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https://tr.sputniknews.com/20211106/bidenin-avrupa-ziyaretine-eslik-eden-bir-kiside-kovid-19-cikti-1050530916.html
Biden'ın Avrupa ziyaretine eşlik eden bir kişide Kovid-19 çıktı
Biden'ın Avrupa ziyaretine eşlik eden bir kişide Kovid-19 çıktı
Beyaz Saray, Biden'ın Avrupa ziyaretine eşlik eden bir kişide Kovid-19 çıktığını açıkladı. Söz konusu kişinin kimliğini açıklamazken, Biden ile yakın temasta... 06.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-06T00:24+0300
2021-11-06T00:24+0300
dünya
avrupa
beyaz saray
koronavirüs
kovid-19
karine jean-pierre
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Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden’ın Avrupa ziyaretine eşlik eden bir kişide yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlandığını ve bu kişinin karantinasını tamamlamak üzere İskoçya’da kaldığını açıkladı.Jean-Pierre, Beyaz Saray’daki günlük basın toplantısında, ülke basınında Biden'ın Avrupa ziyareti ekibinden bir kişide Kovid-19 çıktığı iddialarını teyit etti.Söz konusu kişinin testinin, gezinin bitimine yakın İskoçya’nın Glasgow kentindeki iklim zirvesi sırasında pozitif çıktığını belirten Jean-Pierre, "Pozitif çıkan kişinin herhangi bir belirtisi yoktu. Günlük rutin testinde virüs tespit edildi. Bu kişinin Biden ile yakın teması yoktu ve karantinasını tamamlamak üzere İskoçya’da kaldı" ifadesini kullandı.Jean-Pierre, Kovid-19'a yakalanan personelin ismini paylaşmaktan kaçındı ve sadece Biden ile yakın teması bulunan kişilerin testinin "pozitif" çıkması durumunda isimlerinin açıklandığını kaydetti.Beyaz Saray Sözcüsü de Kovid-19’a yakalanmıştıABD Başkanı Joe Biden, 28 Ekim-3 Kasım tarihlerinde Avrupa ziyareti yapmış, Roma’daki G-20 ve Glasgow’daki iklim zirvelerine katılmıştı.Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise 30 Ekim’de yaptığı yazılı açıklamada, ailesinden birinde Kovid-19 çıkması nedeniyle Biden'ın Avrupa seyahatine katılmadığını ve 30 Ekim’de kendi testinin de "pozitif" çıktığını duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211101/beyaz-saray-sozcusu-psakinin-koronavirus-testi-pozitif-cikti-1050356483.html
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avrupa, beyaz saray, koronavirüs, kovid-19, karine jean-pierre

Biden'ın Avrupa ziyaretine eşlik eden bir kişide Kovid-19 çıktı

00:24 06.11.2021
© REUTERS / JONATHAN ERNSTJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2021
© REUTERS / JONATHAN ERNST
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Beyaz Saray, Biden'ın Avrupa ziyaretine eşlik eden bir kişide Kovid-19 çıktığını açıkladı. Söz konusu kişinin kimliğini açıklamazken, Biden ile yakın temasta bulunmadığı aktarıldı.
Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden’ın Avrupa ziyaretine eşlik eden bir kişide yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlandığını ve bu kişinin karantinasını tamamlamak üzere İskoçya’da kaldığını açıkladı.
Jean-Pierre, Beyaz Saray’daki günlük basın toplantısında, ülke basınında Biden'ın Avrupa ziyareti ekibinden bir kişide Kovid-19 çıktığı iddialarını teyit etti.
Söz konusu kişinin testinin, gezinin bitimine yakın İskoçya’nın Glasgow kentindeki iklim zirvesi sırasında pozitif çıktığını belirten Jean-Pierre, "Pozitif çıkan kişinin herhangi bir belirtisi yoktu. Günlük rutin testinde virüs tespit edildi. Bu kişinin Biden ile yakın teması yoktu ve karantinasını tamamlamak üzere İskoçya’da kaldı" ifadesini kullandı.
Jean-Pierre, Kovid-19'a yakalanan personelin ismini paylaşmaktan kaçındı ve sadece Biden ile yakın teması bulunan kişilerin testinin "pozitif" çıkması durumunda isimlerinin açıklandığını kaydetti.

Beyaz Saray Sözcüsü de Kovid-19’a yakalanmıştı

ABD Başkanı Joe Biden, 28 Ekim-3 Kasım tarihlerinde Avrupa ziyareti yapmış, Roma’daki G-20 ve Glasgow’daki iklim zirvelerine katılmıştı.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise 30 Ekim’de yaptığı yazılı açıklamada, ailesinden birinde Kovid-19 çıkması nedeniyle Biden'ın Avrupa seyahatine katılmadığını ve 30 Ekim’de kendi testinin de "pozitif" çıktığını duyurmuştu.
Jen Psaki - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
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