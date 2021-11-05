Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211105/telegram-reklam-testine-basladi-1050513727.html
Telegram reklam testine başladı
Telegram reklam testine başladı
Gizliliğe verdiği önem nedeniyle tercih edilen Rus mesajlaşma uygulaması Telegram’da binin üzerinde takipçisi olan kanallarda reklam bildirimlerini test etmeye... 05.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-05T14:29+0300
2021-11-05T14:40+0300
telegram
reklam
yaşam
pavel durov
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/05/1050513919_0:65:2000:1190_1920x0_80_0_0_d4c3f8579ae2359b6bc3d1bde677a01b.jpg
Telegram’ın kurucusu Pavel Durov, uygulamasında test amaçlı bir reklam hazırladı.Uygulama içi reklam bildirimi binin üzerinde takipçisi olan kanallarda test edilmeye başlandı.Reklamların kullanıcılara nasıl yansıyacağı merak ediliyor.Durov, daha önce kendi hesabından yaptığı açıklamada uygulamasına reklamların geleceğini açıklamıştı. Durov, bu reklamların kişiselleştirilmiş olmayacağını, zira kullanıcı verilerinden faydalanmak istemediklerini ifade etmişti. Açıklamaya göre, reklam bildiriminde en fazla 160 kelime kullanılabilecek. Dış bağlantılara ve resimlere izin verilmeyecek.
https://tr.sputniknews.com/20211005/telgramin-kurucusu-durov-facebooktaki-sorun-bize-70-milyon-yeni-abone-kazandirdi-1049554665.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/05/1050513919_137:0:1914:1333_1920x0_80_0_0_9113b3be56e6a31637b023118eb01cd1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
telegram, reklam, pavel durov

Telegram reklam testine başladı

14:29 05.11.2021 (güncellendi: 14:40 05.11.2021)
© AP Photo / Andy WongTelegram
Telegram - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2021
© AP Photo / Andy Wong
Abone ol
Gizliliğe verdiği önem nedeniyle tercih edilen Rus mesajlaşma uygulaması Telegram’da binin üzerinde takipçisi olan kanallarda reklam bildirimlerini test etmeye başladı.
Telegram’ın kurucusu Pavel Durov, uygulamasında test amaçlı bir reklam hazırladı.
Uygulama içi reklam bildirimi binin üzerinde takipçisi olan kanallarda test edilmeye başlandı.
Reklamların kullanıcılara nasıl yansıyacağı merak ediliyor.
Durov, daha önce kendi hesabından yaptığı açıklamada uygulamasına reklamların geleceğini açıklamıştı.
Durov, bu reklamların kişiselleştirilmiş olmayacağını, zira kullanıcı verilerinden faydalanmak istemediklerini ifade etmişti. Açıklamaya göre, reklam bildiriminde en fazla 160 kelime kullanılabilecek. Dış bağlantılara ve resimlere izin verilmeyecek.
Telegram - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2021
DÜNYA
Telegram’ın kurucusu Durov: Facebook’taki sorun bize 70 milyon yeni abone kazandırdı
5 Ekim, 22:32
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:24İlk defa insanda bulunan bir element uzayın derinliklerinde tespit edildi
15:22Doç. Dr. Köroğlu: Şu an Boğaziçi Üniversitesi Yayınları deposundaki kitaplardan oluşan bir yayınevi
15:19Kadın sunucu karşısında kemerini çözüyormuş gibi yapan erkek sunucunun programı askıya alındı
15:17Kuzey Kıbrıs'ta yeni hükümet kuruldu
15:17Osman Kavala'nın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Anadolu Kültür: Mal varlığımız dondurulmadı
15:12Alman basını: Berlin’de Rusya Büyükelçiliği’nin bir çalışanı pencereden düşerek öldü
14:54Cumhurbaşkanı Erdoğan Ümraniye'de gençlerle basketbol oynadı
14:53Trabzonspor maçı öncesi Sergen Yalçın: Öyle abarttılar ki, sanki birileri şampiyon olmuş gibi
14:52İspanyol Bitcoin milyoneri, yüzü maskeli soygunculardan önce dayak yedi, sonra soyuldu
14:50İstanbul Sultangazi'de bir binada patlama meydana geldi
14:37FETÖ'nün 'futbolda şike' kumpasında yer alan eski hakim ve savcılar hakkında iddianame düzenlendi
14:29Telegram reklam testine başladı
14:24Ukrayna Dışişleri Bakanı: Kiev, Bayraktar TB2'leri kullanmadan önce tüm prosedürleri yerine getirdi
14:20Fransa'da Kovid-19 sağlık ruhsatı uygulaması Temmuz 2022'ye kadar uzatıldı
14:10Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Eymür'ün işkence açıklamaları için soruşturma çağrısı yaptı
14:05AK Partili Özkan: Hasret bitip gelseydi Cumhurbaşkanımız ne yapacağını gösterecekti
14:02Xavi Hernandez, Barcelona'ya teknik direktör olarak dönüyor
14:02Yoğun bakımdan çıkan Çekya Devlet Başkanı Zeman'dan ilk açıklama: Normal hissediyorum
13:52Pfizer'den de Kovid ilacı: Yüksek riskli kişilerde hastaneye yatma-ölüm riskini yüzde 89 azaltıyor
13:47Ford, çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdi: Hükümetin kararına uyan ilk büyük ABD'li üretici oldu