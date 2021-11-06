https://tr.sputniknews.com/20211106/bidenin-buyuk-sirketler-icin-asi-ya-da-test-sarti-karari-temyiz-mahkemesi-tarafindan-askiya-alindi-1050548395.html
Biden'ın büyük şirketler için aşı ya da test şartı kararı Temyiz Mahkemesi tarafından askıya alındı
Biden'ın büyük şirketler için aşı ya da test şartı kararı Temyiz Mahkemesi tarafından askıya alındı
ABD Başkanı Biden'ın orta ve büyük ölçekli işletmelere, aşı olmamış çalışanlarından haftada en az bir kere negatif test sonucu göstermelerini ve işyerindeyken... 06.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-06T22:23+0300
2021-11-06T22:23+0300
2021-11-06T22:23+0300
koronavirüs
abd
joe biden
şirket
çalışan
temyiz mahkemesi
aşı zorunluluğu
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ABD Başkanı Joe Biden'ın 2 önce imzaladığı ve 84 milyon insanı etkileyen kararı, Temyiz Mahkemesi'nden döndü.Perşembe günü Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, İş Güvenliği ve Sağlık İdaresi'nin (OSHA) ülke çapında 100'den fazla çalışanı olan tüm şirketlere, personelini en geç 4 Ocak 2022'ye kadar Kovid-19'a karşı aşılama talimatı verdiğini bildirmişti.ABD Beşinci Temyiz Mahkemesi, Biden'ın kararını askıya aldı.Kararın yeniden incelenmesi talepli dilekçeler aldıklarını belirten yargıçlar, konuyla alakalı ciddi yasal ve anayasal sorunlar olduğuna dair makul gerekçeler sunulduğunu ve ardından kararın askıya alındığını duyurdu.New Hampshire'dan Alaska'ya kadar 11 eyaletin başsavcıları, dün kararı 'anayasaya aykırı, yasa dışı ve akılsızca' olarak nitelendirerek yargıya taşımıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211019/abd-senato-lideri-asi-olmayan-ulastirma-guvenligi-yetkililerini-kovun-yerlerine-kopekleri-koyun-1049964777.html
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abd, joe biden, şirket, çalışan, temyiz mahkemesi, aşı zorunluluğu
Biden'ın büyük şirketler için aşı ya da test şartı kararı Temyiz Mahkemesi tarafından askıya alındı
ABD Başkanı Biden'ın orta ve büyük ölçekli işletmelere, aşı olmamış çalışanlarından haftada en az bir kere negatif test sonucu göstermelerini ve işyerindeyken maske takmalarını isteme zorunluluğu getirme yönündeki kararı, Temyiz Mahkemesi tarafından askıya alındı.
ABD Başkanı Joe Biden'ın 2 önce imzaladığı ve 84 milyon insanı etkileyen kararı, Temyiz Mahkemesi'nden döndü.
Perşembe günü Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, İş Güvenliği ve Sağlık İdaresi'nin (OSHA) ülke çapında 100'den fazla çalışanı olan tüm şirketlere, personelini en geç 4 Ocak 2022'ye kadar Kovid-19'a karşı aşılama talimatı verdiğini bildirmişti.
ABD Beşinci Temyiz Mahkemesi, Biden'ın kararını askıya aldı.
Kararın yeniden incelenmesi talepli dilekçeler aldıklarını belirten yargıçlar, konuyla alakalı ciddi yasal ve anayasal sorunlar olduğuna dair makul gerekçeler sunulduğunu ve ardından kararın askıya alındığını duyurdu.
New Hampshire'dan Alaska'ya kadar 11 eyaletin başsavcıları, dün kararı 'anayasaya aykırı, yasa dışı ve akılsızca' olarak nitelendirerek yargıya taşımıştı.