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https://tr.sputniknews.com/20211106/bakan-kasapoglui-burs-ve-kredilerin-hesaplara-yatmaya-basladigini-acikladi-gule-gule-harcayin-1050538681.html
Bakan Kasapoğlu, burs ve kredilerin hesaplara yatmaya başladığını açıkladı: 'Güle güle harcayın'
Bakan Kasapoğlu, burs ve kredilerin hesaplara yatmaya başladığını açıkladı: 'Güle güle harcayın'
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin kasım ayı burs ve kredi ödemelerinin 6 Kasım itibarıyla başladığını duyurdu. 06.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-06T11:10+0300
2021-11-06T11:09+0300
türkiye
gençlik ve spor bakanlığı
burs
kredi
kredi ve yurtlar kurumu (kyk)
mehmet muharrem kasapoğlu
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Bakan Kasapoğlu, 6 Kasım 2021 tarihi itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. Kasapoğlu, 6-10 Kasım tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.TC kimlik numarasının sonu '0' olanlar 6 Kasım, '2' olanlar 7 Kasım, '4' olanlar 8 Kasım, '6' olanlar 9 Kasım, '8' olanlar 10 Kasım’da ödemelerini alabilecek.
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gençlik ve spor bakanlığı, burs, kredi, kredi ve yurtlar kurumu (kyk), mehmet muharrem kasapoğlu

Bakan Kasapoğlu, burs ve kredilerin hesaplara yatmaya başladığını açıkladı: 'Güle güle harcayın'

11:10 06.11.2021
© İHAMehmet Muharrem Kasapoğlu
Mehmet Muharrem Kasapoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2021
© İHA
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin kasım ayı burs ve kredi ödemelerinin 6 Kasım itibarıyla başladığını duyurdu.
Bakan Kasapoğlu, 6 Kasım 2021 tarihi itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. Kasapoğlu, 6-10 Kasım tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.
TC kimlik numarasının sonu '0' olanlar 6 Kasım, '2' olanlar 7 Kasım, '4' olanlar 8 Kasım, '6' olanlar 9 Kasım, '8' olanlar 10 Kasım’da ödemelerini alabilecek.
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