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https://tr.sputniknews.com/20211106/bakan-akar-azerbaycan-kimmis-turk-kimmis-bunu-herkes-gordu--1050534240.html
Bakan Akar: Azerbaycan kimmiş, Türk kimmiş bunu herkes gördü
Bakan Akar: Azerbaycan kimmiş, Türk kimmiş bunu herkes gördü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Azerbaycanlı kardeşlerimiz 'yeter artık' diyerek 44 günde büyük bir zafere ulaştılar ve öz topraklarını Ermenistan... 06.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-06T02:54+0300
2021-11-06T02:54+0300
dünya
azerbaycan
hulusi akar
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu ile Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katıldı.Saygı duruşunun ardından Türkiye ve Azerbaycan ulusal marşlarının çalınmasıyla başlayan törende konuşan Akar, İki ülke arasında dostluktan öte kardeşlik bağlarının bulunduğunu, işbirliğinin tüm alanlarda artarak devam ettiğini ifade ederek, şunları söyledi:Ermenistan'ın 30 sene önce Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sini işgal ettiğini, 1 milyon insanın büyük cefalar çektiğini hatırlatan Akar, şunları söyledi:Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu irade ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in liderliğiyle kazanılan zaferin kıymetinin bilinmesinin önemine değinen Akar, "Bundan geri dönüş olmaması için alınması gereken tedbirlerin hepsini gece-gündüz çalışmak suretiyle almamız lazım" dedi.İki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki askeri eğitim ve işbirliğinin devam ettiğini belirten Akar, şunları kaydetti:TSK ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde mayın ve el yapımı arama ve imha faaliyetlerinin yoğun şekilde devam ettiğini dile getiren Akar, "Bugüne kadar büyük temizlik yapıldı, yapılmaya devam ediliyor. Temizlenen bu bölgelerde süratle diğer iş kolları, tarım ve hayvancılık devreye girerek bölgenin refah bölgesi olmasına da gayret gösterilmektedir. Bu, Ermenistan dahil hepimiz için bir fırsattır" değerlendirmesinde bulundu.Atatürk'ün "Azerbaycan'ın derdi bizim derdimiz; sevinci bizim sevincimizdir", Haydar Aliyev'in "Tek millet iki devlet" ifadelerini hatırlatan Akar, Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak tarihi, değerleriyle kederde ve kıvançta bir ve beraber olduğunu vurguladı.Kahramanlık destanı yazan Azerbaycan ordusunun her bir ferdini tebrik eden, şehitlere rahmet, gazilere şifa dileyen Akar, sözlerini, "Üç renkli bayrağınla mesut yaşa, çok yaşa Azerbaycan, yaşasın Türkiye, Azerbaycan kardeşliği" ifadesiyle tamamladı.
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azerbaycan, hulusi akar

Bakan Akar: Azerbaycan kimmiş, Türk kimmiş bunu herkes gördü

02:54 06.11.2021
© AAMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu ile Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katıldı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu ile Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2021
© AA
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Azerbaycanlı kardeşlerimiz 'yeter artık' diyerek 44 günde büyük bir zafere ulaştılar ve öz topraklarını Ermenistan işgalinden kurtardılar. Bunun sonunda Türk'ün gücünü bütün dünyaya gösterdiler. Azerbaycan kimmiş, Türk kimmiş bunu herkes gördü." dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu ile Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katıldı.
Saygı duruşunun ardından Türkiye ve Azerbaycan ulusal marşlarının çalınmasıyla başlayan törende konuşan Akar, İki ülke arasında dostluktan öte kardeşlik bağlarının bulunduğunu, işbirliğinin tüm alanlarda artarak devam ettiğini ifade ederek, şunları söyledi:
"Bunun sonunda sadece Azerbaycan ve Türkiye'nin değil, tüm bölge ülkelerinin de güven ve refah içinde yaşama noktasına geleceğini biliyoruz, temenni ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davasında yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu konuları tüm platformlarda tüm muhataplarımıza tekrar tekrar anlattık, anlatmaya devam ediyoruz."
© AAMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu ile Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katıldı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu ile Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2021
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu ile Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katıldı.
© AA
Ermenistan'ın 30 sene önce Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sini işgal ettiğini, 1 milyon insanın büyük cefalar çektiğini hatırlatan Akar, şunları söyledi:
"Başta Hocalı'da olmak üzere Ermenistan tarafından oradaki kardeşlerimiz, masum insanlar katledildi. Tüm bunlar yapılırken AGİT ve bunun içinden çıkan Minsk, 'bu sorunların görüşmeler yoluyla çözüleceğini' ifade ettiler. 30 yıl beklendi. Fakat maalesef acı bir şekilde gördük ki hiçbir tedbir alınmadı, hiçbir ilerleme kaydedilemedi. Bunun sonunda Azerbaycanlı kardeşlerimiz 'yeter artık' diyerek 44 günde büyük bir zafere ulaştılar ve öz topraklarını Ermenistan işgalinden kurtardılar. Bunun sonunda ne oldu? Bunun sonunda Türk'ün gücünü bütün dünyaya gösterdiler. Azerbaycan kimmiş, Türk kimmiş bunu herkes gördü."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu irade ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in liderliğiyle kazanılan zaferin kıymetinin bilinmesinin önemine değinen Akar, "Bundan geri dönüş olmaması için alınması gereken tedbirlerin hepsini gece-gündüz çalışmak suretiyle almamız lazım" dedi.
İki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki askeri eğitim ve işbirliğinin devam ettiğini belirten Akar, şunları kaydetti:
"TSK ve Rusya Silahlı Kuvvetlerinin ortak merkez çalışmaları da yoğun şekilde devam ediyor. Bizim amacımız ateşkesin sürekliliği ve bunun sonunda bölgeye istikrarın gelmesidir. Bu istikrar sadece Azerbaycan ve Türkiye için gerekli değil. Eğer Sayın Aliyev'in ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın barış elini anlayabilir, bu barış elini tutarsa Ermenistan'ın da hem güvenlik hem refah bakımından kazançlar sağlayacağını görüyoruz, herkesin de görmesini istiyoruz. Bu konuda bizim vizyonumuz çok geniş. Gerekirse altılı dahi toplantılar yapmak suretiyle tüm Kafkasya'nın güvenlik ve refahı için çok önemli adımların atılabileceğini hepimiz biliyoruz."
TSK ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde mayın ve el yapımı arama ve imha faaliyetlerinin yoğun şekilde devam ettiğini dile getiren Akar, "Bugüne kadar büyük temizlik yapıldı, yapılmaya devam ediliyor. Temizlenen bu bölgelerde süratle diğer iş kolları, tarım ve hayvancılık devreye girerek bölgenin refah bölgesi olmasına da gayret gösterilmektedir. Bu, Ermenistan dahil hepimiz için bir fırsattır" değerlendirmesinde bulundu.
Atatürk'ün "Azerbaycan'ın derdi bizim derdimiz; sevinci bizim sevincimizdir", Haydar Aliyev'in "Tek millet iki devlet" ifadelerini hatırlatan Akar, Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak tarihi, değerleriyle kederde ve kıvançta bir ve beraber olduğunu vurguladı.
Kahramanlık destanı yazan Azerbaycan ordusunun her bir ferdini tebrik eden, şehitlere rahmet, gazilere şifa dileyen Akar, sözlerini, "Üç renkli bayrağınla mesut yaşa, çok yaşa Azerbaycan, yaşasın Türkiye, Azerbaycan kardeşliği" ifadesiyle tamamladı.
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