https://tr.sputniknews.com/20211105/ttb-ucuncu-doz-asinin-farkli-bir-yan-etkisi-yok-1050503995.html

TTB: Üçüncü doz aşının farklı bir yan etkisi yok

TTB: Üçüncü doz aşının farklı bir yan etkisi yok

Hekimler, iki doz BioNTech aşısı olan risk grupları için başlayan 3. doz uygulamasının gerekli olduğunu ve farklı bir yan etkisi olmadığını söyledi. 05.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-05T10:17+0300

2021-11-05T10:17+0300

2021-11-05T10:17+0300

koronavirüs

koronavirüs

biontech

koronavirüs aşısı

üçüncü doz

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Türk Tabipler Birliği (TTB) İkinci Başkanı Ali İhsan Ökten, iki doz BioNTech aşısı olan risk grupları için başlayan 3. doz uygulamasına ilişkin, “3. doz aşı uygulaması olması gereken bir uygulama. 3. dozla ilgili paylaşılan farklı bir yan etki yok. Son aşısını 6 ay önce olanlar için 3. doz aşının yapılması gerekir. Avrupa’da da benzer uygulamalar yapılıyor” dedi.Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'a konuşan İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kararlı bir dil kullanmamasını eleştirerek “Bakan yine ‘Önerilir’ diyor” eleştirisinde bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20211104/biontech-asisinda-3-doz-uygulanmaya-basladi-1050476011.html

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koronavirüs, biontech , koronavirüs aşısı, üçüncü doz