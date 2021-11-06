https://tr.sputniknews.com/20211106/bakan-cavusoglundan-10-buyukelci-yorumu-hadlerini-bildirdik-geri-adim-attirdik-1050544898.html
Bakan Çavuşoğlu'ndan 10 büyükelçi yorumu: Hadlerini bildirdik, geri adım attırdık
Bakan Çavuşoğlu'ndan 10 büyükelçi yorumu: Hadlerini bildirdik, geri adım attırdık
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 10 ülkenin büyükelçisinin bildiri yayınlayarak tutuklu iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını talep etmelerine ilişkin... 06.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-06T18:13+0300
2021-11-06T18:13+0300
2021-11-06T18:13+0300
türkiye
türkiye
mevlüt çavuşoğlu
büyükelçi
bildiri
osman kavala
fahri konsolos
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/10/1044514116_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_8e4611658770abcbd1a63199e0a83911.jpg
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sri Lanka Antalya Fahri Konsolosluğu'nun Alanya Ofisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, aralarında ABD ve Almanya gibi ülkelerin de bulunduğu 10 ülkenin büyükelçisinin tutuklu iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını talep ettikleri bildiri yayınlamalarına ilişkin açıklamada bulundu.'Fahri konsolosluklar sadece bir araca diplomatik plaka takmaktan ibaret değildir'Fahri konsoloslukların da önemine işaret eden Çavuşoğlu, "Fahri konsolosluklar sadece bir araca diplomatik plaka takmaktan ibaret değildir, sorumlulukları, yükümlülükleri vardır. Hem temsil ettiği ülkeye karşı hem de ülkemize sorumlulukları vardır. O nedenle fahri konsolosluklardan önümüzdeki süreçte bizim de yurt dışında fahri konsoloslarımız var. Çok daha etkin faydalanacağız. Fahri konsoloslarla ilgili hem Türkiye'de hem yurt dışında önümüzdeki süreçte bir toplantı yapacağız. O ülkelerin büyükelçilerini de çağıracağız. Yurt dışında da bölge bölge bizim yurt dışındaki fahri konsoloslarımızı bir araya getireceğiz" diye konuştu.'10 saygısız büyükelçiye hadlerini bildirdik, geri adım attırdık'Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:"Yani ne yapacağını ve ne yapmayacağını çok iyi bilmesi gerekiyor, bunlara uyan oluyor, uymayan oluyor. En son bir fahri konsolos Beşiktaş'ımızın yurt dışında oynadığı bir maç öncesi kendi takımımızı rencide edecek açıklamalarda bulundu, son derece çirkin. Uyardığımız halde bu paylaşımını silmedi, biz de fahri konsolosluk işlemini durdurduk, iptal ettik. Yani ülkemize ve o ülkeye yakışmayacak davranışlardan da kaçınması gerekiyor. En son 10 saygısız büyükelçinin de ülkemize yönelik bir ültimatom verme teşebbüsü oldu, hadlerini bildirdik, geri adım attırdık. O yüzden gerek kariyer diplomatları gerekse fahri konsoloslar bu yükümlülükleri çok iyi bilmesi gerekiyor."
https://tr.sputniknews.com/20211102/osman-kavala-ab-turkiye-ile-diyalogu-surdurmeli-1050412366.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/10/1044514116_0:0:1160:870_1920x0_80_0_0_e257156d135687052fe66a41641ecb88.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, mevlüt çavuşoğlu, büyükelçi, bildiri, osman kavala, fahri konsolos
Bakan Çavuşoğlu'ndan 10 büyükelçi yorumu: Hadlerini bildirdik, geri adım attırdık
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 10 ülkenin büyükelçisinin bildiri yayınlayarak tutuklu iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını talep etmelerine ilişkin "En son 10 saygısız büyükelçinin de ülkemize yönelik bir ültimatom verme teşebbüsü oldu, hadlerini bildirdik, geri adım attırdık" yorumunu yaptı.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Sri Lanka Antalya Fahri Konsolosluğu'nun Alanya Ofisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, aralarında ABD ve Almanya gibi ülkelerin de bulunduğu 10 ülkenin büyükelçisinin tutuklu iş insanı Osman Kavala
'nın serbest bırakılmasını talep ettikleri bildiri yayınlamalarına
ilişkin açıklamada bulundu.
'Fahri konsolosluklar sadece bir araca diplomatik plaka takmaktan ibaret değildir'
Fahri konsoloslukların da önemine işaret eden Çavuşoğlu, "Fahri konsolosluklar sadece bir araca diplomatik plaka takmaktan ibaret değildir, sorumlulukları, yükümlülükleri vardır. Hem temsil ettiği ülkeye karşı hem de ülkemize sorumlulukları vardır. O nedenle fahri konsolosluklardan önümüzdeki süreçte bizim de yurt dışında fahri konsoloslarımız var. Çok daha etkin faydalanacağız. Fahri konsoloslarla ilgili hem Türkiye'de hem yurt dışında önümüzdeki süreçte bir toplantı yapacağız. O ülkelerin büyükelçilerini de çağıracağız. Yurt dışında da bölge bölge bizim yurt dışındaki fahri konsoloslarımızı bir araya getireceğiz" diye konuştu.
'10 saygısız büyükelçiye hadlerini bildirdik, geri adım attırdık'
Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Yani ne yapacağını ve ne yapmayacağını çok iyi bilmesi gerekiyor, bunlara uyan oluyor, uymayan oluyor. En son bir fahri konsolos Beşiktaş'ımızın yurt dışında oynadığı bir maç öncesi kendi takımımızı rencide edecek açıklamalarda bulundu, son derece çirkin. Uyardığımız halde bu paylaşımını silmedi, biz de fahri konsolosluk işlemini durdurduk, iptal ettik. Yani ülkemize ve o ülkeye yakışmayacak davranışlardan da kaçınması gerekiyor. En son 10 saygısız büyükelçinin de ülkemize yönelik bir ültimatom verme teşebbüsü oldu, hadlerini bildirdik, geri adım attırdık. O yüzden gerek kariyer diplomatları gerekse fahri konsoloslar bu yükümlülükleri çok iyi bilmesi gerekiyor."