https://tr.sputniknews.com/20211105/ukrayna-disisleri-bakani-kiev-bayraktar-tb2leri-kullanmadan-once-tum-prosedurleri-yerine-getirdi-1050513567.html

Ukrayna Dışişleri Bakanı: Kiev, Bayraktar TB2'leri kullanmadan önce tüm prosedürleri yerine getirdi

Ukrayna Dışişleri Bakanı: Kiev, Bayraktar TB2'leri kullanmadan önce tüm prosedürleri yerine getirdi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Kiev'in Donbass'ta Bayraktar TB2 SİHA'larını kullanmak için Minsk Anlaşmaları'nda öngörülen tüm prosedürleri yerine... 05.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-05T14:24+0300

2021-11-05T14:24+0300

2021-11-05T14:24+0300

savunma

donbass

ukrayna

minsk anlaşması

bayraktar tb2

ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/05/1050513535_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_cb0f45956862db7739e9b95234b48378.jpg

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Kiev'in Donbass'ta Bayraktar TB2 SİHA'larını kullanmasının Minsk Anlaşmaları'nın ihlali anlamına geldiği yönündeki açıklamalara yanıt verdi.Ukrayna basınına demeç veren Kuleba, "Bayraktar TB2'lerin kullanılmasına gelirsek, Ukrayna Üçlü Temas Grubu'ndaki anlaşmalarda öngörülen, bu tür durumlarda atış yapmadan önce uygulanan tüm prosedürleri yerine getirdi. Bunun tek bir nedeni vardı, o da karşı tarafın saldırgan eylemlerini durdurmaması" dedi.Kiev'in tutumunun dengeli olduğunu ancak mevzilerine yönelik saldırı olduğuna onlara karşılık verdiğini kaydeden Kuleba, "Bu da, böyle bir durumdu. Düşmanın, yaptıklarının cezası kaldığını hissetmesine izin veremeyiz" ifadelerini kullandı.Daha önce Kuleba, Kiev'in Donbass'ta Bayraktar TB2 SİHA'larını kullanmasının Minsk Anlaşmaları'nı ihlal etmediğini söylemişti.Donbass'taki çatışma bölgesinde yürütülen operasyonlar sırasında Bayraktar İHA'larının kullanıldığı, Ekim sonunda Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından teyit edilmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev'e bu gibi silahlar tedarik edilmesinin ülkenin güneydoğusundaki durumu kötüleştirebileceği şeklindeki endişeleri haklı çıkardığını söylemişti.

https://tr.sputniknews.com/20211101/ukraynali-vekil-turkiyeden-gelen-tenkit-sonrasinda-zelenskiyi-tiye-aldi-1050378214.html

donbass

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

donbass, ukrayna, minsk anlaşması, bayraktar tb2, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba