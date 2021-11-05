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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, ‘Sadakatsiz’ dizisindeki rüşvet sahnesi için RTÜK’e başvurdu
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, ‘Sadakatsiz’ dizisindeki rüşvet sahnesi için RTÜK’e başvurdu
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) "Sadakatsiz" dizisindeki bir sahnede kurum çalışanlarının zan altında bırakıldığı gerekçesiyle Radyo ve Televizyon Üst... 05.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-05T02:11+0300
2021-11-05T02:32+0300
türkiye
memur-sen
kanal d
sadakatsiz
dizi
tapu ve kadastro genel müdürlüğü
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün (TKGM) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kurum çalışanları 3 Kasım'da Kanal D'de yayımlanan 'Sadakatsiz' dizisinde geçen bir sahnede yaratılmaya çalışılan algı ile zan altında bırakılmaya çalışıldı. Kurumumuz ve personelimize yönelik, düşünce ve ifade özgürlüğü ile eleştiri hakkının sınırlarını aşan gerçeklikle bağdaşmayan bu yayını asla kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz" ifadesine yer verildi.Açıklamada, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun kapsamında "yayın hizmetlerine aykırı olan söz konusu yayın hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması ile ilgili olarak RTÜK'e başvurulduğu, Kanal D'ye de tekzip gönderildiği" belirtildi. Sendikadan Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusuBayındır Memur-Sen'den yapılan açıklamada da sendikanın konu ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğu bildirildi."Söz konusu dizide sözde tapu memurunun rüşvet ile hizmet verme sahnesinin gösterildiği" belirtilen açıklamada, "Tapu çalışanları ve saygıdeğer kurum alenen rüşvetçi damgasıyla kamuoyu önünde aşağılandı. Mesai mefhumu gözetmeden özveriyle çalışan bütün TKGM çalışanları çirkin bir ithamla karşılaşmışlardır" ifadesi kullanıldı.
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memur-sen, kanal d, sadakatsiz, dizi, tapu ve kadastro genel müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, ‘Sadakatsiz’ dizisindeki rüşvet sahnesi için RTÜK’e başvurdu

02:11 05.11.2021 (güncellendi: 02:32 05.11.2021)
© Sosyal MedyaKanal D'de yayınlanan Sadakatsiz isimli dizide yer alan bir sahnede geçen ifadeleri sosyal medyada gündeme oturdu.
Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz isimli dizide yer alan bir sahnede geçen ifadeleri sosyal medyada gündeme oturdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2021
© Sosyal Medya
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) "Sadakatsiz" dizisindeki bir sahnede kurum çalışanlarının zan altında bırakıldığı gerekçesiyle Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) başvururken tapu çalışanların bağlı olduğu Bayındır Memur-Sen de Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu bulundu.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün (TKGM) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kurum çalışanları 3 Kasım'da Kanal D'de yayımlanan 'Sadakatsiz' dizisinde geçen bir sahnede yaratılmaya çalışılan algı ile zan altında bırakılmaya çalışıldı. Kurumumuz ve personelimize yönelik, düşünce ve ifade özgürlüğü ile eleştiri hakkının sınırlarını aşan gerçeklikle bağdaşmayan bu yayını asla kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz" ifadesine yer verildi.
Açıklamada, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun kapsamında "yayın hizmetlerine aykırı olan söz konusu yayın hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması ile ilgili olarak RTÜK'e başvurulduğu, Kanal D'ye de tekzip gönderildiği" belirtildi.

Sendikadan Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu

Bayındır Memur-Sen'den yapılan açıklamada da sendikanın konu ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.
"Söz konusu dizide sözde tapu memurunun rüşvet ile hizmet verme sahnesinin gösterildiği" belirtilen açıklamada, "Tapu çalışanları ve saygıdeğer kurum alenen rüşvetçi damgasıyla kamuoyu önünde aşağılandı. Mesai mefhumu gözetmeden özveriyle çalışan bütün TKGM çalışanları çirkin bir ithamla karşılaşmışlardır" ifadesi kullanıldı.
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