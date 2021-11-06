Bakan Kasapoğlu, burs ve kredilerin hesaplara yatmaya başladığını açıkladı: 'Güle güle harcayın'

Üniversiteli arkadaşlar, kasım ayı öğrenci burs ve kredileri hesabınıza yattı. Güle güle harcayın.



Yeni başlayan ve bu destekten faydalanmak isteyen arkadaşlara da haber verin, başvuruları kaçırmasınlar.



Son başvuru: ⌛️ 8 Kasım ⏰ 23.59 pic.twitter.com/28ZqkqxFJc