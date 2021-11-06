https://tr.sputniknews.com/20211106/400-yillik-mona-lisa-replikasi-satisa-cikarilacak-200-bin-euroya-alici-bulmasi-bekleniyor-1050535766.html

400 yıllık Mona Lisa replikası satışa çıkarılacak: 200 bin euroya alıcı bulması bekleniyor

400 yıllık Mona Lisa replikası satışa çıkarılacak: 200 bin euroya alıcı bulması bekleniyor

Leonardo da Vinci'nin dünyaca ünlü Mona Lisa tablosunun birebir kopyası olan 400 yıllık bir tablo, Paris'te müzayedeye sunulacak. Tablonun 150 bin ile 200 bin... 06.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-06T06:46+0300

2021-11-06T06:46+0300

2021-11-06T06:49+0300

yaşam

leonardo da vinci

mona lisa

replika

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Fransa Kralı 1. François'in Leonardo da Vinci'den 1518'de satın aldığı ve bugün Paris'teki Louvre Müzesi'nde sergilenen Mona Lisa tablosunun replikaları sanatseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.Dünyanın en meşhur Mona Lisa replikalarından birinin birkaç ay önce rekor fiyata satılmasının ardından, salı günü Paris'teki Artcurial müzayede evi tarafından gerçekleştirilecek müzayedede 400 yıllık bir replika daha satışa sunulacak.1600'lü yıllarda resmedildiği belirtilen ve orjinaline neredeyse birebir oranda benzerliği nedeniyle ressamın orjinal Mona Lisa tablosunu yakından gördüğü tahmin edilen replikanın 1500 ila 200 bin euro arasında bir fiyata alıcı bulması bekleniyor.Haziran ayında 17. yüzyıldan kalma bir diğer Mona Lisa replikası, Avrupalı bir koleksiyoncu tarafından 2.9 milyon euroluk rekor bir fiyata satın alınmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211026/down-sendromlu-mona-lisa-turkevinde-sergilendi-1050195341.html

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leonardo da vinci, mona lisa, replika