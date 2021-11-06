https://tr.sputniknews.com/20211106/bidenin-buyuk-sirketler-icin-asi-ya-da-test-sarti-karari-temyiz-mahkemesi-tarafindan-askiya-alindi-1050548395.html

Biden'ın büyük şirketler için aşı ya da test şartı kararı Temyiz Mahkemesi tarafından askıya alındı

Biden'ın büyük şirketler için aşı ya da test şartı kararı Temyiz Mahkemesi tarafından askıya alındı

ABD Başkanı Biden'ın orta ve büyük ölçekli işletmelere, aşı olmamış çalışanlarından haftada en az bir kere negatif test sonucu göstermelerini ve işyerindeyken... 06.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-06T22:23+0300

2021-11-06T22:23+0300

2021-11-06T22:23+0300

koronavirüs

abd

joe biden

şirket

çalışan

temyiz mahkemesi

aşı zorunluluğu

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ABD Başkanı Joe Biden'ın 2 önce imzaladığı ve 84 milyon insanı etkileyen kararı, Temyiz Mahkemesi'nden döndü.Perşembe günü Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, İş Güvenliği ve Sağlık İdaresi'nin (OSHA) ülke çapında 100'den fazla çalışanı olan tüm şirketlere, personelini en geç 4 Ocak 2022'ye kadar Kovid-19'a karşı aşılama talimatı verdiğini bildirmişti.ABD Beşinci Temyiz Mahkemesi, Biden'ın kararını askıya aldı.Kararın yeniden incelenmesi talepli dilekçeler aldıklarını belirten yargıçlar, konuyla alakalı ciddi yasal ve anayasal sorunlar olduğuna dair makul gerekçeler sunulduğunu ve ardından kararın askıya alındığını duyurdu.New Hampshire'dan Alaska'ya kadar 11 eyaletin başsavcıları, dün kararı 'anayasaya aykırı, yasa dışı ve akılsızca' olarak nitelendirerek yargıya taşımıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211019/abd-senato-lideri-asi-olmayan-ulastirma-guvenligi-yetkililerini-kovun-yerlerine-kopekleri-koyun-1049964777.html

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abd, joe biden, şirket, çalışan, temyiz mahkemesi, aşı zorunluluğu