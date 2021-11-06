https://tr.sputniknews.com/20211106/abdde-iki-sirtlanin-koronavirus-testi-pozitif-cikti-1050539583.html

ABD'de iki sırtlanın koronavirüs testi pozitif çıktı

ABD'de iki sırtlanın koronavirüs testi pozitif çıktı

ABD'deki Denver Hayvanat Bahçesi'nde 2 sırtlanın koronavirüse yakalandığı tespit edildi. Daha önce sırtlanlar arasında hiç vaka görülmemişti. 06.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-06T12:31+0300

2021-11-06T12:31+0300

2021-11-06T12:36+0300

koronavirüs

abd

sırtlan

koronavirüs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/07/1048673181_0:0:1952:1098_1920x0_80_0_0_edce6d4f0e0443e4041bc1b18c14f121.jpg

Ulusal Veterinerlik Hizmetleri Laboratuvarları tarafından yapılan açıklamaya göre hayvanat bahçesindeki birkaç aslanın hastalanmasının ardından çeşitli hayvanlardan örnekler alındı.T24'ün aktardığı habere göre, sırtlanların yanı sıra hayvanat bahçesindeki 11 aslan ve 2 kaplanın Kovid-19 testi pozitif çıktı.Hayvanat bahçesinden yapılan açıklamada, "Sırtlanlar güçlü ve dirençli olmalarıyla ünlüdürler. Karakabarcık, kuduz ve gençlik hastalığına karşı toleranslıdırlar. İyileşmeleri bekleniyor" denildi.Yetkililer, 22 yaşındaki Ngozi ve 23 yaşındaki Kibo isimli sırtlanların 'uyuşukluk, burun akıntısı ve öksürük' gibi hafif semptomlar gösterdiğini ifade etti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, sırtlan, koronavirüs