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TTB: Üçüncü doz aşının farklı bir yan etkisi yok
TTB: Üçüncü doz aşının farklı bir yan etkisi yok
Hekimler, iki doz BioNTech aşısı olan risk grupları için başlayan 3. doz uygulamasının gerekli olduğunu ve farklı bir yan etkisi olmadığını söyledi. 05.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-05T10:17+0300
2021-11-05T10:17+0300
koronavirüs
koronavirüs
biontech
koronavirüs aşısı
üçüncü doz
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Türk Tabipler Birliği (TTB) İkinci Başkanı Ali İhsan Ökten, iki doz BioNTech aşısı olan risk grupları için başlayan 3. doz uygulamasına ilişkin, “3. doz aşı uygulaması olması gereken bir uygulama. 3. dozla ilgili paylaşılan farklı bir yan etki yok. Son aşısını 6 ay önce olanlar için 3. doz aşının yapılması gerekir. Avrupa’da da benzer uygulamalar yapılıyor” dedi.Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'a konuşan İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kararlı bir dil kullanmamasını eleştirerek “Bakan yine ‘Önerilir’ diyor” eleştirisinde bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20211104/biontech-asisinda-3-doz-uygulanmaya-basladi-1050476011.html
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koronavirüs, biontech , koronavirüs aşısı, üçüncü doz

TTB: Üçüncü doz aşının farklı bir yan etkisi yok

10:17 05.11.2021
© AA / Doğukan KeskinkılıçAile hekimliği / Biontech
Aile hekimliği / Biontech - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2021
© AA / Doğukan Keskinkılıç
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Hekimler, iki doz BioNTech aşısı olan risk grupları için başlayan 3. doz uygulamasının gerekli olduğunu ve farklı bir yan etkisi olmadığını söyledi.
Türk Tabipler Birliği (TTB) İkinci Başkanı Ali İhsan Ökten, iki doz BioNTech aşısı olan risk grupları için başlayan 3. doz uygulamasına ilişkin, “3. doz aşı uygulaması olması gereken bir uygulama. 3. dozla ilgili paylaşılan farklı bir yan etki yok. Son aşısını 6 ay önce olanlar için 3. doz aşının yapılması gerekir. Avrupa’da da benzer uygulamalar yapılıyor” dedi.
Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'a konuşan İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kararlı bir dil kullanmamasını eleştirerek “Bakan yine ‘Önerilir’ diyor” eleştirisinde bulundu.
Çift doz BioNTech aşısı olanlar için hatırlatma dozu uygulaması başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2021
KORONAVİRÜS
BioNTech aşısında 3. doz uygulanmaya başladı
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