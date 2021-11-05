https://tr.sputniknews.com/20211105/tapu-ve-kadastro-genel-mudurlugu-sadakatsiz-dizisindeki-rusvet-sahnesi-icin-rtuke-basvurdu-1050498763.html

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, ‘Sadakatsiz’ dizisindeki rüşvet sahnesi için RTÜK’e başvurdu

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, ‘Sadakatsiz’ dizisindeki rüşvet sahnesi için RTÜK’e başvurdu

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) "Sadakatsiz" dizisindeki bir sahnede kurum çalışanlarının zan altında bırakıldığı gerekçesiyle Radyo ve Televizyon Üst... 05.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-05T02:11+0300

2021-11-05T02:11+0300

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türkiye

memur-sen

kanal d

sadakatsiz

dizi

tapu ve kadastro genel müdürlüğü

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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün (TKGM) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kurum çalışanları 3 Kasım'da Kanal D'de yayımlanan 'Sadakatsiz' dizisinde geçen bir sahnede yaratılmaya çalışılan algı ile zan altında bırakılmaya çalışıldı. Kurumumuz ve personelimize yönelik, düşünce ve ifade özgürlüğü ile eleştiri hakkının sınırlarını aşan gerçeklikle bağdaşmayan bu yayını asla kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz" ifadesine yer verildi.Açıklamada, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun kapsamında "yayın hizmetlerine aykırı olan söz konusu yayın hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması ile ilgili olarak RTÜK'e başvurulduğu, Kanal D'ye de tekzip gönderildiği" belirtildi. Sendikadan Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusuBayındır Memur-Sen'den yapılan açıklamada da sendikanın konu ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğu bildirildi."Söz konusu dizide sözde tapu memurunun rüşvet ile hizmet verme sahnesinin gösterildiği" belirtilen açıklamada, "Tapu çalışanları ve saygıdeğer kurum alenen rüşvetçi damgasıyla kamuoyu önünde aşağılandı. Mesai mefhumu gözetmeden özveriyle çalışan bütün TKGM çalışanları çirkin bir ithamla karşılaşmışlardır" ifadesi kullanıldı.

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memur-sen, kanal d, sadakatsiz, dizi, tapu ve kadastro genel müdürlüğü