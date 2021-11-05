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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211105/taliban-lideri-sizma-suphesine-karsi-uyardi-uzuvlardan-biri-bozulursa-tum-beden-zarar-gorur-1050498467.html
Taliban lideri 'sızma' şüphesine karşı uyardı: Uzuvlardan biri bozulursa tüm beden zarar görür
Taliban lideri 'sızma' şüphesine karşı uyardı: Uzuvlardan biri bozulursa tüm beden zarar görür
Taliban lideri Molla Hibetullah Ahundzade, grubun içine sızma tehlikesine karşı Taliban komutanlarına 'saflarının içine bakmaya, kontrol etmeye ve casusları... 05.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-05T01:33+0300
2021-11-05T01:33+0300
2021-11-05T01:33+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
taliban
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Taliban lideri Molla Hibetullah Ahundzade, Taliban komutanlarını 'saflarının içine bakmaya, kontrol etmeye ve casusları yok etmeye' çağırdı.Taliban mensuplarının, 'bedenin birer uzuvları' olduğunu ifade eden Ahundzade, "Uzuvlardan biri bozulursa tüm beden zarar görür" ifadesini kullandı. Taliban yetkililerinin, kendi saflarındaki mensuplarıyla çok iyi ilgilenmesi gerektiğini belirtti.
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afganistan, taliban
Taliban lideri 'sızma' şüphesine karşı uyardı: Uzuvlardan biri bozulursa tüm beden zarar görür
Taliban lideri Molla Hibetullah Ahundzade, grubun içine sızma tehlikesine karşı Taliban komutanlarına 'saflarının içine bakmaya, kontrol etmeye ve casusları yok etmeye' çağırdı.
Taliban lideri Molla Hibetullah Ahundzade, Taliban komutanlarını
çağırdı. 'saflarının içine bakmaya, kontrol etmeye ve casusları yok etmeye'
Taliban mensuplarının, 'bedenin birer uzuvları' olduğunu ifade eden Ahundzade,
ifadesini kullandı. "Uzuvlardan biri bozulursa tüm beden zarar görür"
Taliban yetkililerinin, kendi saflarındaki mensuplarıyla çok iyi ilgilenmesi gerektiğini belirtti.