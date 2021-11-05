https://tr.sputniknews.com/20211105/trabzonspor-maci-oncesi-sergen-yalcin-oyle-abarttilar-ki-sanki-birileri-sampiyon-olmus-gibi-1050514584.html
Trabzonspor maçı öncesi Sergen Yalçın: Öyle abarttılar ki, sanki birileri şampiyon olmuş gibi
Trabzonspor maçı öncesi Sergen Yalçın: Öyle abarttılar ki, sanki birileri şampiyon olmuş gibi
Sergen Yalçın, Trabzonspor maçına hazırlanan oyuncularına "Öyle bir abarttılar ki, sanki birileri şampiyon olmuş gibi. Çıkıp böyle olmadığını gösterme maçı"... 05.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-05T14:53+0300
2021-11-05T14:53+0300
2021-11-05T14:54+0300
sergen yalçın
spor
beşiktaş
trabzonspor
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Devler Ligi'nde gruptan çıkma şansı mucizelere kalan siyah-beyazlılar lige döndü, Trabzonspor ile oynayacakları maçı düşünmeye başladı.Fanatik’in aktardığına göre Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımını Trabzonspor maçına motive edebilme adına özel konuşma yaptı.‘Ligde yenemeyeceğimiz takım yok’Yalçın oyuncularına, “Bu ağır yenilginin muhasebesini sonra içimizde yapacağız. Aklınızdan silip atın. Lideri ağırlayacağız. Öyle bir abarttılar ki, sanki birileri şampiyon olmuş gibi. Çıkıp böyle olmadığını gösterme maçı" dedi.Deneyimli hoca konuşmasının devamında, "Kendi oyunumuzu sahaya yansıttığımız sürece ligde yenemeyeceğimiz takım yok. Araya mutlaka üç puan ile girmeliyiz. Ben inanıyorum” diyerek galibiyet istedi.Beşiktaş, çarşamba akşamı Portekiz'de Sporting Lizbon ile oynadığı maça sakatlıkları bulunan Rosier, Vida, Pjanic, Batshuayi ve N'Koudou ile adı UEFA listesinde olmayan Güven Yalçın'dan yoksun çıkmış ve 4-0 kaybetmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211104/sergen-yalcin-kaybedilen-maclarin-oynanan-oyunlarin-sorumlusu-benim-oyuncular-degil-1050463057.html
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sergen yalçın, beşiktaş, trabzonspor
Trabzonspor maçı öncesi Sergen Yalçın: Öyle abarttılar ki, sanki birileri şampiyon olmuş gibi
14:53 05.11.2021 (güncellendi: 14:54 05.11.2021)
Sergen Yalçın, Trabzonspor maçına hazırlanan oyuncularına "Öyle bir abarttılar ki, sanki birileri şampiyon olmuş gibi. Çıkıp böyle olmadığını gösterme maçı" ifadelerini kullandı.
Devler Ligi'nde gruptan çıkma şansı mucizelere kalan siyah-beyazlılar lige döndü, Trabzonspor ile oynayacakları maçı düşünmeye başladı.
Fanatik’in aktardığına göre Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımını Trabzonspor maçına motive edebilme adına özel konuşma yaptı.
‘Ligde yenemeyeceğimiz takım yok’
Yalçın oyuncularına, “Bu ağır yenilginin muhasebesini sonra içimizde yapacağız. Aklınızdan silip atın. Lideri ağırlayacağız. Öyle bir abarttılar ki, sanki birileri şampiyon olmuş gibi. Çıkıp böyle olmadığını gösterme maçı" dedi.
Deneyimli hoca konuşmasının devamında, "Kendi oyunumuzu sahaya yansıttığımız sürece ligde yenemeyeceğimiz takım yok. Araya mutlaka üç puan ile girmeliyiz. Ben inanıyorum” diyerek galibiyet istedi.
Beşiktaş, çarşamba akşamı Portekiz'de Sporting Lizbon ile oynadığı maça sakatlıkları bulunan Rosier, Vida, Pjanic, Batshuayi ve N'Koudou ile adı UEFA listesinde olmayan Güven Yalçın'dan yoksun çıkmış ve 4-0 kaybetmişti.