https://tr.sputniknews.com/20211105/yale-universitesinde-bomba-ihbari-cok-sayida-bina-tahliye-edildi-1050528655.html

Yale Üniversitesi'nde bomba ihbarı: Çok sayıda bina tahliye edildi

Yale Üniversitesi'nde bomba ihbarı: Çok sayıda bina tahliye edildi

ABD'de, okul personeline gönderilen bir uyarıya göre, kampüs çevresinde çok sayıda bomba ihbarı yapıldıktan sonra Yale Üniversitesi'ndeki birçok bina tahliye... 05.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-05T22:36+0300

2021-11-05T22:36+0300

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ABD'nin Connecticut eyaletinde bulunan Yale Ünivesitesi'nde bomba paniği yaşanıyor.Üst üste gelen bomba ihbarları üzerine öğrenciler, New Haven şehrinin şehir merkezinde bulunan özel bir park olan New Haven Green'e tahliye edildi.Üniversite Tiyatrosu, Jonathan Edward Koleji, Yale Sanat Galerisi, Vanderbilt Salonu, Bingham Salonu, Welch Salonu ve Grace Hopper Koleji tahliye edilen binalar arasında.Eski Kampüsün şu anda trafiğe ve yayalara kapatıldığı bildirildi. Twitter'da paylaşılan görüntüler, tahliye edilen öğrenciler yakınlarda dururken, ilk müdahale ekiplerinin binaların yakınındaki kavşakları geçişe engellediğini gösteriyor.

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2021

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abd, yale üniversitesi