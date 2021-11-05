https://tr.sputniknews.com/20211105/teror-orgutlerine-destek-veren-10-kisi-ve-3-kurulusun-mal-varliklari-donduruldu-1050498883.html

Teröre finansman sağlama gerekçesiyle 10 kişi ve 3 kuruluşun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Teröre finansman sağlama gerekçesiyle 10 kişi ve 3 kuruluşun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, PKK/KCK, El Kaide, El Nusra ve IŞİD'e maddi destek verme gerekçesiyle 10 kişi ve 3 kuruluşun Türkiye'deki mal varlıkları... 05.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-05T02:20+0300

2021-11-05T02:20+0300

2021-11-05T02:44+0300

türkiye

işid

pkk

el nusra

lütfi elvan

süleyman soylu

resmi gazete

pkk/kck

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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 10 kişi ve 3 kuruluşun Türkiye'deki mal varlıkları terör örgütüne maddi destek sağlama gerekçesiyle donduruldu. 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 7. maddesinin 3. fıkrasınca yayımlanan karara göre; Adnan Kaya, Buket Ülgen, Doğan Doğan, Fırat Özgür, Seyfi Tomar, İlhan Ulutaş, Şafak Erdemir ile Toronto'da kurulan Anadolu Kültür Vakfı'nın mal varlıkları PKK/KCK'ya maddi destek sağladığı gerekçesiyle, Hasan Alshaban'ın mal varlıkları El Kaide'ye destek sağladığı, Farrukh Furkatovitch Fayzımatov'ın mal varlıkları El Nusra'ya destek sağladığı, Marwan M Salıh Salıh'ın, Al Alamia Gıda'nın ve Redin Danışmanlık İç ve Dış Ticaret'in mal varlıkları ise IŞİD'e destek sağladığı gerekçesiyle dondoruldu. 6415 sayılı Kanun'un 7'nci maddesinin 4'üncü fıkrasınca Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre ilgili Ankara Ağır Ceza Mahkemesine Karara itiraz edilebileceği belirtildi.

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işid, pkk, el nusra, lütfi elvan, süleyman soylu, resmi gazete, pkk/kck