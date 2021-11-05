Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
SON DAKİKA | Bakan Bilgin: Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret düşüncesiyle hareket ediyoruz
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211105/vegan-dernegi-dava-acmisti-boluda-15-kizil-geyik-avlanmasi-ihalesine-yurutmeyi-durdurma-karari-1050503211.html
Vegan Derneği dava açmıştı: Bolu'da 15 kızıl geyik avlanması ihalesine 'yürütmeyi durdurma' kararı
Vegan Derneği dava açmıştı: Bolu'da 15 kızıl geyik avlanması ihalesine 'yürütmeyi durdurma' kararı
Bolu'da "yaşlandığı ve üreme yetisini kaybettiği belirtilen 15 kızıl geyiğin avlanmasına yönelik ihaleyle ilgili mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı verdi. 05.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-05T09:32+0300
2021-11-05T09:31+0300
türkiye
geyik
bolu
vegan
mahkeme
karar
avcılık
duruşma
türkiye vegan derneği
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1a/1050192668_0:0:901:506_1920x0_80_0_0_c416cc5bd311718dff466d521ed220a4.jpg
Bolu'da ormandaki 15 kızıl geyiğin avlanması için de ihale açıldı. 9 bin TL ile 32 bin TL arasında verilen ücretlerle yapılan avla ilgili Vegan Derneği Türkiye tarafından ihalenin iptali için Bolu İdare Mahkemesi'ne 19 Ekim'de başvuru yapıldı.Başvuruyu değerlendiren Bolu İdare Mahkemesi, ihaleye yönelik ara kararını açıkladı. Mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı aldı. Davalı Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Dava konusu işlemin hukuki ve maddi' gerekçelerine dair ayrıntılı açıklamalar içeren belge ve raporları 15 gün içinde kendilerine ulaştırması gerektiği belirtilen mahkeme kararında 15 maddelik ara karar gereğinin tüm yönleriyle yerine getirilmesinin 'yasal zorunluluk' olduğu vurgulandı.Koruma altındalarDernek, kızıl geyiklerin avlanmasını geçici süreyle durduran ara kararı duyururken, 28 Şubat 2022 tarihine kadar planlanan avların durdurulmasına yönelik çağrı yaptı. Kızıl geyiklerin, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin yanı sıra iç mevzuat dahilinde bakanlığın koruma altına aldığı hayvan listesinde yer almasına rağmen, yerli-yabancı avcı ve acente kotalarıyla 'devlet misafiri ve diplomat kotası' listesinde yer aldığı, yine bakanlığın çıkardığı Av Turizmi Uygulama Talimatı kapsamında kızıl geyiklerin avlanmasına izin verildiği ifade edildi.Geçen yıl da iptal edilmiştiBolu'da geçen yıl da 16 kızıl geyiğin vurulması için ihale açılacak olması kentteki hayvanseverlerin itirazına neden olmuştu. Bolu Barosu Hayvan Hakları Komisyonu, Bolu Belediyesi Hayvan Hakları Komisyonu, Bolu Hayvanları Koruma Derneği ve Bolpati Derneği tarafından Bolu Bölge İdare Mahkemesi'ne ihalenin iptal edilmesi için başvuru yapılmış ve ihale iptal edilmişti.
türkiye
bolu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1a/1050192668_112:0:787:506_1920x0_80_0_0_20b5803271ae97e53efc2cb88a64ccb7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
geyik, bolu, vegan, mahkeme, karar, avcılık, duruşma, türkiye vegan derneği

Vegan Derneği dava açmıştı: Bolu'da 15 kızıl geyik avlanması ihalesine 'yürütmeyi durdurma' kararı

