https://tr.sputniknews.com/20211105/ukraynada-termik-santrallerin-cogu-durdu-1050507084.html

Ukrayna’da termik santrallerin çoğu durdu

Ukrayna’da termik santrallerin çoğu durdu

Ukraynalı milletvekili Ivan Krulko, 4 Kasım itibarıyla ülkesinde termik santrallerdeki güç ünitelerinin yarısından fazlasının çalışmadığını söyledi. 05.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-05T11:50+0300

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Ukrayna Naş televizyonuna konuşan Krulko, “Elektrik üreten, nükleer enerji dengesi sağlayan 88 güç ünitemiz var. Bugün 88 güç ünitesinden 37’si çalışıyor, 51’i durdu. Bu da yakıt yetersizliği demektir” dedi.Krulko’ya göre, Kiev bölgesindeki en büyük elektrik santrali olan Tripolskaya santrali, kömür sevkiyatının en düşük seviyesine inmesi nedeniyle çalışmayı durdurdu.Krulko, “Bu ciddi bir sorun. Elektrik olmaması nedeniyle elektrik kesintilerinin yaşanması durumunda ne yapacağız? Buna hastaneler de dahil” dedi.Krulko, ‘normal ülkelerdeki’, ‘normal yönetimlerin’ böyle durumlarda harekete geçtiğini ifade etti.

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ukrayna, kiev, elektrik santrali