akli dengesi yerinde olan herkes organlarını bağışlayabilir. Canlı verici olarak yalnızca karaciğer ve böbrek bağışında bulunulabilir.Organ bağışı için nereye başvurulur?Organ nakli yapan merkezlerde, hastanelerde, organ nakli ile ilgilenen vakıf, dernek, vb. kuruluşlarda organ bağışı işlemi yapılabilir. Organ bağışı kartını iki tanık huzurunda doldurup imzalamak yeterlidir.Hangi organların nakli yapılabilmektedir?Böbrek, pankreas, karaciğer, akciğer, kalp ve ince bağırsak nakli yapılabilir.Hangi dokuların nakli yapılabilir?Kornea, kemik iliği, tendon, kalp kapağı, deri, kemik, yüz-saçlı deri ve ekstremitelerin nakli yapılabilir.Bağışlanan organlar kimlere nakledilir?Ulusal organ nakli bekleme listesinde kayıtlı hastalardan öncelikle kan grubu uyumuna, daha sonrada doku grubu uyumuna göre belirlenir. Kan ve doku uyumu yanı sıra hastanın tıbbi aciliyet durumu göz önünde bulundurulur.Organ bağışında bulunan herkesin organları nakledilebilir mi?Organ bağışı yapılmış olsa bile her ölümden sonra organın nakli mümkün değildir. Sadece yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı, beyin ölümü gerçekleşen kişilerin organları nakledilebilir.Organ bağışının dini yönden sakıncası var mı?Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu organ naklinde dinen bir sakınca olmadığını açıklamış, hayat kurtarmanın önemine dikkat çekmiştir.
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sağlık bakanlığı, kadavra, organ nakli, bağış

Sağlık Bakanlığı: Kadavra bağışlarında istenilen düzeyde değiliz

10:40 05.11.2021
© Fotoğraf : TwitterKadavra
Kadavra - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Sağlık Bakanlığı, 2021 yılında 26 bin 894 kişinin organ nakli beklediğini belirterek, kadavradan organ naklindeki düşüklüğe dikkat çekti. Açıklamada, "Ülke olarak canlıdan organ bağışında oldukça iyi durumda olmamıza rağmen kadavra bağışlarında artışlar olsa da istenilen düzeyde değiliz" denildi.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de her yıl 3-9 Kasım tarihleri arasında kutlanan ‘Organ ve Doku Bağışı Haftası’ nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada Sağlık Bakanlığı’nın, organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli kampanyalar düzenlediği ve düzenlenen kampanyalara da destek verdiği belirtildi.

172 organ nakli merkezi bulunuyor

Kadavradan organ naklindeki düşüklüğe dikkat çekilen açıklamada şu bilgiler verildi:
“Yapılan çalışmalar sonucunda ülke olarak canlıdan organ bağışında oldukça iyi durumda olmamıza rağmen kadavra bağışlarında artışlar olsa da istenilen düzeyde değiliz .Ülkemizde eğitim araştırma, üniversite ve özel hastanelerde toplam 172 organ nakli merkezi bulunuyor. Bu zamana kadar 46 bin 267 böbrek, 17 bin 927 karaciğer, bin 156 kalp, 343 kalp kapağı, 307 akciğer, 6 kalp-akciğer, 198 pankreas, 48 ince bağırsak olmak üzere toplam 66 bin 253 nakil gerçekleştirildi. Bunlardan 16 bin 110'u kadavradan 50 bin 143'ü canlıdan nakledildi.”

26 bin 894 kişi organ nakli bekliyor

Açıklamada, yıllara göre beyin ölümü tespit sayılarının arttığı ancak aynı oranda aile izin sayılarında artışın gözlenmediği belirtilerek, “Toplam beyin ölümü tespit sayılarının içinde aile izni olan beyin ölümü oranı yüzde 20'ler civarında seyrediyor. 2021 yılında, 2 bin 376 kişi karaciğer, 22 bin 775 kişi böbrek, bin 290 kişi kalp, 285 kişi pankreas, 157 kişi akciğer, 8 kişi böbrek-pankreas, 2 kişi kalp kapağı, 1 kişi ince bağırsak olmak üzere toplam 26 bin 894 kişi organ nakli bekliyor. Ülkemizde gönüllü bağışçı sayısı her geçen gün artıyor. Türkiye Organ ve Doku Bağış Bilgi Sisteminde (TODBS) 607 bin 669 kayıtlı gönüllü bağışçı bulunuyor” denildi.
Bakanlık, organ bağışı konusunda merak edilen soruları ve cevapları şu şekilde açıkladı:

Kimler organ bağışında bulunabilir?

On sekiz yaşından büyük ve akli dengesi yerinde olan herkes organlarını bağışlayabilir. Canlı verici olarak yalnızca karaciğer ve böbrek bağışında bulunulabilir.

Organ bağışı için nereye başvurulur?

Organ nakli yapan merkezlerde, hastanelerde, organ nakli ile ilgilenen vakıf, dernek, vb. kuruluşlarda organ bağışı işlemi yapılabilir. Organ bağışı kartını iki tanık huzurunda doldurup imzalamak yeterlidir.

Hangi organların nakli yapılabilmektedir?

Böbrek, pankreas, karaciğer, akciğer, kalp ve ince bağırsak nakli yapılabilir.

Hangi dokuların nakli yapılabilir?

Kornea, kemik iliği, tendon, kalp kapağı, deri, kemik, yüz-saçlı deri ve ekstremitelerin nakli yapılabilir.

Bağışlanan organlar kimlere nakledilir?

Ulusal organ nakli bekleme listesinde kayıtlı hastalardan öncelikle kan grubu uyumuna, daha sonrada doku grubu uyumuna göre belirlenir. Kan ve doku uyumu yanı sıra hastanın tıbbi aciliyet durumu göz önünde bulundurulur.

Organ bağışında bulunan herkesin organları nakledilebilir mi?

Organ bağışı yapılmış olsa bile her ölümden sonra organın nakli mümkün değildir. Sadece yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı, beyin ölümü gerçekleşen kişilerin organları nakledilebilir.

Organ bağışının dini yönden sakıncası var mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu organ naklinde dinen bir sakınca olmadığını açıklamış, hayat kurtarmanın önemine dikkat çekmiştir.
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