09:32 05.11.2021
© AAkızıl geyik
kızıl geyik - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2021
© AA
Abone ol
Bolu'da "yaşlandığı ve üreme yetisini kaybettiği belirtilen 15 kızıl geyiğin avlanmasına yönelik ihaleyle ilgili mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı verdi.
Bolu'da ormandaki 15 kızıl geyiğin avlanması için de ihale açıldı. 9 bin TL ile 32 bin TL arasında verilen ücretlerle yapılan avla ilgili Vegan Derneği Türkiye tarafından ihalenin iptali için Bolu İdare Mahkemesi'ne 19 Ekim'de başvuru yapıldı.
Başvuruyu değerlendiren Bolu İdare Mahkemesi, ihaleye yönelik ara kararını açıkladı. Mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı aldı. Davalı Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Dava konusu işlemin hukuki ve maddi' gerekçelerine dair ayrıntılı açıklamalar içeren belge ve raporları 15 gün içinde kendilerine ulaştırması gerektiği belirtilen mahkeme kararında 15 maddelik ara karar gereğinin tüm yönleriyle yerine getirilmesinin 'yasal zorunluluk' olduğu vurgulandı.

Koruma altındalar

Dernek, kızıl geyiklerin avlanmasını geçici süreyle durduran ara kararı duyururken, 28 Şubat 2022 tarihine kadar planlanan avların durdurulmasına yönelik çağrı yaptı. Kızıl geyiklerin, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin yanı sıra iç mevzuat dahilinde bakanlığın koruma altına aldığı hayvan listesinde yer almasına rağmen, yerli-yabancı avcı ve acente kotalarıyla 'devlet misafiri ve diplomat kotası' listesinde yer aldığı, yine bakanlığın çıkardığı Av Turizmi Uygulama Talimatı kapsamında kızıl geyiklerin avlanmasına izin verildiği ifade edildi.

Geçen yıl da iptal edilmişti

Bolu'da geçen yıl da 16 kızıl geyiğin vurulması için ihale açılacak olması kentteki hayvanseverlerin itirazına neden olmuştu. Bolu Barosu Hayvan Hakları Komisyonu, Bolu Belediyesi Hayvan Hakları Komisyonu, Bolu Hayvanları Koruma Derneği ve Bolpati Derneği tarafından Bolu Bölge İdare Mahkemesi'ne ihalenin iptal edilmesi için başvuru yapılmış ve ihale iptal edilmişti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
11:02Bakan Pakdemirli: Pestisit nedeni ile Rusya’dan geri dönen ürün yok
11:01Rusya’da düşen An-12 uçağındakilerin tamamının cenazelerinin kalıntıları bulundu
10:52Bakan Bilgin: Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret düşüncesiyle hareket ediyoruz
10:45Altun'dan 'Lütfi Elvan istifa etti' iddialarına: Sahte gündem oluşturmaya çalışmak kötülüktür
10:40Sağlık Bakanlığı: Kadavra bağışlarında istenilen düzeyde değiliz
10:37Kebap yemeye dalan snooker oyuncusu Ronnie O'Sullivan, maçını unuttu
10:31KYK burs ve kredi başvuruları başladı
10:26MSB’den sosyal medyada başlatılan 'üniformalı fotoğraf' akımına karşı önlem
10:22Yavru köpeğin ayağını ve kulaklarını kesenler aranıyor
10:17TTB: Üçüncü doz aşının farklı bir yan etkisi yok
10:12Milli Eğitim Bakanı Özer: Öğretmenler 15-22 Kasım'da okullara gelmeyecek
10:08New York Belediyesi, aşı olan 5-11 yaş arasındaki çocuklara 100 dolar hediye edecek
09:57Mehmet Barlas: Birileri Erdoğan'dan ne kadar nefret ediyorsa, aynısı Menderes için de söz konusuydu
09:50İl milli eğitim müdür yardımcısı ve ilçe milli eğitim müdürü kadrolarına atama şartları değişti
09:4212 yıl boyunca morglardaki 100'e yakın cesede cinsel istismarda bulundu
09:32Vegan Derneği dava açmıştı: Bolu'da 15 kızıl geyik avlanması ihalesine 'yürütmeyi durdurma' kararı
09:26Abdulkadir Selvi: Asgari ücret ne kadar olacak?
09:24Aşı karşıtları parti kuruyor
09:24Japon Veliaht Prens'in kayınpederi Kawaşima öldü, kızı 90 gün yas tutacak
08:53Ahmet Hakan: AK Parti'de siyaset bilen tek kişi var