https://tr.sputniknews.com/20211105/uzaydan-dunyaya-baglanan-astronot-macronaa-dunyayi-anlatti-buradan-bakinca-uzucu-bir-goruntu-1050511760.html
Uzaydan bağlanan astronot, Macron'a dünyayı anlattı: Buradan bakınca üzücü bir görüntü
Uzaydan bağlanan astronot, Macron'a dünyayı anlattı: Buradan bakınca üzücü bir görüntü
Fransız astronot Thomas Pesquet, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile perşembe günü gerçekleştirdiği görüşmede, iklim kriziyle birlikte dünyanın uzaydan... 05.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-05T13:39+0300
2021-11-05T13:39+0300
2021-11-05T13:42+0300
dünya
fransa
uzay
emmanuel macron
orman yangını
astronot
uluslararası uzay istasyonu (uui)
iklim krizi
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Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görev yapan Fransız astronot Thomas Pesquet, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile perşembe günü gerçekleştirdiği görüşmede dünyanın uzaydan nasıl göründüğü hakkında rapor verdi. Macron ile video bağlantısı kurarak bilgi veren astronot, insan faaliyetlerinin sonucu olarak ortaya çıkan iklim krizinin yarattığı yıkıcı etkinin, 400 kilometre uzaklıktan bile giderek daha görünür hale geldiğini söyledi. Pesquet, "Sayın Cumhurbaşkanı, maalesef durum bu şekilde" dedi ve ekledi: "Uzay istasyonunun pencerelerinden baktığımız zaman, dünyanın kırılganlığı açıkça görülüyor. İnsan faaliyetlerinin sonucunda nehirlerdeki ve havadaki kirliliğin zararlı etkilerini görüyoruz"İstasyondakilerin California'yı bir duman bulutunun altında, alevleri çıplak gözleriyle gördüğünü belirten astronot, benzer bir doğa yıkımının Yunanistan ve güney Fransa'da da görülebileceğini ifade etti. Macron'un 2016'daki ilk görevinden bu yana işlerin değişip değişmediği hakkında sorduğu soruya da astronot, "Evet, iklim krizi endişe verici bir oranda hızlanıyor" dedi. Astronotun uzaydan aktardığı rapordan ve dünyanın üzücü görüntüsünden etkilenen Macron, bir anlık duraksamadan sonra COP26 İklim Konferansı'na atıfta bulunarak, iklim için verdiğimiz sözlerimizin uygulanması için hızlanmalıyız mesajını verdi.
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fransa, uzay, emmanuel macron, orman yangını, astronot, uluslararası uzay istasyonu (uui), iklim krizi, cop 26
Uzaydan bağlanan astronot, Macron'a dünyayı anlattı: Buradan bakınca üzücü bir görüntü
13:39 05.11.2021 (güncellendi: 13:42 05.11.2021)
Fransız astronot Thomas Pesquet, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile perşembe günü gerçekleştirdiği görüşmede, iklim kriziyle birlikte dünyanın uzaydan nasıl göründüğü hakkında bilgi verdi. Uzaydaki astronot, geminin pencerelerinden baktıkları zaman görüntünün üzüntü verici olduğunu belirtti.
Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görev yapan Fransız astronot Thomas Pesquet, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile perşembe günü gerçekleştirdiği görüşmede dünyanın uzaydan nasıl göründüğü hakkında rapor verdi.
Macron ile video bağlantısı kurarak bilgi veren astronot, insan faaliyetlerinin sonucu olarak ortaya çıkan iklim krizinin yarattığı yıkıcı etkinin, 400 kilometre uzaklıktan bile giderek daha görünür hale geldiğini söyledi. Pesquet, "Sayın Cumhurbaşkanı, maalesef durum bu şekilde" dedi ve ekledi:
"Uzay istasyonunun pencerelerinden baktığımız zaman, dünyanın kırılganlığı açıkça görülüyor. İnsan faaliyetlerinin sonucunda nehirlerdeki ve havadaki kirliliğin zararlı etkilerini görüyoruz"
İstasyondakilerin California'yı bir duman bulutunun altında, alevleri çıplak gözleriyle gördüğünü belirten astronot, benzer bir doğa yıkımının Yunanistan ve güney Fransa'da da görülebileceğini ifade etti.
Macron'un 2016'daki ilk görevinden bu yana işlerin değişip değişmediği hakkında sorduğu soruya da astronot, "Evet, iklim krizi endişe verici bir oranda hızlanıyor" dedi.
Astronotun uzaydan aktardığı rapordan ve dünyanın üzücü görüntüsünden etkilenen Macron, bir anlık duraksamadan sonra COP26 İklim Konferansı'na atıfta bulunarak, iklim için verdiğimiz sözlerimizin uygulanması için hızlanmalıyız mesajını verdi.