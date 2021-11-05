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https://tr.sputniknews.com/20211105/silide-silahli-grup-ordunun-ohal-ilan-edilen-bolgeden-cekilmesini-istedi-1050500924.html
Şili'de silahlı grup, ordunun OHAL ilan edilen bölgeden çekilmesini istedi
Şili'de silahlı grup, ordunun OHAL ilan edilen bölgeden çekilmesini istedi
Şili'de Mapuche yerlisi silahlı Weichan Auka Mapu grubu, ülkenin güneyindeki şiddet olaylarının ardından ilan edilen olağanüstü hal nedeniyle bölgede bulunan... 05.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-05T05:30+0300
2021-11-05T05:31+0300
dünya
şili
olağanüstü hal (ohal)
silahlı grup
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Yayınlanan videoda, okunan bildiride yüzleri kapalı, ağır silahlar taşıyan bir grup, yol kesme, silahlı saldırı ve kundaklama gibi şiddet eylemleri nedeniyle 12 Ekim'de olağanüstü hal ilan edilen ve 15 gün uzatılan Biobio ve La Araucania bölgelerinden silahlı kuvvetlerin çekilmesi çağrısında bulundu.Bildiride, "Zenginlerin köpeği olan bu yeni polis ve askeri güçlere topraklarımızı terk etmesi çağrısı yapıyoruz. Çünkü Mapuche halkının silahlı gücüne yenik düşecekler." ifadeleri kullanıldı.Şili'deki sol kesimin "zayıf" olarak nitelendiği bildiride, grubun "kapitalist çıkarları sabote etmeye yönelik eylemlerine" devam edeceği ve "yapacakları silahlı eylemlerle devrimci kararlılığını teyit ettiği" belirtildi.Öte yandan, yayınlanan video, ülkedeki bazı Mapuche yerlilerinin oluşturduğu gruplar tarafından kınandı.Pinera, olağan üstü halin gerekliliğini savunduŞili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, dün ülkenin Biobio bölgesine bağlı Arauco eyaletindeki Canete şehrinde güvenlik güçleri ile girdiği çalışmada 1 kişinin hayatını kaybetmesi ile 3 kişinin yaralanması hakkında basına açıklamalarda bulundu.Pinera, polis veya sivil can kaybı yaşanmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve sorumluluğu suç örgütlerine yükledi.Silahlı grupları işaret eden Pinera, "Hukuk devletimizi ihlal ederek, sürekli ve sistematik bir şekilde savaş silahları kullanarak sivillerin ve güvenlik güçlerinin canına kast ediyorlar. Vatandaşların arasına terör tohumları ekmeye çalışıyor, hiçbir şeye ve hiç kimseye saygı duymuyorlar" ifadelerini kullandı.Silahlı yerli grubun yayınladığı videoya atıfta bulunan Pinera, bu tür tehditlerin bölgede güvenliğin askere devredildiği olağanüstü halin uygulanma gerekliliğini gösterdiğini belirtti.Devlet Başkanı Pinera, ülkenin güneyinde 12 Ekim'de ilan edilen olağanüstü hali 15 gün daha uzatmıştı.
şili
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şili, olağanüstü hal (ohal), silahlı grup

Şili'de silahlı grup, ordunun OHAL ilan edilen bölgeden çekilmesini istedi

05:30 05.11.2021 (güncellendi: 05:31 05.11.2021)
© Pablo HidalgoŞili'de protestolar
Şili'de protestolar - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2021
© Pablo Hidalgo
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Şili'de Mapuche yerlisi silahlı Weichan Auka Mapu grubu, ülkenin güneyindeki şiddet olaylarının ardından ilan edilen olağanüstü hal nedeniyle bölgede bulunan ordu mensuplarının çekilmesini talep etti.
Yayınlanan videoda, okunan bildiride yüzleri kapalı, ağır silahlar taşıyan bir grup, yol kesme, silahlı saldırı ve kundaklama gibi şiddet eylemleri nedeniyle 12 Ekim'de olağanüstü hal ilan edilen ve 15 gün uzatılan Biobio ve La Araucania bölgelerinden silahlı kuvvetlerin çekilmesi çağrısında bulundu.
Bildiride, "Zenginlerin köpeği olan bu yeni polis ve askeri güçlere topraklarımızı terk etmesi çağrısı yapıyoruz. Çünkü Mapuche halkının silahlı gücüne yenik düşecekler." ifadeleri kullanıldı.
Şili'deki sol kesimin "zayıf" olarak nitelendiği bildiride, grubun "kapitalist çıkarları sabote etmeye yönelik eylemlerine" devam edeceği ve "yapacakları silahlı eylemlerle devrimci kararlılığını teyit ettiği" belirtildi.
Öte yandan, yayınlanan video, ülkedeki bazı Mapuche yerlilerinin oluşturduğu gruplar tarafından kınandı.

Pinera, olağan üstü halin gerekliliğini savundu

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, dün ülkenin Biobio bölgesine bağlı Arauco eyaletindeki Canete şehrinde güvenlik güçleri ile girdiği çalışmada 1 kişinin hayatını kaybetmesi ile 3 kişinin yaralanması hakkında basına açıklamalarda bulundu.
Pinera, polis veya sivil can kaybı yaşanmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve sorumluluğu suç örgütlerine yükledi.
Silahlı grupları işaret eden Pinera, "Hukuk devletimizi ihlal ederek, sürekli ve sistematik bir şekilde savaş silahları kullanarak sivillerin ve güvenlik güçlerinin canına kast ediyorlar. Vatandaşların arasına terör tohumları ekmeye çalışıyor, hiçbir şeye ve hiç kimseye saygı duymuyorlar" ifadelerini kullandı.
Silahlı yerli grubun yayınladığı videoya atıfta bulunan Pinera, bu tür tehditlerin bölgede güvenliğin askere devredildiği olağanüstü halin uygulanma gerekliliğini gösterdiğini belirtti.
Devlet Başkanı Pinera, ülkenin güneyinde 12 Ekim'de ilan edilen olağanüstü hali 15 gün daha uzatmıştı.
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