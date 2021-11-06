Belarus: Sınırımızdaki keşif uçuşları sıklaştı

Son yıllarda Batı ülkelerinin yaptırım ve darbe girişimi tehditleriyle karşı karşıya kalan Belarus'un Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Komutanı İgor Golub, ülke sınırlarında savaş ve keşif uçaklarının gerçekleştirdiği uçuşların sayısında büyük artış yaşandığını duyurdu.Golub, bugün düzenlediği basın toplantısında, "Hava ve füze kuvvetlerinin nöbetçi birliklerini güçlendirdik. Bu, Belarus hava sahası çevresinde oluşan duruma uygun bir yanıt. Savaş ve keşif uçaklarının sınırlarımıza yakın uçuşlarındaki yoğunlukta büyük bir artış görüyoruz" ifadelerini kullandı.Sadece geçen hafta bu türden 60'tan fazla uçuşun tespit edildiğini söyleyen Golub, ülkenin hava ve füze savunma sistemlerini hazır duruma getirdiklerini belirtti.Komutan, ülkenin hava sahasının güvenliğini korumaya yönelik görevlerini yerine getireceklerini de sözlerine ekledi.
Belarus Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Komutanı İgor Golub, ülke sınırlarında savaş ve keşif uçaklarının gerçekleştirdiği uçuş sayısında büyük artış yaşandığını açıkladı.
Son yıllarda Batı ülkelerinin yaptırım ve darbe girişimi tehditleriyle karşı karşıya kalan Belarus'un Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Komutanı İgor Golub, ülke sınırlarında savaş ve keşif uçaklarının gerçekleştirdiği uçuşların sayısında büyük artış yaşandığını duyurdu.
Golub, bugün düzenlediği basın toplantısında, "Hava ve füze kuvvetlerinin nöbetçi birliklerini güçlendirdik. Bu, Belarus hava sahası çevresinde oluşan duruma uygun bir yanıt. Savaş ve keşif uçaklarının sınırlarımıza yakın uçuşlarındaki yoğunlukta büyük bir artış görüyoruz" ifadelerini kullandı.
Sadece geçen hafta bu türden 60'tan fazla uçuşun tespit edildiğini söyleyen Golub, ülkenin hava ve füze savunma sistemlerini hazır duruma getirdiklerini belirtti.
Komutan, ülkenin hava sahasının güvenliğini korumaya yönelik görevlerini yerine getireceklerini de sözlerine ekledi.