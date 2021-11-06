https://tr.sputniknews.com/20211106/aksener-liyakatsizlik-ve-kayirmacilik-genclerin-ulkeye-dair-umutlarini-yok-ediyor-1050535622.html
Akşener: Liyakatsizlik ve kayırmacılık, gençlerin ülkeye dair umutlarını yok ediyor
Akşener: Liyakatsizlik ve kayırmacılık, gençlerin ülkeye dair umutlarını yok ediyor
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener konuşmasında, "Liyakate dikkat edilmemesi ve kayırmacılık inanılmaz boyutlara ulaşmış durumda. Tek adam rejiminin... 06.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-06T05:52+0300
2021-11-06T05:52+0300
2021-11-06T05:52+0300
politika
türkiye
meral akşener
iyi parti
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bingöl'de gerçekleştirdiği esnaf ve halk ziyaretleri sonrası açıklamarda bulundu.Ülkedeki ortak sorunun işsizlik ve ekonomik kriz olduğunu söyleyen Akşener, "Yoksulluk, esnafın zor durumundaki hali, zamlar, vatandaşın alım gücünün düşmesi ortak. Pek çok işsiz gencin, üniversite mezunu işsiz gencin asgari ücretle bile iş bulamayıp umutsuz bir şekilde kahve köşelerinde beklediği o sorun ortak" dedi.Bir ortak mesele daha olduğunu aktaran Akşener, bunu kimsenin dillendirmediğini kaydetti. Akşener, "Biz onu çalışıyoruz. Derin yoksulluk diye bir kavram var. Şimdi köylerde üretim durunca şehirde çoluğuna çocuğuna gıda yardımı yapma işlemi ortadan kalkmış, dolayısıyla İstanbul'da başka şehirlerde de özellikle çocuklarda bodurluk başladı. Yani 11 yaşında zannettiğiniz çocuğun 14 yaşında olduğunu görebiliyorsunuz. Acilen, aslında üzerinde durmamız gereken şey o. Şimdi vatandaşın durumu kötü dediğim zaman iktidar partisi çıkıp çemkiriyor. Ama gece bir şey yiyip yatıyor çocuk. Protein yok içinde. Süt, yoğurt, yumurta, et yok. Dengesi yok. Dolayısıyla da bodurluk başlamış durumda" ifadelerini kullandı.'Kayırmacılık inanılmaz boyutlara ulaşmış durumda'Çiftçinin, besicinin probleminin herkesin sorunu olduğunu ifade eden Akşener, liyakate de dikkat edilmediğini savundu.Akşener, konuşmasını şöyle sürdürdü:
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türkiye, meral akşener, iyi parti
Akşener: Liyakatsizlik ve kayırmacılık, gençlerin ülkeye dair umutlarını yok ediyor
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener konuşmasında, "Liyakate dikkat edilmemesi ve kayırmacılık inanılmaz boyutlara ulaşmış durumda. Tek adam rejiminin Türkiye’yi getirdiği nokta budur" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bingöl'de gerçekleştirdiği esnaf ve halk ziyaretleri sonrası açıklamarda bulundu.
Ülkedeki ortak sorunun işsizlik ve ekonomik kriz olduğunu söyleyen Akşener, "Yoksulluk, esnafın zor durumundaki hali, zamlar, vatandaşın alım gücünün düşmesi ortak. Pek çok işsiz gencin, üniversite mezunu işsiz gencin asgari ücretle bile iş bulamayıp umutsuz bir şekilde kahve köşelerinde beklediği o sorun ortak" dedi.
Bir ortak mesele daha olduğunu aktaran Akşener, bunu kimsenin dillendirmediğini kaydetti. Akşener, "Biz onu çalışıyoruz. Derin yoksulluk diye bir kavram var. Şimdi köylerde üretim durunca şehirde çoluğuna çocuğuna gıda yardımı yapma işlemi ortadan kalkmış, dolayısıyla İstanbul'da başka şehirlerde de özellikle çocuklarda bodurluk başladı. Yani 11 yaşında zannettiğiniz çocuğun 14 yaşında olduğunu görebiliyorsunuz. Acilen, aslında üzerinde durmamız gereken şey o. Şimdi vatandaşın durumu kötü dediğim zaman iktidar partisi çıkıp çemkiriyor. Ama gece bir şey yiyip yatıyor çocuk. Protein yok içinde. Süt, yoğurt, yumurta, et yok. Dengesi yok. Dolayısıyla da bodurluk başlamış durumda" ifadelerini kullandı.
'Kayırmacılık inanılmaz boyutlara ulaşmış durumda'
Çiftçinin, besicinin probleminin herkesin sorunu olduğunu ifade eden Akşener, liyakate de dikkat edilmediğini savundu.
Akşener, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Liyakate dikkat edilmemesi ve kayırmacılık inanılmaz boyutlara ulaşmış durumda. Kayırma, gençlerin bu ülkeye dair umutlarının, heyecanlarının ve hizmet etme aşklarının ortadan kalkmasına neden oluyor. Tek adam rejiminin Türkiye’yi getirdiği nokta budur. Bir günde 32 bin imza atması gereken şahıs bu işi yapamaz. Orada bende oturuyor olsam olmaz. İstişarenin, kanunun, yargının, liyakatin ortadan kalktığı bir noktada kafaya göre kararların alındığı, ağızdan çıkan lafların kanun sayıldığı bir noktada bireysel olarak veya toplumsal olarak karşılaştığınız sorunların çözüm mecraları ortadan kalkmış oluyor. Lütfen seçmenler gücünün farkında olsun. Danışmanı 5 maaş alıyor sen açsın, sen işsizsin. Bunları ortadan kaldırıp gerçek dertler üzerinden mücadele edeceğiz. Gerçek dertlere dikkat çekmeye devam edeceğiz."