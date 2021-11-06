https://tr.sputniknews.com/20211106/aksener-liyakatsizlik-ve-kayirmacilik-genclerin-ulkeye-dair-umutlarini-yok-ediyor-1050535622.html

Akşener: Liyakatsizlik ve kayırmacılık, gençlerin ülkeye dair umutlarını yok ediyor

Akşener: Liyakatsizlik ve kayırmacılık, gençlerin ülkeye dair umutlarını yok ediyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener konuşmasında, "Liyakate dikkat edilmemesi ve kayırmacılık inanılmaz boyutlara ulaşmış durumda. Tek adam rejiminin... 06.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-06T05:52+0300

2021-11-06T05:52+0300

2021-11-06T05:52+0300

politika

türkiye

meral akşener

iyi parti

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bingöl'de gerçekleştirdiği esnaf ve halk ziyaretleri sonrası açıklamarda bulundu.Ülkedeki ortak sorunun işsizlik ve ekonomik kriz olduğunu söyleyen Akşener, "Yoksulluk, esnafın zor durumundaki hali, zamlar, vatandaşın alım gücünün düşmesi ortak. Pek çok işsiz gencin, üniversite mezunu işsiz gencin asgari ücretle bile iş bulamayıp umutsuz bir şekilde kahve köşelerinde beklediği o sorun ortak" dedi.Bir ortak mesele daha olduğunu aktaran Akşener, bunu kimsenin dillendirmediğini kaydetti. Akşener, "Biz onu çalışıyoruz. Derin yoksulluk diye bir kavram var. Şimdi köylerde üretim durunca şehirde çoluğuna çocuğuna gıda yardımı yapma işlemi ortadan kalkmış, dolayısıyla İstanbul'da başka şehirlerde de özellikle çocuklarda bodurluk başladı. Yani 11 yaşında zannettiğiniz çocuğun 14 yaşında olduğunu görebiliyorsunuz. Acilen, aslında üzerinde durmamız gereken şey o. Şimdi vatandaşın durumu kötü dediğim zaman iktidar partisi çıkıp çemkiriyor. Ama gece bir şey yiyip yatıyor çocuk. Protein yok içinde. Süt, yoğurt, yumurta, et yok. Dengesi yok. Dolayısıyla da bodurluk başlamış durumda" ifadelerini kullandı.'Kayırmacılık inanılmaz boyutlara ulaşmış durumda'Çiftçinin, besicinin probleminin herkesin sorunu olduğunu ifade eden Akşener, liyakate de dikkat edilmediğini savundu.Akşener, konuşmasını şöyle sürdürdü:

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türkiye, meral akşener, iyi parti