https://tr.sputniknews.com/20211106/belarus-sinirimizdaki-kesif-ucuslari-siklasti-1050547714.html

Belarus: Sınırımızdaki keşif uçuşları sıklaştı

Belarus: Sınırımızdaki keşif uçuşları sıklaştı

Belarus Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Komutanı İgor Golub, ülke sınırlarında savaş ve keşif uçaklarının gerçekleştirdiği uçuş sayısında büyük artış... 06.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-06T21:08+0300

2021-11-06T21:08+0300

2021-11-06T21:08+0300

savunma

belarus

keşif uçağı

hava kuvvetleri

sınır

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/13/1044064321_0:127:3189:1921_1920x0_80_0_0_159507c724232c4ca72944006972bc7c.jpg

Son yıllarda Batı ülkelerinin yaptırım ve darbe girişimi tehditleriyle karşı karşıya kalan Belarus'un Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Komutanı İgor Golub, ülke sınırlarında savaş ve keşif uçaklarının gerçekleştirdiği uçuşların sayısında büyük artış yaşandığını duyurdu.Golub, bugün düzenlediği basın toplantısında, "Hava ve füze kuvvetlerinin nöbetçi birliklerini güçlendirdik. Bu, Belarus hava sahası çevresinde oluşan duruma uygun bir yanıt. Savaş ve keşif uçaklarının sınırlarımıza yakın uçuşlarındaki yoğunlukta büyük bir artış görüyoruz" ifadelerini kullandı.Sadece geçen hafta bu türden 60'tan fazla uçuşun tespit edildiğini söyleyen Golub, ülkenin hava ve füze savunma sistemlerini hazır duruma getirdiklerini belirtti.Komutan, ülkenin hava sahasının güvenliğini korumaya yönelik görevlerini yerine getireceklerini de sözlerine ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20211103/belarus-bati-ulkelerinin-yaptirimlarla-yol-actiklari-zarari-mahkemeye-tasiyacak-1050448876.html

belarus

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

belarus, keşif uçağı, hava kuvvetleri, sınır