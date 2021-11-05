https://tr.sputniknews.com/20211105/yeni-zelandada-dunyanin-en-buyuk-patatesi-bulundu-40-adet-buyuk-boy-cips-yapilabiliyor-1050507886.html

Yeni Zelanda'da dünyanın en büyük patatesi bulundu: 40 adet büyük boy cips yapılabiliyor

Yeni Zelanda'da dünyanın en büyük patatesi bulundu: 40 adet büyük boy cips yapılabiliyor

Yeni Zelanda'nın Hamilton kentinde yaşayan bir çift, arka bahçesindeki otları ayıklarken dünyanın en büyük patatesini buldu. Yaklaşık 8 kilogram ağırlığındaki... 05.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-05T12:20+0300

2021-11-05T12:20+0300

2021-11-05T12:23+0300

patates

yaşam

yeni zelanda

guinness rekorlar kitabı

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Yeni Zelanda’da bir çift, arka bahçesinde bulunan yaklaşık 8 kiloluk bir patates dünya rekorunu kırmaya aday oldu.Patatesin 7.8 kilogram ağırlığında olduğu ve Guinnes Rekorlar Kitabı’nda şu anda 'dünyanın en büyüğü' unvanına sahip olan patatesten yaklaşık 3 kilogram daha ağır olduğu belirtildi.Bununla birlikte, dev patates ile 52 adet büyük porsiyon fast food patates kızartması ve yaklaşık 40 adet büyük boy patates cipsi yapılabileceği açıklandı.NTV'nin aktardığına göre, Yeni Zelandalı çift Colin ve Donna Craig-Brown, Hamilton'daki çiftliklerinde Doug adını verdikleri patatesi tesadüfen buldu.Ardından, Craig-Brown'lar, Doug'u garajlarına çektilerini ve patatesi tartıklarını söyledi. Çift, Doug'ın tanınması için Guinness Rekorlar Kitabı’na başvurduklarını ve haber beklediklerini açıkladı.'Şapka taktık, yürüyüşe çıkardık'Diğer taraftan, patates 30 Ağustos'ta bulunmasından bu yana sosyal medyada ünlü oldu. Colin, Doug'u çekmek için küçük bir araba yaptığını belirterek, “Ona şapka taktık. Sosyal medyaya fotoğraflarını koydu. Yürüyüşe çıkardık. Hepsi çok eğlenceli. İnsanlardan çok iyi tepkiler alıyoruz” dedi.Ancak Doug, zaman geçtikçe kurumaya ve ağırlığını kaybetmeye başladı.'Temizledik ve dondurucuya koyduk'Colin, "Doug biraz öfkelenmeye başladı. Bu yüzden onu temizledik ve dondurucuya koyduk. Onun kendi kendine büyüdüğünü ve en az iki yıl harcadığını düşünüyoruz. Bu, doğanın küçük hoş sürprizlerinden biri” dedi.Doug’un geleceği ise şu an belirsiz. Çift ,onu patates cipsine dönüştürmeyi düşünürken yerel bir fabrika ondan vodka yapmayı teklif etti.

https://tr.sputniknews.com/20210713/nigdede-patates-kizartmasi-gunu-kutlandi-yaklasik-2-ton-kizartilmis-patates-dagitildi-1044956657.html

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patates, yeni zelanda, guinness rekorlar kitabı