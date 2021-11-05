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Yamaç paraşütüyle elektrik tellerine takıldı
Yamaç paraşütüyle elektrik tellerine takıldı
Tekirdağ'da Ganos Dağı'ndan atlayış yapan Serkan Kılıç’ın paraşütü elektrik tellerine takıldı. Yaralanan ve havada asılı kalan Kılıç'ı, bölgeye giden yamaç... 05.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-05T20:29+0300
2021-11-05T20:29+0300
türkiye
tekirdağ
yamaç paraşütü
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Ganos Dağı'ndan, 270 metre yükseklikten atlayış yapan Serkan Kılıç’ın yamaç paraşütü arızalandı. Kılıç’ın paraşütü, Şarköy'ün Uçmakdere Mahallesi'nde elektrik tellerine takıldı. Bu sırada bölgeden geçen bir motosikleti, havada asılı kalan Kılıç'ı görüp bölgedeki yamaç paraşütü pilotlarına bildirdi. Pilotlar Ali Sıralı ve Hasan Özer'in müdahalesiyle tellerden kurtarılan Kılıç, hastaneye kaldırıldı. Bölgeye gelen Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekipleri de gerekli önlemleri alarak tellere takılan paraşütü çıkarttı.
türkiye
tekirdağ
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tekirdağ, yamaç paraşütü

Yamaç paraşütüyle elektrik tellerine takıldı

20:29 05.11.2021
© DHAYamaç paraşütüyle elektrik tellerine takıldı
Yamaç paraşütüyle elektrik tellerine takıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2021
© DHA
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Tekirdağ'da Ganos Dağı'ndan atlayış yapan Serkan Kılıç’ın paraşütü elektrik tellerine takıldı. Yaralanan ve havada asılı kalan Kılıç'ı, bölgeye giden yamaç paraşütü pilotları kurtardı.
Ganos Dağı'ndan, 270 metre yükseklikten atlayış yapan Serkan Kılıç’ın yamaç paraşütü arızalandı.
Kılıç’ın paraşütü, Şarköy'ün Uçmakdere Mahallesi'nde elektrik tellerine takıldı. Bu sırada bölgeden geçen bir motosikleti, havada asılı kalan Kılıç'ı görüp bölgedeki yamaç paraşütü pilotlarına bildirdi.
Pilotlar Ali Sıralı ve Hasan Özer'in müdahalesiyle tellerden kurtarılan Kılıç, hastaneye kaldırıldı. Bölgeye gelen Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekipleri de gerekli önlemleri alarak tellere takılan paraşütü çıkarttı.
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