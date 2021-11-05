Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211105/teror-orgutlerine-destek-veren-10-kisi-ve-3-kurulusun-mal-varliklari-donduruldu-1050498883.html
Teröre finansman sağlama gerekçesiyle 10 kişi ve 3 kuruluşun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu
Teröre finansman sağlama gerekçesiyle 10 kişi ve 3 kuruluşun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, PKK/KCK, El Kaide, El Nusra ve IŞİD'e maddi destek verme gerekçesiyle 10 kişi ve 3 kuruluşun Türkiye'deki mal varlıkları... 05.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-05T02:20+0300
2021-11-05T02:44+0300
türkiye
işid
pkk
el nusra
lütfi elvan
süleyman soylu
resmi gazete
pkk/kck
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0e/1044267021_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_e953b0531f69e4d49e1ca447fad38c4d.jpg
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 10 kişi ve 3 kuruluşun Türkiye'deki mal varlıkları terör örgütüne maddi destek sağlama gerekçesiyle donduruldu. 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 7. maddesinin 3. fıkrasınca yayımlanan karara göre; Adnan Kaya, Buket Ülgen, Doğan Doğan, Fırat Özgür, Seyfi Tomar, İlhan Ulutaş, Şafak Erdemir ile Toronto'da kurulan Anadolu Kültür Vakfı'nın mal varlıkları PKK/KCK'ya maddi destek sağladığı gerekçesiyle, Hasan Alshaban'ın mal varlıkları El Kaide'ye destek sağladığı, Farrukh Furkatovitch Fayzımatov'ın mal varlıkları El Nusra'ya destek sağladığı, Marwan M Salıh Salıh'ın, Al Alamia Gıda'nın ve Redin Danışmanlık İç ve Dış Ticaret'in mal varlıkları ise IŞİD'e destek sağladığı gerekçesiyle dondoruldu. 6415 sayılı Kanun'un 7'nci maddesinin 4'üncü fıkrasınca Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre ilgili Ankara Ağır Ceza Mahkemesine Karara itiraz edilebileceği belirtildi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0e/1044267021_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_9c1cd24e9c82a1a9f4c2ea478e8a489a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
işid, pkk, el nusra, lütfi elvan, süleyman soylu, resmi gazete, pkk/kck

Teröre finansman sağlama gerekçesiyle 10 kişi ve 3 kuruluşun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

02:20 05.11.2021 (güncellendi: 02:44 05.11.2021)
© AA Resmi Gazete
 Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2021
© AA
Abone ol
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, PKK/KCK, El Kaide, El Nusra ve IŞİD'e maddi destek verme gerekçesiyle 10 kişi ve 3 kuruluşun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 10 kişi ve 3 kuruluşun Türkiye'deki mal varlıkları terör örgütüne maddi destek sağlama gerekçesiyle donduruldu.
6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 7. maddesinin 3. fıkrasınca yayımlanan karara göre; Adnan Kaya, Buket Ülgen, Doğan Doğan, Fırat Özgür, Seyfi Tomar, İlhan Ulutaş, Şafak Erdemir ile Toronto'da kurulan Anadolu Kültür Vakfı'nın mal varlıkları PKK/KCK'ya maddi destek sağladığı gerekçesiyle, Hasan Alshaban'ın mal varlıkları El Kaide'ye destek sağladığı, Farrukh Furkatovitch Fayzımatov'ın mal varlıkları El Nusra'ya destek sağladığı, Marwan M Salıh Salıh'ın, Al Alamia Gıda'nın ve Redin Danışmanlık İç ve Dış Ticaret'in mal varlıkları ise IŞİD'e destek sağladığı gerekçesiyle dondoruldu. 6415 sayılı Kanun'un 7'nci maddesinin 4'üncü fıkrasınca Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre ilgili Ankara Ağır Ceza Mahkemesine Karara itiraz edilebileceği belirtildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
03:22TOGG'un elektrik şarj istasyonlarına ilişkin standartlar belirlendi
03:07İran yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunu ikiye katladı
02:58Portekiz 30 Ocak'ta erken genel seçime gidecek
02:40ABD, Suudi Arabistan'a 650 milyon dolarlık mühimmat satışına onay verdi
02:37Novak: Petrol talebinde büyük bir artış olursa, OPEC+ hızlı şekilde yanıt verebilir
02:20Teröre finansman sağlama gerekçesiyle 10 kişi ve 3 kuruluşun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu
02:11Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, ‘Sadakatsiz’ dizisindeki rüşvet sahnesi için RTÜK’e başvurdu
02:10Marmara Denizi ve Adalar, Cumhurbaşkanı kararıyla 'Özel Çevre Koruma Bölgesi' ilan edildi
01:33Taliban lideri 'sızma' şüphesine karşı uyardı: Uzuvlardan biri bozulursa tüm beden zarar görür
01:28Kırıkkale'de 40 bin makaron ele geçirildi
00:54Fenerbahçe, Royal Antwerp'i 3-0'lık skorla mağlup etti
00:53Bakan Yanık: Avrupa'da yükselen başörtüsünü kısıtlayıcı eylemleri kaygıyla izliyoruz
00:50Nafaka yerine sadaka yazınca bir kez daha nafaka ödemeye mahkum oldu
00:49Şanlıurfa otogarında çöp konteynırı içerisinde el bombası bulundu
00:41Irak'taki IŞİD karşıtı uluslararası koalisyon askeri araçlarını ülkeden çekiyor
00:33Lüleburgaz’da evine doğru yürüdüğü sırada bıçaklı saldırıya uğrayan kadın yaşamını yitirdi
00:27Bursa'da süpermarkette zehirli yılan paniği
00:21Nusret'in iş ilanı İngiliz medyasında: Aradığı şefin saatlik ücreti, patates püresi fiyatına denk
00:21İçeceğine uyku ilacı atıp 5 bin lira parasını çaldılar: 2'si kadın 3 kişi yakalandı
00:14İngiltere'de gökyüzünde yeşil ışık topu görüntülendi