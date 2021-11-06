https://tr.sputniknews.com/20211106/abd-medyasi-rusya-washingtonu-stratejik-kabusa-dusurdu-1050534057.html
ABD medyası: Rusya, Washington’u stratejik kabusa düşürdü
ABD medyası: Rusya, Washington’u stratejik kabusa düşürdü
ABD merkezli 19FortyFive analiz sitesi, Rusya ve Çin’in ABD’ye karşı işbirliğinin Washington için gerçek stratejik kabus olduğunu belirtti. 06.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-06T02:38+0300
2021-11-06T02:38+0300
2021-11-06T02:39+0300
dünya
analiz
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19FortyFive yazarı Clint Mallory, “İki güç yeteneklerini birleştirirse yenmesi neredeyse imkansız bir düşman haline gelecekler, siyasi irademiz olsa dahi” ifadesini kullandı.ABD’nin, Rusya ve Çin arasında gizli sürtüşmeleri kışkırtabileceğini belirten Mallory, Rusya’yı Çin’in kucağından kurtarmak için Moskova’yla sağlam bir diyalogun başlatılması gerektiğini yazdı.Rusların algısında, temel tehdidin Avrupa’dan geldiği anımsatılırken NATO’nun Rusya sınırlarına yaklaşmasının bu ülkenin stratejik konumunda zayıflamaya yol açtığı kaydedildi. ABD’li gazeteci, “Bu, ABD’nin bu ülkenin güvenliğine küçük, sembolik katkının bile Rusya’nın davranışı üzerinde orantısız bir etkisi olabileceği ve Çin'e karşı tavrını lehimize değiştireceği anlamına geliyor” dedi.Ancak Washington’un Moskova’ya yönelmesinin Doğu Avrupa ülkelerine zarar vermemesi gerektiğini belirten Mallory, Baltık ülkeleri, Polonya ve Ukrayna’nın da çıkarlarının dikkate alınması gerektiğini kaydetti.NATO’nun doğuya yayılmasıyla ilgili Rusya’yla müzakereleri başlatmayı, CAATSA yasasını zayıflatmayı veya düzeltmeyi, Rusya’yı G7 kulübüne yeniden almayı ve askeri alanda diyalog başlatmayı teklif eden gazeteci, “Ama bu sadece bir başlangıç noktası” diye ekledi.Yazıda, ABD’nin, Rusya’yı kendi tarafına çekmeyi başarması durumunda, kaynaklarının büyük kısmını ‘Amerika’yı tehdit eden’ Çin’e yönlendirebileceği savunuldu.
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analiz, abd, rusya, çin, clint mallory
ABD medyası: Rusya, Washington’u stratejik kabusa düşürdü
02:38 06.11.2021 (güncellendi: 02:39 06.11.2021)
ABD merkezli 19FortyFive analiz sitesi, Rusya ve Çin’in ABD’ye karşı işbirliğinin Washington için gerçek stratejik kabus olduğunu belirtti.
19FortyFive
yazarı Clint Mallory, “İki güç yeteneklerini birleştirirse yenmesi neredeyse imkansız bir düşman haline gelecekler, siyasi irademiz olsa dahi”
ifadesini kullandı.
ABD’nin, Rusya ve Çin arasında gizli sürtüşmeleri kışkırtabileceğini belirten Mallory, Rusya’yı Çin’in kucağından kurtarmak için Moskova’yla sağlam bir diyalogun başlatılması gerektiğini yazdı.
Rusların algısında, temel tehdidin Avrupa’dan geldiği anımsatılırken NATO’nun Rusya sınırlarına yaklaşmasının bu ülkenin stratejik konumunda zayıflamaya yol açtığı kaydedildi. ABD’li gazeteci, “Bu, ABD’nin bu ülkenin güvenliğine küçük, sembolik katkının bile Rusya’nın davranışı üzerinde orantısız bir etkisi olabileceği ve Çin'e karşı tavrını lehimize değiştireceği anlamına geliyor” dedi.
Ancak Washington’un Moskova’ya yönelmesinin Doğu Avrupa ülkelerine zarar vermemesi gerektiğini belirten Mallory, Baltık ülkeleri, Polonya ve Ukrayna’nın da çıkarlarının dikkate alınması gerektiğini kaydetti.
NATO’nun doğuya yayılmasıyla ilgili Rusya’yla müzakereleri başlatmayı, CAATSA yasasını zayıflatmayı veya düzeltmeyi, Rusya’yı G7 kulübüne yeniden almayı ve askeri alanda diyalog başlatmayı teklif eden gazeteci, “Ama bu sadece bir başlangıç noktası” diye ekledi.
Yazıda, ABD’nin, Rusya’yı kendi tarafına çekmeyi başarması durumunda, kaynaklarının büyük kısmını ‘Amerika’yı tehdit eden’ Çin’e yönlendirebileceği savunuldu.