https://tr.sputniknews.com/20211106/adalarda-plan-yapma-yetkisi-ibbden-alindi-cevre-ve-sehircilik-bakanligina-verildi-1050539685.html
Adalar’da plan yapma yetkisi İBB'den alındı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na verildi
Adalar’da plan yapma yetkisi İBB'den alındı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na verildi
Adalar’da plan yapma ve onaylama yetkisi İBB’nin elinden alınarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na verildi. 06.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-06T12:35+0300
2021-11-06T12:35+0300
2021-11-06T12:33+0300
türkiye
ibb
çevre ve şehircilik bakanlığı
resmi gazete
adalar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/13/1049959737_0:4:512:292_1920x0_80_0_0_bd28166d7c0a25904d6008836aba871c.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Marmara Denizi ve Adalar, “Özel Çevre Koruma Bölgesi” ilan edildi.Karara göre, İstanbul'un Adalar ilçesi (Prens Adaları) ile Balıkesir'in Erdek ve Marmara ilçeleri sınırlarındaki mevcut her ölçekteki plan, plan kararları ve projeler konusunda söz konusu KHK hükümlerine göre yapılacak değerlendirme sonuçlanıncaya kadar herhangi bir uygulama yapılamayacak. Bölgedeki faaliyetlerle ilgili tedbirlerin alınması, kontrolü ve izlenmesi yetkisi de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ait olacak.Karara İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Akgün söz konusu kararın "çok kritik bir sonucu olduğuna" dikkat çekerek “Adalar'da imar planı yapma ve onaylama yetkisi İBB elinden alınarak Bakanlığa geçmiştir” dedi.Akgün, şu ifadeleri kullandı:"Adalar’ın yıllardır bir imar planı bulunmuyor.Göreve geldikten itibaren hızla çalışmaları başlatıp, Türkiye’de ilk kez yürütülen katılımcı bir süreçle Adalar’ın Nazım İmar Planlarını hazırlayıp Haziran 2021’de İBB Meclisi’ne sunduk.Yine Türkiye’de ilk kez, Adalar’ın geleceğini ortak akılla belirleyen, vizyon ve politikaları ortaya koyan bütüncül, yenilikçi, katılımcı ve korumacı bir yaklaşımla ‘Adalar Strateji Belgesi’ni hazırladık, kamuoyuna ve Meclis’e sunduk.Tüm bunlara ilişkin hızla karar alınıp, Adalar’ı korumak adına sürecin devam etmesini beklerken, bugünkü karar ile birlikte Adalar’daki imar planı yapma, onaylama ve ilgili diğer uygulamaları yürütme yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na geçmiş oldu.Adalar’ın tamamı sit alanı. Doğal Sit ve Kıyı Alanlarında plan onama yetkisi de zaten Bakanlığa ait. Peki bu kararla ne değişti? Şimdiye kadar planlar İBB tarafından yapılıp, Meclis kararı ile Bakanlığa gidiyordu. Artık, İBB ve ilçe belediyesi bütün yetkisini kaybetti!Marmara Denizi’nin korunması son derece hayati! Ama Marmara Denizi’ni kirleten Adalar değil. İmar planlarının yetkisini alarak da bu gidişata önlem almak hiç mümkün değil. Kurumlar arası eşgüdüm, strateji planı, bütünleşik kıyı yönetimi gerekli. Ve bunları yapmaya engel de yok!Son bir not: 2013 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Yassıada ve Sivriada’nın planları yapıldı. 2015’te Kongre ve Turizm Merkezi olarak inşaatları başladı."
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/13/1049959737_0:0:512:384_1920x0_80_0_0_6b5a15969ab158763771a9f0919e719d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ibb, çevre ve şehircilik bakanlığı, resmi gazete, adalar
Adalar’da plan yapma yetkisi İBB'den alındı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na verildi
Adalar’da plan yapma ve onaylama yetkisi İBB’nin elinden alınarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan karara
göre Marmara Denizi ve Adalar, “Özel Çevre Koruma Bölgesi” ilan edildi.
Karara göre, İstanbul'un Adalar ilçesi (Prens Adaları) ile Balıkesir'in Erdek ve Marmara ilçeleri sınırlarındaki mevcut her ölçekteki plan, plan kararları ve projeler konusunda söz konusu KHK hükümlerine göre yapılacak değerlendirme sonuçlanıncaya kadar herhangi bir uygulama yapılamayacak. Bölgedeki faaliyetlerle ilgili tedbirlerin alınması, kontrolü ve izlenmesi yetkisi de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ait olacak.
Karara İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Akgün söz konusu kararın "çok kritik bir sonucu olduğuna" dikkat çekerek “Adalar'da imar planı yapma ve onaylama yetkisi İBB elinden alınarak Bakanlığa geçmiştir” dedi.
Akgün, şu ifadeleri kullandı:
"Adalar’ın yıllardır bir imar planı bulunmuyor.Göreve geldikten itibaren hızla çalışmaları başlatıp, Türkiye’de ilk kez yürütülen katılımcı bir süreçle Adalar’ın Nazım İmar Planlarını hazırlayıp Haziran 2021’de İBB Meclisi’ne sunduk.
Yine Türkiye’de ilk kez, Adalar’ın geleceğini ortak akılla belirleyen, vizyon ve politikaları ortaya koyan bütüncül, yenilikçi, katılımcı ve korumacı bir yaklaşımla ‘Adalar Strateji Belgesi’ni hazırladık, kamuoyuna ve Meclis’e sunduk.
Tüm bunlara ilişkin hızla karar alınıp, Adalar’ı korumak adına sürecin devam etmesini beklerken, bugünkü karar ile birlikte Adalar’daki imar planı yapma, onaylama ve ilgili diğer uygulamaları yürütme yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na geçmiş oldu.
Adalar’ın tamamı sit alanı. Doğal Sit ve Kıyı Alanlarında plan onama yetkisi de zaten Bakanlığa ait. Peki bu kararla ne değişti? Şimdiye kadar planlar İBB tarafından yapılıp, Meclis kararı ile Bakanlığa gidiyordu. Artık, İBB ve ilçe belediyesi bütün yetkisini kaybetti!
Marmara Denizi’nin korunması son derece hayati! Ama Marmara Denizi’ni kirleten Adalar değil. İmar planlarının yetkisini alarak da bu gidişata önlem almak hiç mümkün değil. Kurumlar arası eşgüdüm, strateji planı, bütünleşik kıyı yönetimi gerekli. Ve bunları yapmaya engel de yok!
Son bir not: 2013 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Yassıada ve Sivriada’nın planları yapıldı. 2015’te Kongre ve Turizm Merkezi olarak inşaatları başladı."