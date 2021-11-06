https://tr.sputniknews.com/20211106/5-yargi-paketini-iceren-kanun-teklifi-tbmm-adalet-komisyonunda-kabul-edildi-1050532893.html

5. Yargı Paketi'ni içeren kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi

5. Yargı Paketi'ni içeren kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi

54 maddeden oluşan ve 'İcra yoluyla çocuk teslimi'nde değişikliğin de dahil olduğu 8 maddede değişiklik öngören 5. Yargı Paketi'ni içeren İcra ve İflas Kanunu... 06.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-06T01:24+0300

2021-11-06T01:24+0300

2021-11-06T01:34+0300

tbmm

türkiye

yargı

paket

yargı reformu

tbmm anayasa ve adalet komisyonu

adalet komisyonu

5. yargı paketi

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Kabul edilen kanun teklifine göre, İcra ve İflas Daireleri'nde iş yoğunluğu veya personel sayısının fazla olduğu icra dairelerinde dairenin düzenli, uyumlu ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla Adalet Bakanlığı tarafından icra müdür ve müdür yardımcıları arasından, icra müdürünün yetkilerini haiz bir icra başmüdürü görevlendirilebilecek.Adalet Bakanlığı tarafından yetki çevresi de belirlenmek suretiyle bir veya birden fazla icra daireleri başkanlığı kurulabilecek.Ücreti ilgililer tarafından verilirse icra mahkemesince icranın geri bırakılması Hakkı'nda karar hükmün veren mahkemeye ve icra dairesine en uygun vasıtalarla bildirilir.Haczi yapan memur, sicile kayıtlı mallar hariç olmak üzere haczettiği malın kıymetini takdir edecek, icabında bilirkişiye müracaat edebilecek. Haczedilmiş ancak muhafaza altına alınmamış mallar satış talebi üzerine muhafaza altına alınacak veya ihale alıcısına teslime hazır hale getirilecek, aksi takdirde satış yapılamayacak.Alacaklı veya borçlu hacizden itibaren bir yıl içinde haczolunan malın satışını isteyebilecek. Bir yıllık süre içinde satışı istenip de arttırma sonucu satışı gerçekleştirilmeyen mahfuz hakkında satış isteme süresi satışı isteyen alacaklı bakımından bir yıl daha uzatılabilecek.Borçlunun borcunu muntazam taksitlerle ödemeyi taahhüdü veya alacaklı ile borçlunun hacizden önce ya da sonra borcun taksitlendirilmesi için yapacakları sözleşme nedeniyle icra daireklerinde düzenlenecek tutanak veya kağıt damga vergisinden istisna tutulacak. ,Borçlu kıymet takdiri tebliğinden itibaren yedi gün içindir haczedilen malın Rıza'n satışı için kendisine yetki verilmesini talep edebilir.Haczolunan mal Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemine entegre elektronik satış portalında açıkmış arttırma Suretiyle yapılacak. Açık artırmaya teklif verme süresi yedi gündür.İhale alıcısı, ihalenin feshi talep edilmiş olsa dahi arttırma sonuç tutacağının ilanından itibaren yedi gün içinde nakden ödemesi yapacak. Mahkeme kararı kişisel ilişki düzenlemesinin gereklerinin yerine getirilmemesi halinde çocuğun menfaatlerine aykırı olmamak kaydıyla velayetin değiştirilebileceğini ihtar edebilir.Velayet kendisinde bırakılan anne veya bab, kişisel ilişki düzenlemesinin gereklerini yerine getirmezse çocuğun menfaatine aykırı olmak kaydıyla velayet değiştirilebilecek.Çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair aile mahkemeleri tarafından verilen ilam ve tedbir kararları., çocuğun üstün yararı esas alınarak, Adalet Bakanlığınca kurulan adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüğünce yerine getirilir. Müdürlüklerde müdür, müdür yardımcısı ve personel ile psikolog, pedagog, sosyal çatışmacı görevlendirilir.Çocuk teslimine dair ilam veya tedbir kararları, yükümlüsü tarafından Rıza'yla yerine getirilmediği takdirde hak sahibi, ilam veya tedbir kararının yerine getirilmesi için müdürlüğe başvurabilecek.Çocuk teslimi müdürlükçe belirlenen yerlerde teslim edilecek.

https://tr.sputniknews.com/20211103/cocuk-haczi-son-bulacak-mi-1050444830.html

https://tr.sputniknews.com/20210915/5-yargi-paketi-icin-calismalar-basladi-eylem-plani-neleri-kapsiyor-1048926645.html

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