https://tr.sputniknews.com/20211105/ukrayna-disisleri-bakani-kiev-bayraktar-tb2leri-kullanmadan-once-tum-prosedurleri-yerine-getirdi-1050513567.html
Ukrayna Dışişleri Bakanı: Kiev, Bayraktar TB2'leri kullanmadan önce tüm prosedürleri yerine getirdi
Ukrayna Dışişleri Bakanı: Kiev, Bayraktar TB2'leri kullanmadan önce tüm prosedürleri yerine getirdi
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Kiev'in Donbass'ta Bayraktar TB2 SİHA'larını kullanmak için Minsk Anlaşmaları'nda öngörülen tüm prosedürleri yerine... 05.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-05T14:24+0300
2021-11-05T14:24+0300
2021-11-05T14:24+0300
savunma
donbass
ukrayna
minsk anlaşması
bayraktar tb2
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Kiev'in Donbass'ta Bayraktar TB2 SİHA'larını kullanmasının Minsk Anlaşmaları'nın ihlali anlamına geldiği yönündeki açıklamalara yanıt verdi.Ukrayna basınına demeç veren Kuleba, "Bayraktar TB2'lerin kullanılmasına gelirsek, Ukrayna Üçlü Temas Grubu'ndaki anlaşmalarda öngörülen, bu tür durumlarda atış yapmadan önce uygulanan tüm prosedürleri yerine getirdi. Bunun tek bir nedeni vardı, o da karşı tarafın saldırgan eylemlerini durdurmaması" dedi.Kiev'in tutumunun dengeli olduğunu ancak mevzilerine yönelik saldırı olduğuna onlara karşılık verdiğini kaydeden Kuleba, "Bu da, böyle bir durumdu. Düşmanın, yaptıklarının cezası kaldığını hissetmesine izin veremeyiz" ifadelerini kullandı.Daha önce Kuleba, Kiev'in Donbass'ta Bayraktar TB2 SİHA'larını kullanmasının Minsk Anlaşmaları'nı ihlal etmediğini söylemişti.Donbass'taki çatışma bölgesinde yürütülen operasyonlar sırasında Bayraktar İHA'larının kullanıldığı, Ekim sonunda Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından teyit edilmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev'e bu gibi silahlar tedarik edilmesinin ülkenin güneydoğusundaki durumu kötüleştirebileceği şeklindeki endişeleri haklı çıkardığını söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20211101/ukraynali-vekil-turkiyeden-gelen-tenkit-sonrasinda-zelenskiyi-tiye-aldi-1050378214.html
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donbass, ukrayna, minsk anlaşması, bayraktar tb2, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
Ukrayna Dışişleri Bakanı: Kiev, Bayraktar TB2'leri kullanmadan önce tüm prosedürleri yerine getirdi
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Kiev'in Donbass'ta Bayraktar TB2 SİHA'larını kullanmak için Minsk Anlaşmaları'nda öngörülen tüm prosedürleri yerine getirdiğini söyledi.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba
, Kiev'in Donbass'ta Bayraktar TB2 SİHA'larını kullanmasının
Minsk Anlaşmaları'nın ihlali anlamına geldiği yönündeki açıklamalara yanıt verdi.
Ukrayna basınına demeç veren Kuleba, "Bayraktar TB2'lerin kullanılmasına gelirsek, Ukrayna Üçlü Temas Grubu'ndaki anlaşmalarda öngörülen, bu tür durumlarda atış yapmadan önce uygulanan tüm prosedürleri yerine getirdi. Bunun tek bir nedeni vardı, o da karşı tarafın saldırgan eylemlerini durdurmaması" dedi.
Kiev'in tutumunun dengeli olduğunu ancak mevzilerine yönelik saldırı olduğuna onlara karşılık verdiğini kaydeden Kuleba, "Bu da, böyle bir durumdu. Düşmanın, yaptıklarının cezası kaldığını hissetmesine izin veremeyiz" ifadelerini kullandı.
Daha önce Kuleba, Kiev'in Donbass'ta Bayraktar TB2 SİHA'larını kullanmasının Minsk Anlaşmaları'nı ihlal etmediğini söylemişti.
Donbass'taki çatışma bölgesinde yürütülen operasyonlar sırasında Bayraktar İHA'larının kullanıldığı, Ekim sonunda Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından teyit edilmişti.