https://tr.sputniknews.com/20211106/bakan-akar-azerbaycan-kimmis-turk-kimmis-bunu-herkes-gordu--1050534240.html

Bakan Akar: Azerbaycan kimmiş, Türk kimmiş bunu herkes gördü

Bakan Akar: Azerbaycan kimmiş, Türk kimmiş bunu herkes gördü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Azerbaycanlı kardeşlerimiz 'yeter artık' diyerek 44 günde büyük bir zafere ulaştılar ve öz topraklarını Ermenistan... 06.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-06T02:54+0300

2021-11-06T02:54+0300

2021-11-06T02:54+0300

dünya

azerbaycan

hulusi akar

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu ile Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katıldı.Saygı duruşunun ardından Türkiye ve Azerbaycan ulusal marşlarının çalınmasıyla başlayan törende konuşan Akar, İki ülke arasında dostluktan öte kardeşlik bağlarının bulunduğunu, işbirliğinin tüm alanlarda artarak devam ettiğini ifade ederek, şunları söyledi:Ermenistan'ın 30 sene önce Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sini işgal ettiğini, 1 milyon insanın büyük cefalar çektiğini hatırlatan Akar, şunları söyledi:Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu irade ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in liderliğiyle kazanılan zaferin kıymetinin bilinmesinin önemine değinen Akar, "Bundan geri dönüş olmaması için alınması gereken tedbirlerin hepsini gece-gündüz çalışmak suretiyle almamız lazım" dedi.İki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki askeri eğitim ve işbirliğinin devam ettiğini belirten Akar, şunları kaydetti:TSK ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde mayın ve el yapımı arama ve imha faaliyetlerinin yoğun şekilde devam ettiğini dile getiren Akar, "Bugüne kadar büyük temizlik yapıldı, yapılmaya devam ediliyor. Temizlenen bu bölgelerde süratle diğer iş kolları, tarım ve hayvancılık devreye girerek bölgenin refah bölgesi olmasına da gayret gösterilmektedir. Bu, Ermenistan dahil hepimiz için bir fırsattır" değerlendirmesinde bulundu.Atatürk'ün "Azerbaycan'ın derdi bizim derdimiz; sevinci bizim sevincimizdir", Haydar Aliyev'in "Tek millet iki devlet" ifadelerini hatırlatan Akar, Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak tarihi, değerleriyle kederde ve kıvançta bir ve beraber olduğunu vurguladı.Kahramanlık destanı yazan Azerbaycan ordusunun her bir ferdini tebrik eden, şehitlere rahmet, gazilere şifa dileyen Akar, sözlerini, "Üç renkli bayrağınla mesut yaşa, çok yaşa Azerbaycan, yaşasın Türkiye, Azerbaycan kardeşliği" ifadesiyle tamamladı.

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azerbaycan, hulusi akar