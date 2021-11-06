https://tr.sputniknews.com/20211106/abdde-siyah-ahmaud-arberynin-cinayet-davasi-zorlu-juri-seciminin-ardindan-basladi-1050533739.html

ABD'de, siyah Ahmaud Arbery'nin cinayet davası zorlu jüri seçiminin ardından başladı

ABD'de, siyah Ahmaud Arbery'nin cinayet davası zorlu jüri seçiminin ardından başladı

ABD'de geçen yıl ormanlık alanda koşu yapan Ahmaud Arbery'yi öldürmekle suçlanan 3 kişinin yargılanmasına, zorlu bir jüri seçimi sonrası başlandı. 06.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-06T02:18+0300

2021-11-06T02:18+0300

2021-11-06T02:18+0300

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abd

irkçı saldırı

cinayet

ahmaud arbery

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Georgia eyaletinde Şubat 2020'de siyah Arbery'yi silahla öldürmekle suçlanan 3 tutuklunun, 2 buçuk hafta süren jüri seçiminin ardından yargılanma sürecine geçildi.Mahkeme kayıtlarına göre, Savcı Linda Dunikoski duruşmanın ilk gününde jüri üyelerine, sanıkların hatalı varsayımlarının 25 yaşındaki bir siyah gencin hayatına mal olduğunu söyledi.Dunikoski jüriye, "Bu sanıkların üçü de yaptıkları her şeye gerçek kayıtlara değil, varsayımlara dayanarak karar verdiler" dedi.Yüksek Mahkeme Yargıcı Timothy Walmsley ve sadece bir siyah üyesi bulunan "tartışmalı" jüri üyelerinin yemin etmesiyle yargılamaya başlayan mahkemenin yetkilileri, davanın iki hafta veya daha fazla sürebileceğini belirtti.Sanıklar, söz konusu duruşma sonucu beraat etse bile "federal nefret suçu" başlığı altında 7 Şubat 2022'de başlaması beklenen bir diğer yargılamayla karşı karşıya kalacak.Ahmaud Arbery cinayetiGeorgia'nın Brunswick kentinde, 23 Şubat 2020'de, Gregory McMichael ve oğlu Travis McMichael, koşu yapan 25 yaşındaki Ahmaud Arbery'e saldırmıştı.William Bryan adlı komşuları tarafından çekilen saldırı videosu 5 Mayıs 2020'de sosyal medyaya düşünce ülke çapında infial uyandırmış ve beyaz baba ile oğlu 7 Mayıs'ta tutuklanmıştı.Ülkede tepkiyle karşılanan 28 saniyelik kayıtta, baba ile oğlunun koşu yapan Arbery'e kamyonetleriyle yaklaştığı, Travis McMichael'in araçtan inerek Arbery ile itiştiği, daha sonra siyah adamın silahla vurulduğu ve yere düşmeden önce sendeleyerek yürüdüğü görülüyordu.

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abd, irkçı saldırı, cinayet, ahmaud arbery