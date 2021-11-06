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400 yıllık Mona Lisa replikası satışa çıkarılacak: 200 bin euroya alıcı bulması bekleniyor
400 yıllık Mona Lisa replikası satışa çıkarılacak: 200 bin euroya alıcı bulması bekleniyor
Leonardo da Vinci'nin dünyaca ünlü Mona Lisa tablosunun birebir kopyası olan 400 yıllık bir tablo, Paris'te müzayedeye sunulacak. Tablonun 150 bin ile 200 bin... 06.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-06T06:46+0300
2021-11-06T06:49+0300
yaşam
leonardo da vinci
mona lisa
replika
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Fransa Kralı 1. François'in Leonardo da Vinci'den 1518'de satın aldığı ve bugün Paris'teki Louvre Müzesi'nde sergilenen Mona Lisa tablosunun replikaları sanatseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.Dünyanın en meşhur Mona Lisa replikalarından birinin birkaç ay önce rekor fiyata satılmasının ardından, salı günü Paris'teki Artcurial müzayede evi tarafından gerçekleştirilecek müzayedede 400 yıllık bir replika daha satışa sunulacak.1600'lü yıllarda resmedildiği belirtilen ve orjinaline neredeyse birebir oranda benzerliği nedeniyle ressamın orjinal Mona Lisa tablosunu yakından gördüğü tahmin edilen replikanın 1500 ila 200 bin euro arasında bir fiyata alıcı bulması bekleniyor.Haziran ayında 17. yüzyıldan kalma bir diğer Mona Lisa replikası, Avrupalı bir koleksiyoncu tarafından 2.9 milyon euroluk rekor bir fiyata satın alınmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211026/down-sendromlu-mona-lisa-turkevinde-sergilendi-1050195341.html
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leonardo da vinci, mona lisa, replika

400 yıllık Mona Lisa replikası satışa çıkarılacak: 200 bin euroya alıcı bulması bekleniyor

06:46 06.11.2021 (güncellendi: 06:49 06.11.2021)
© WikipediaMona Lisa
Mona Lisa - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2021
© Wikipedia
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Leonardo da Vinci'nin dünyaca ünlü Mona Lisa tablosunun birebir kopyası olan 400 yıllık bir tablo, Paris'te müzayedeye sunulacak. Tablonun 150 bin ile 200 bin euro arasındaki bir fiyata alıcı bulması bekleniyor.
Fransa Kralı 1. François'in Leonardo da Vinci'den 1518'de satın aldığı ve bugün Paris'teki Louvre Müzesi'nde sergilenen Mona Lisa tablosunun replikaları sanatseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.
Dünyanın en meşhur Mona Lisa replikalarından birinin birkaç ay önce rekor fiyata satılmasının ardından, salı günü Paris'teki Artcurial müzayede evi tarafından gerçekleştirilecek müzayedede 400 yıllık bir replika daha satışa sunulacak.
1600'lü yıllarda resmedildiği belirtilen ve orjinaline neredeyse birebir oranda benzerliği nedeniyle ressamın orjinal Mona Lisa tablosunu yakından gördüğü tahmin edilen replikanın 1500 ila 200 bin euro arasında bir fiyata alıcı bulması bekleniyor.
Haziran ayında 17. yüzyıldan kalma bir diğer Mona Lisa replikası, Avrupalı bir koleksiyoncu tarafından 2.9 milyon euroluk rekor bir fiyata satın alınmıştı.
'Down Sendromlu Mona Lisa' Türkevi’nde sergilendi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2021
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'Down Sendromlu Mona Lisa' Türkevi’nde sergilendi
26 Ekim, 15:33
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