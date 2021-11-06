Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20211106/bidenin-buyuk-sirketler-icin-asi-ya-da-test-sarti-karari-temyiz-mahkemesi-tarafindan-askiya-alindi-1050548395.html
Biden'ın büyük şirketler için aşı ya da test şartı kararı Temyiz Mahkemesi tarafından askıya alındı
Biden'ın büyük şirketler için aşı ya da test şartı kararı Temyiz Mahkemesi tarafından askıya alındı
ABD Başkanı Biden'ın orta ve büyük ölçekli işletmelere, aşı olmamış çalışanlarından haftada en az bir kere negatif test sonucu göstermelerini ve işyerindeyken... 06.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-06T22:23+0300
2021-11-06T22:23+0300
koronavirüs
abd
joe biden
şirket
çalışan
temyiz mahkemesi
aşı zorunluluğu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1e/1045094533_0:62:1800:1075_1920x0_80_0_0_b89c96e6b49e64f47b37e9ea66faa1f6.jpg
ABD Başkanı Joe Biden'ın 2 önce imzaladığı ve 84 milyon insanı etkileyen kararı, Temyiz Mahkemesi'nden döndü.Perşembe günü Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, İş Güvenliği ve Sağlık İdaresi'nin (OSHA) ülke çapında 100'den fazla çalışanı olan tüm şirketlere, personelini en geç 4 Ocak 2022'ye kadar Kovid-19'a karşı aşılama talimatı verdiğini bildirmişti.ABD Beşinci Temyiz Mahkemesi, Biden'ın kararını askıya aldı.Kararın yeniden incelenmesi talepli dilekçeler aldıklarını belirten yargıçlar, konuyla alakalı ciddi yasal ve anayasal sorunlar olduğuna dair makul gerekçeler sunulduğunu ve ardından kararın askıya alındığını duyurdu.New Hampshire'dan Alaska'ya kadar 11 eyaletin başsavcıları, dün kararı 'anayasaya aykırı, yasa dışı ve akılsızca' olarak nitelendirerek yargıya taşımıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211019/abd-senato-lideri-asi-olmayan-ulastirma-guvenligi-yetkililerini-kovun-yerlerine-kopekleri-koyun-1049964777.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1e/1045094533_144:0:1657:1135_1920x0_80_0_0_0abd88d6be1d8dc77d6db889376bb62e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, joe biden, şirket, çalışan, temyiz mahkemesi, aşı zorunluluğu

Biden'ın büyük şirketler için aşı ya da test şartı kararı Temyiz Mahkemesi tarafından askıya alındı

22:23 06.11.2021
© REUTERS / Carlo AllegriABD - koronavirüs aşısı
ABD - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2021
© REUTERS / Carlo Allegri
Abone ol
ABD Başkanı Biden'ın orta ve büyük ölçekli işletmelere, aşı olmamış çalışanlarından haftada en az bir kere negatif test sonucu göstermelerini ve işyerindeyken maske takmalarını isteme zorunluluğu getirme yönündeki kararı, Temyiz Mahkemesi tarafından askıya alındı.
ABD Başkanı Joe Biden'ın 2 önce imzaladığı ve 84 milyon insanı etkileyen kararı, Temyiz Mahkemesi'nden döndü.
Perşembe günü Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, İş Güvenliği ve Sağlık İdaresi'nin (OSHA) ülke çapında 100'den fazla çalışanı olan tüm şirketlere, personelini en geç 4 Ocak 2022'ye kadar Kovid-19'a karşı aşılama talimatı verdiğini bildirmişti.
ABD Beşinci Temyiz Mahkemesi, Biden'ın kararını askıya aldı.
Kararın yeniden incelenmesi talepli dilekçeler aldıklarını belirten yargıçlar, konuyla alakalı ciddi yasal ve anayasal sorunlar olduğuna dair makul gerekçeler sunulduğunu ve ardından kararın askıya alındığını duyurdu.
New Hampshire'dan Alaska'ya kadar 11 eyaletin başsavcıları, dün kararı 'anayasaya aykırı, yasa dışı ve akılsızca' olarak nitelendirerek yargıya taşımıştı.
Chuck Schumer - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
KORONAVİRÜS
ABD Senato lideri: Aşı olmayan ulaştırma güvenliği yetkililerini kovun, yerlerine köpekleri koyun
19 Ekim, 13:19
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
23:23Libya Dışişleri Bakanı Necla Menguş görevden uzaklaştırıldı
23:10Konya'da iki aylık bebek yatağında ölü bulundu
23:01Juventus, Fiorentina'yı son dakika golüyle yendi
22:47Cezayir ordusu: Macron, gerçek ile yanılsamayı birbirinden ayırt edemiyor
22:32İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: ABD ekonomik terörü devam ettirip müzakere iddiasında bulunamaz
22:31Londra'da on binlerce kişi iklim için yürüdü
22:23Biden'ın büyük şirketler için aşı ya da test şartı kararı Temyiz Mahkemesi tarafından askıya alındı
22:19Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle gemi trafiğine kapandı
21:50Temizlik işçisi ‘Michael Fikret’, ‘Michael Jackson’ danslarıyla arkadaşlarını motive ediyor
21:36Mali'de Estonyalı askerler yanlışlıkla İngiliz askerlerine ateş açtı
21:26'Almanya, Taliban ile diplomatlarını yeniden Afganistan'a gönderme konusunda müzakere yürütecek'
21:08Belarus: Sınırımızdaki keşif uçuşları sıklaştı
20:46Kosta Rika, çocuklara Kovid-19 aşısını zorunlu kılan ilk ülke oldu
20:20Türkiye'de 27 bin 474 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti
20:18Tenisçi Çağla Büyükakçay'ın lisansı yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle askıya alındı
20:09Manchester derbisinde kazanan City
20:00Koç Holding'den 9 ayda 223.6 milyar TL'lik gelir
19:52Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Çocuklarda vaka sayısı artıyor
19:46Çin'in Ankara Büyükelçisi: Türkiye ile ilişkilerimize uzun vadeli bakıyoruz
19:32Rusya’da nüfus sayımının bittiği ilk bölge Çeçenistan oldu