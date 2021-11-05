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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Reform yapmadan AB ve NATO’ya alınabiliriz
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Reform yapmadan AB ve NATO’ya alınabiliriz
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, reformları yapmadan ama gelecekte devlet yönetimi, ekonomi ve mahkeme sisteminde reform yapma garantisini ve sözünü... 05.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-05T18:10+0300
2021-11-05T18:10+0300
savunma
ukrayna
nato
ab
jens stoltenberg
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
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Dışişleri Bakanı Kuleba, ‘Re: Open Zakarpattia’ forumunda, Ukrayna’nın AB ve NATO standartlarına yaklaşması için çok çaba sarf ettiklerini kaydederek, “Reformlar üzüntüsünü üzerimizde taşımaya gerek yok. AB ve NATO’nun, Ukrayna’yı alma yönünde siyasi kararı olursa bizim de reformları yapmamız kolaylaşır” ifadesini kullandı.‘Rus dünyası’ ile bağlarını tamamen kopardıklarını söyleyen Dışişleri Bakanı, devlet başkanı ve parlamentonun Ukrayna’nın Rusya’ya dönmesini istemediğini belirterek, “Biz kesinlikle Avrupa, Kuzey Atlantik ülkesi olarak gelişiyoruz. Avrupalı ve Kuzey Atlantik dostlarımızın bu gerçeği kabul etmesini istiyoruz, ama biz işimizi yapıyor ve kendi yolumuza devam ediyoruz ve bu benim için önemli” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20210616/stoltenberg-ukrayna-nato-uyeligi-icin-daha-fazlasini-yapmali-1044746268.html
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ukrayna, nato, ab, jens stoltenberg, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Reform yapmadan AB ve NATO’ya alınabiliriz

18:10 05.11.2021
© AFP 2021 / FRANCISCO SECOUkrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2021
© AFP 2021 / FRANCISCO SECO
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, reformları yapmadan ama gelecekte devlet yönetimi, ekonomi ve mahkeme sisteminde reform yapma garantisini ve sözünü vererek NATO ve Avrupa Birliği’ne (AB) üye olabileceklerini belirtti.
Dışişleri Bakanı Kuleba, ‘Re: Open Zakarpattia’ forumunda, Ukrayna’nın AB ve NATO standartlarına yaklaşması için çok çaba sarf ettiklerini kaydederek, “Reformlar üzüntüsünü üzerimizde taşımaya gerek yok. AB ve NATO’nun, Ukrayna’yı alma yönünde siyasi kararı olursa bizim de reformları yapmamız kolaylaşır” ifadesini kullandı.
‘Rus dünyası’ ile bağlarını tamamen kopardıklarını söyleyen Dışişleri Bakanı, devlet başkanı ve parlamentonun Ukrayna’nın Rusya’ya dönmesini istemediğini belirterek, “Biz kesinlikle Avrupa, Kuzey Atlantik ülkesi olarak gelişiyoruz. Avrupalı ve Kuzey Atlantik dostlarımızın bu gerçeği kabul etmesini istiyoruz, ama biz işimizi yapıyor ve kendi yolumuza devam ediyoruz ve bu benim için önemli” dedi.
Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2021
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Stoltenberg: Ukrayna, NATO üyeliği için daha fazlasını yapmalı
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