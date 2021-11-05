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Ukrayna Genelkurmay Başkanı: Bayraktar TB2'lerin sayısını artıracağız
Ukrayna Genelkurmay Başkanı: Bayraktar TB2'lerin sayısını artıracağız
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sergey Şaptala, Kiev'in envanterindeki Bayraktar TB2 SİHA'larının sayısını artırma niyetinde olduğunu söyledi. 05.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-05T19:22+0300
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Ukrayna basınına demeç veren Şaptala, "Devlet bize Bayraktar SİHA'ları alıyor. Şu anda kullanımda olan SİHA'larımız var ve burada durmayacağız, artırmaya devam edeceğiz" dedi.Donbass'ta Bayraktar TB2 SİHA'larının kullanılmasıyla ilgili tartışmalara değinen Şaptala, "Onları kullandığımız doğru, bunun başkomutanın kararı olduğu doğru değil. Ekranda askerlerimizin ateş altında olduğunu gördük. Onlar (hasım taraf), Minsk anlaşmalarını ihlal etti" ifadelerini kullandı.Donbass'taki çatışma bölgesinde yürütülen operasyonlar sırasında Bayraktar İHA'larının kullanıldığı, Ekim sonunda Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından teyit edilmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev'e bu gibi silahlar tedarik edilmesinin ülkenin güneydoğusundaki durumu kötüleştirebileceği şeklindeki endişeleri haklı çıkardığını söylemişti.Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Kiev'in Donbass'ta Bayraktar TB2 SİHA'larını kullanmak için Minsk Anlaşmaları'nda öngörülen tüm prosedürleri yerine getirdiğini söylemişti.
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Ukrayna Genelkurmay Başkanı: Bayraktar TB2'lerin sayısını artıracağız

19:22 05.11.2021
© AABayraktar TB2 İHA
Bayraktar TB2 İHA - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2021
© AA
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Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sergey Şaptala, Kiev'in envanterindeki Bayraktar TB2 SİHA'larının sayısını artırma niyetinde olduğunu söyledi.
Ukrayna basınına demeç veren Şaptala, "Devlet bize Bayraktar SİHA'ları alıyor. Şu anda kullanımda olan SİHA'larımız var ve burada durmayacağız, artırmaya devam edeceğiz" dedi.

Donbass'ta Bayraktar TB2 SİHA'larının kullanılmasıyla ilgili tartışmalara değinen Şaptala, "Onları kullandığımız doğru, bunun başkomutanın kararı olduğu doğru değil. Ekranda askerlerimizin ateş altında olduğunu gördük. Onlar (hasım taraf), Minsk anlaşmalarını ihlal etti" ifadelerini kullandı.

Donbass'taki çatışma bölgesinde yürütülen operasyonlar sırasında Bayraktar İHA'larının kullanıldığı, Ekim sonunda Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından teyit edilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev'e bu gibi silahlar tedarik edilmesinin ülkenin güneydoğusundaki durumu kötüleştirebileceği şeklindeki endişeleri haklı çıkardığını söylemişti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Kiev'in Donbass'ta Bayraktar TB2 SİHA'larını kullanmak için Minsk Anlaşmaları'nda öngörülen tüm prosedürleri yerine getirdiğini söylemişti.
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