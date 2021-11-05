https://tr.sputniknews.com/20211105/ukrayna-disisleri-bakani-kuleba-reform-yapmadan-ab-ve-natoya-alinabiliriz-1050522445.html

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Reform yapmadan AB ve NATO’ya alınabiliriz

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Reform yapmadan AB ve NATO’ya alınabiliriz

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, reformları yapmadan ama gelecekte devlet yönetimi, ekonomi ve mahkeme sisteminde reform yapma garantisini ve sözünü... 05.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-05T18:10+0300

2021-11-05T18:10+0300

2021-11-05T18:10+0300

savunma

ukrayna

nato

ab

jens stoltenberg

ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba

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Dışişleri Bakanı Kuleba, ‘Re: Open Zakarpattia’ forumunda, Ukrayna’nın AB ve NATO standartlarına yaklaşması için çok çaba sarf ettiklerini kaydederek, “Reformlar üzüntüsünü üzerimizde taşımaya gerek yok. AB ve NATO’nun, Ukrayna’yı alma yönünde siyasi kararı olursa bizim de reformları yapmamız kolaylaşır” ifadesini kullandı.‘Rus dünyası’ ile bağlarını tamamen kopardıklarını söyleyen Dışişleri Bakanı, devlet başkanı ve parlamentonun Ukrayna’nın Rusya’ya dönmesini istemediğini belirterek, “Biz kesinlikle Avrupa, Kuzey Atlantik ülkesi olarak gelişiyoruz. Avrupalı ve Kuzey Atlantik dostlarımızın bu gerçeği kabul etmesini istiyoruz, ama biz işimizi yapıyor ve kendi yolumuza devam ediyoruz ve bu benim için önemli” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20210616/stoltenberg-ukrayna-nato-uyeligi-icin-daha-fazlasini-yapmali-1044746268.html

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ukrayna, nato, ab, jens stoltenberg, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba