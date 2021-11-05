https://tr.sputniknews.com/20211105/telegram-reklam-testine-basladi-1050513727.html

Telegram reklam testine başladı

Telegram reklam testine başladı

Gizliliğe verdiği önem nedeniyle tercih edilen Rus mesajlaşma uygulaması Telegram’da binin üzerinde takipçisi olan kanallarda reklam bildirimlerini test etmeye... 05.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-05T14:29+0300

2021-11-05T14:29+0300

2021-11-05T14:40+0300

telegram

reklam

yaşam

pavel durov

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Telegram’ın kurucusu Pavel Durov, uygulamasında test amaçlı bir reklam hazırladı.Uygulama içi reklam bildirimi binin üzerinde takipçisi olan kanallarda test edilmeye başlandı.Reklamların kullanıcılara nasıl yansıyacağı merak ediliyor.Durov, daha önce kendi hesabından yaptığı açıklamada uygulamasına reklamların geleceğini açıklamıştı. Durov, bu reklamların kişiselleştirilmiş olmayacağını, zira kullanıcı verilerinden faydalanmak istemediklerini ifade etmişti. Açıklamaya göre, reklam bildiriminde en fazla 160 kelime kullanılabilecek. Dış bağlantılara ve resimlere izin verilmeyecek.

https://tr.sputniknews.com/20211005/telgramin-kurucusu-durov-facebooktaki-sorun-bize-70-milyon-yeni-abone-kazandirdi-1049554665.html

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telegram, reklam, pavel durov