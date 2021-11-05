Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211105/yeni-zelandada-dunyanin-en-buyuk-patatesi-bulundu-40-adet-buyuk-boy-cips-yapilabiliyor-1050507886.html
Yeni Zelanda'da dünyanın en büyük patatesi bulundu: 40 adet büyük boy cips yapılabiliyor
Yeni Zelanda'da dünyanın en büyük patatesi bulundu: 40 adet büyük boy cips yapılabiliyor
Yeni Zelanda'nın Hamilton kentinde yaşayan bir çift, arka bahçesindeki otları ayıklarken dünyanın en büyük patatesini buldu. Yaklaşık 8 kilogram ağırlığındaki... 05.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-05T12:20+0300
2021-11-05T12:23+0300
patates
yaşam
yeni zelanda
guinness rekorlar kitabı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/05/1050507802_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_ffbc24db4b17cf89b9349ad61d95a76c.jpg
Yeni Zelanda’da bir çift, arka bahçesinde bulunan yaklaşık 8 kiloluk bir patates dünya rekorunu kırmaya aday oldu.Patatesin 7.8 kilogram ağırlığında olduğu ve Guinnes Rekorlar Kitabı’nda şu anda 'dünyanın en büyüğü' unvanına sahip olan patatesten yaklaşık 3 kilogram daha ağır olduğu belirtildi.Bununla birlikte, dev patates ile 52 adet büyük porsiyon fast food patates kızartması ve yaklaşık 40 adet büyük boy patates cipsi yapılabileceği açıklandı.NTV'nin aktardığına göre, Yeni Zelandalı çift Colin ve Donna Craig-Brown, Hamilton'daki çiftliklerinde Doug adını verdikleri patatesi tesadüfen buldu.Ardından, Craig-Brown'lar, Doug'u garajlarına çektilerini ve patatesi tartıklarını söyledi. Çift, Doug'ın tanınması için Guinness Rekorlar Kitabı’na başvurduklarını ve haber beklediklerini açıkladı.'Şapka taktık, yürüyüşe çıkardık'Diğer taraftan, patates 30 Ağustos'ta bulunmasından bu yana sosyal medyada ünlü oldu. Colin, Doug'u çekmek için küçük bir araba yaptığını belirterek, “Ona şapka taktık. Sosyal medyaya fotoğraflarını koydu. Yürüyüşe çıkardık. Hepsi çok eğlenceli. İnsanlardan çok iyi tepkiler alıyoruz” dedi.Ancak Doug, zaman geçtikçe kurumaya ve ağırlığını kaybetmeye başladı.'Temizledik ve dondurucuya koyduk'Colin, "Doug biraz öfkelenmeye başladı. Bu yüzden onu temizledik ve dondurucuya koyduk. Onun kendi kendine büyüdüğünü ve en az iki yıl harcadığını düşünüyoruz. Bu, doğanın küçük hoş sürprizlerinden biri” dedi.Doug’un geleceği ise şu an belirsiz. Çift ,onu patates cipsine dönüştürmeyi düşünürken yerel bir fabrika ondan vodka yapmayı teklif etti.
https://tr.sputniknews.com/20210713/nigdede-patates-kizartmasi-gunu-kutlandi-yaklasik-2-ton-kizartilmis-patates-dagitildi-1044956657.html
yeni zelanda
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/05/1050507802_146:0:1226:810_1920x0_80_0_0_19ce78e5d36ed0ea6eb50af21f8db6c4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
patates, yeni zelanda, guinness rekorlar kitabı

Yeni Zelanda'da dünyanın en büyük patatesi bulundu: 40 adet büyük boy cips yapılabiliyor

