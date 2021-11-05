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Yale Üniversitesi'nde bomba ihbarı: Çok sayıda bina tahliye edildi
22:36 05.11.2021 (güncellendi: 23:20 05.11.2021)
© AAABD'de silahlı şiddet olaylarının maliyeti yıllık 280 milyar doları geçiyor
© AA
ABD'de, okul personeline gönderilen bir uyarıya göre, kampüs çevresinde çok sayıda bomba ihbarı yapıldıktan sonra Yale Üniversitesi'ndeki birçok bina tahliye edildi. Polis ekipleri ve İçişleri Bakanlığı'na bağlı kuvvetler olay yerine müdahale ediyor.
ABD'nin Connecticut eyaletinde bulunan Yale Ünivesitesi'nde bomba paniği yaşanıyor.
BREAKING: bomb threat at Yale University has some streets shut down in New Haven. @FOX61News pic.twitter.com/0g1XF93tQm— Tony Terzi (@T2Fox61) November 5, 2021
Üst üste gelen bomba ihbarları üzerine öğrenciler, New Haven şehrinin şehir merkezinde bulunan özel bir park olan New Haven Green'e tahliye edildi.
Üniversite Tiyatrosu, Jonathan Edward Koleji, Yale Sanat Galerisi, Vanderbilt Salonu, Bingham Salonu, Welch Salonu ve Grace Hopper Koleji tahliye edilen binalar arasında.
Eski Kampüsün şu anda trafiğe ve yayalara kapatıldığı bildirildi. Twitter'da paylaşılan görüntüler, tahliye edilen öğrenciler yakınlarda dururken, ilk müdahale ekiplerinin binaların yakınındaki kavşakları geçişe engellediğini gösteriyor.
#BREAKING— 🌎 Sarwar 🌐 (@ferozwala) November 5, 2021
Several Yale Buildings Evacuated Over Reported Bomb
Threat
Multiple bomb threats reported at @Yale; residents urged to stay clear of downtown #NewHaven#Sputnik #BreakingNews #Connecticuthttps://t.co/OHyDsNqxFp pic.twitter.com/8ujohyvULe