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https://tr.sputniknews.com/20211105/turkiyede-24-saatte-28-bin-193-yeni-vaka-tespit-edildi-198-kisi-hayatini-kaybetti-1050526543.html
Türkiye'de 24 saatte 28 bin 193 yeni vaka tespit edildi, 198 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 24 saatte 28 bin 193 yeni vaka tespit edildi, 198 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 422 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 193 kişinin testi pozitif çıktı, 198 kişi yaşamını yitirdi. 05.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-05T21:09+0300
2021-11-05T21:35+0300
koronavirüs
koronavirüs
fahrettin koca
türkiye’de kovid-19 salgını
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Türkiye'de son 24 saatte 28.193 koronavirüs vakası tespit edildi. 198 kişi hayatını kaybetti.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
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koronavirüs, fahrettin koca, türkiye’de kovid-19 salgını

Türkiye'de 24 saatte 28 bin 193 yeni vaka tespit edildi, 198 kişi hayatını kaybetti

21:09 05.11.2021 (güncellendi: 21:35 05.11.2021)
© Sputnik / Sertaç KayarDiyarbakır - maske - koronavirüs
Diyarbakır - maske - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2021
© Sputnik / Sertaç Kayar
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Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 422 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 193 kişinin testi pozitif çıktı, 198 kişi yaşamını yitirdi.
Türkiye'de son 24 saatte 28.193 koronavirüs vakası tespit edildi. 198 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Riske karşı ideal sonuç tam doz aşı ile elde ediliyor. Gebelerin, kronik hastalığı olanların ve 60 yaş üzerindekilerin tam aşılı olmaları son derece önemlidir. İki doz mRNA aşısı olanlardan şu an öncelik grubundakiler de zaman kaybetmeden randevu alabilir. Aşı ertelemeye gelmez."
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