12:20 05.11.2021 (güncellendi: 12:23 05.11.2021)
© AP Photo / Donna Craig-Brown Dünyanın en büyük patatesi, Yeni Zelanda
 Dünyanın en büyük patatesi, Yeni Zelanda - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2021
© AP Photo / Donna Craig-Brown
Abone ol
Yeni Zelanda'nın Hamilton kentinde yaşayan bir çift, arka bahçesindeki otları ayıklarken dünyanın en büyük patatesini buldu. Yaklaşık 8 kilogram ağırlığındaki patatese Doug adı verildi. Patates için Guinnes Rekorlar Kitabı'na da başvuru yapıldı.
Yeni Zelanda’da bir çift, arka bahçesinde bulunan yaklaşık 8 kiloluk bir patates dünya rekorunu kırmaya aday oldu.
Patatesin 7.8 kilogram ağırlığında olduğu ve Guinnes Rekorlar Kitabı’nda şu anda 'dünyanın en büyüğü' unvanına sahip olan patatesten yaklaşık 3 kilogram daha ağır olduğu belirtildi.
Bununla birlikte, dev patates ile 52 adet büyük porsiyon fast food patates kızartması ve yaklaşık 40 adet büyük boy patates cipsi yapılabileceği açıklandı.
NTV'nin aktardığına göre, Yeni Zelandalı çift Colin ve Donna Craig-Brown, Hamilton'daki çiftliklerinde Doug adını verdikleri patatesi tesadüfen buldu.
© AP PhotoDonna, “İnanamadık. Çok büyüktü ama çirkin, mutant bir görünümü vardı” diye konuştu.
Donna, “İnanamadık. Çok büyüktü ama çirkin, mutant bir görünümü vardı” diye konuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2021
Donna, “İnanamadık. Çok büyüktü ama çirkin, mutant bir görünümü vardı” diye konuştu.
© AP Photo
Ardından, Craig-Brown'lar, Doug'u garajlarına çektilerini ve patatesi tartıklarını söyledi. Çift, Doug'ın tanınması için Guinness Rekorlar Kitabı’na başvurduklarını ve haber beklediklerini açıkladı.

'Şapka taktık, yürüyüşe çıkardık'

Diğer taraftan, patates 30 Ağustos'ta bulunmasından bu yana sosyal medyada ünlü oldu. Colin, Doug'u çekmek için küçük bir araba yaptığını belirterek, “Ona şapka taktık. Sosyal medyaya fotoğraflarını koydu. Yürüyüşe çıkardık. Hepsi çok eğlenceli. İnsanlardan çok iyi tepkiler alıyoruz” dedi.
Ancak Doug, zaman geçtikçe kurumaya ve ağırlığını kaybetmeye başladı.

'Temizledik ve dondurucuya koyduk'

Colin, "Doug biraz öfkelenmeye başladı. Bu yüzden onu temizledik ve dondurucuya koyduk. Onun kendi kendine büyüdüğünü ve en az iki yıl harcadığını düşünüyoruz. Bu, doğanın küçük hoş sürprizlerinden biri” dedi.
Doug’un geleceği ise şu an belirsiz. Çift ,onu patates cipsine dönüştürmeyi düşünürken yerel bir fabrika ondan vodka yapmayı teklif etti.
Niğde'de vatandaşlara ücretsiz patates dağıtılması - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2021
DÜNYA
Niğde'de 'Patates Kızartması Günü' kutlandı: Yaklaşık 2 ton kızartılmış patates dağıtıldı
13 Temmuz, 16:50
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:27Rusya’da 40 bin 735 yeni koronavirüs vakası
12:21ABD'li Senatör Menendez, sunduğu değişiklik önergesinde Türkiye'nin SİHA satışlarını tehlikeli buldu
12:20Yeni Zelanda'da dünyanın en büyük patatesi bulundu: 40 adet büyük boy cips yapılabiliyor
12:13Fırıncılar Federasyonu'ndan ekmek zammı duyurusu: Genelge tüm illere gönderildi
12:01İngiltere Başbakanı Johnson'a benzeyen hırsız sosyal medyada viral oldu
11:55ALİKEV, İstanbul Maratonu'nda kampanya düzenleyemiyor: Valilik izin vermedi
11:50Ukrayna’da termik santrallerin çoğu durdu
11:38Rekabet Kurumu Başkanı: Zincir marketlere fahiş fiyattan değil kartelleşme suçundan ceza kesildi
11:34Krizlerin pençesindeki Lübnan'ın turist geri kazanma kampanyasının telkini: Beni en deli halimle sev
11:30ABD, Demokrasi Zirvesi’ne NATO’dan sadece Türkiye ve Macaristan’ı davet etmedi
11:28Burcu Esmersoy Galatasaray'la anlaştı
11:28'Neşeli olsun' diye yeni doğan bebeklerinin başında davul çaldırdılar
11:10Çip sıkıntısı, Nintendo Switch satışlarını vurabilir
11:10Uzaya gidecek ilk Türk bir bilim insanı olacak
11:02Bakan Pakdemirli: Pestisit nedeni ile Rusya’dan geri dönen ürün yok
11:01Rusya’da düşen An-12 uçağındakilerin tamamının cenazelerinin kalıntıları bulundu
10:52Bakan Bilgin: Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret düşüncesiyle hareket ediyoruz
10:45Altun'dan 'Lütfi Elvan istifa etti' iddialarına: Sahte gündem oluşturmaya çalışmak kötülüktür
10:40Sağlık Bakanlığı: Kadavra bağışlarında istenilen düzeyde değiliz
10:37Kebap yemeye dalan snooker oyuncusu Ronnie O'Sullivan, maçını unuttu